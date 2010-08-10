США и Вьетнам проводят учения под носом у Китая

Image caption США и Вьетнам восстановили дипотношения 15 лет назад

Военно-морские силы США и Вьетнама приступили к совместным учениям в Южно-Китайском море. Эксперты уверены, что негативная реакция Пекина не заставит себя ждать.

Учения продлятся неделю, однако, как сказано в официальном сообщении командования Седьмого флота США, не будут носить военный характер.

Моряки двух стран намерены в основном сконцентрироваться на отработке навыков в устранении аварийных поломок, поиске и спасении терпящих бедствие.

Однако участие в учениях авианосца "Джордж Вашингтон", который только что вернулся с совместных военных маневров ВМФ США и Южной Кореи в Японском море, и трех эсминцев свидетельствует о том, что некий военный характер у проводимых маневров все же есть.

Китай и Вьетнам на протяжении многих лет оспаривают право на владение некоторыми островами в Южно-Китайском море, и Пекин всегда весьма ревностно относился к присутствию кораблей третьих стран в соседних водах.

Между тем Вашингтон открыто выступает за свободную навигацию в этом регионе.

Кроме того, считают эксперты, проводя совместные учения, бывшие враги Вьетнам и США демонстрируют значительное потепление в отношениях. В этом году страны отметят 15-ю годовщину восстановления дипломатических связей.

Тем самым Ханой показывает, что не боится рассердить своего могущественного и не очень дружелюбно настроенного соседа, а США в очередной раз пытаются обуздать амбиции Китая, полагают наблюдатели.