Душанбе рекомендует таджикам учиться исламу дома

Image caption Власти считают, что изучать ислам таджики могут, не выезжая за рубеж

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предостерег граждан страны от отправки детей на обучение в зарубежные религиозные учреждения.

Таджикский лидер считает, что многие такие центры имеют экстремистскую направленность, и рекомендует вернуть на родину детей, обучающихся них.

Свои опасения он высказал во время официальной церемонии открытия новой общеобразовательной школы в приграничном с Афганистаном Фархорском районе.

"Многие родители в надежде дать детям хорошее религиозное образование отправляют их в зарубежные медресе и другие исламские образовательные центры различными путями. К сожалению, в большинстве случаев подростки, оставшись без контроля, обучаются не на мулл, а становятся на путь терроризма и религиозного экстремизма", - сказал президент Рахмон.

"Не посылайте!"

Об опасности религиозного экстремизма президент Таджикистана неоднократно высказывался публично. Таджикских студентов из Ирана и Пакистана уже вернули на родину.

Image caption Официально в Таджикистане в хиджабе в учебные заведения ходить нельзя

Теперь Таджикистан ведет переговоры о возвращении тех своих граждан, которые обучаются в религиозных школах за рубежом в частном порядке.

"У нас есть информация о том, кто и откуда и в каком учреждении обучается, и чему они там учатся, а по возвращении чем занимаются. Не посылайте!" - пригрозил таджикский лидер.

По словам Рахмона, сегодня получить религиозное образование можно, не выезжая за пределы Таджикистана.

В Душанбе действует Исламский университет, по всей республике открыты десятки богословских школ.

Таджики исламских вузов Таджикистан, уже предпринимал попытки вернуть на родину студентов, обучавшихся в религиозных учреждениях. Несколько лет назад в страну в принудительном порядке были депортированы более 700 таджикских студентов, обучавшихся в пакистанских исламских вузах.

В 2009 году Иран депортировал группу таджикских студентов – учащихся исламских учебных заведений. Таджикские теологи обвинены в нарушении визового режима.

Таджикские студенты обучаются в исламских вузах Йемена, Египта, Саудовской Аравии, Пакистана и Ирана.

В известном исламском университете Египта "Аль-Азхар" обучается около 500 граждан Таджикистана, однако, по некоторым данным, студентами вуза являются более 2 тысяч таджиков.

Таджикистан и исламский мир

Хикматулло Сайфуллозода - эксперт аналитического центра "Диалог" считает, что высказывания президента Рахмона носят рекомендательный характер. Право на учебу дает конституция страны, и, только изменив ее, таджикские власти могут контролировать передвижения своих граждан.

Чтобы поступить в вузы страны, как минимум, необходимо иметь от 5 до 20 тысяч долларов. Поэтому многие едут учиться за границу нелегально Фаррух Умаров, эксперт

"Думаю, не стоит оскорблять все исламские государства, где есть религиозные учебные заведения, поскольку в них обучаются не только таджики, но мусульмане со всего мира, - полагает эксперт. - Предположение, что многие из них отправляются в богословские школы для того, чтобы стать террористами – не имеет под собой основания".

Сейчас граждане республики могут воспользоваться своим правом продолжить религиозное обучение в исламских вузах, однако сделать это можно лишь с разрешения государственных органов.

Наблюдатели не исключают, что высказывания президента могут осложнить отношения Таджикистана с исламским миром, однако, политолог Парвиз Муллоджонов сомневается, что это произойдет.

"Это обычные жалобы всех светских государств на постсоветском пространстве. Западные страны тоже постоянно на это указывают. Это один голос из многих, не думаю, что на него обратят внимание. Не было названо ни одной страны конкретно, поэтому не будет и последствий", - считает Муллоджонов.

Почему едут за границу

Эксперт Фаррух Умаров одной из причин выезда из страны молодежи считает коррумпированность системы образования.

"Большинство населения, особенно молодежь, не имеют доступа к системе образования. Чтобы поступить в вузы страны, как минимум необходимо иметь от 5 до 20 тысяч долларов. Поэтому многие едут учиться за границу нелегально, выбирая недорогие учебные заведения. Некоторые частные школы, по типу тех, в которых обучались афганские талибы, принимают студентов бесплатно, обеспечивая их жильем, одеждой и питанием, но в будущем их вербуют для своих целей", - поясняет Умаров.

Когда экономическая и политическая системы переживают кризис, религия выходит на первый план. Она стала сейчас чем-то вроде компенсатора Фаррух Умаров, эксперт

Средняя заработная плата в Таджикистане составляет около 60 долларов.

Религия в Таджикистане официально отделена от государства. Однако в реальности власти активно вмешиваются в деятельность религиозных институтов в стране, в частности имеют решающий голос при выборе имам-хатибов мечетей.

В стране официально запрещено ношение женщинами хиджаба - мусульманского головного убора - в учебных заведениях республики.

Между тем интерес к религии в последние годы в стране заметно вырос. Изучать азы ислама отдают детей даже из нерелигиозных семей.

Реформа обучения

"Когда экономическая и политическая системы переживают кризис, религия выходит на первый план. Она стала сейчас чем-то вроде компенсатора. У большинства населения нет доступа к сфере экономики, они отстранены от участия в политической жизни, поэтому они уходят в религию, находя там утешение", - полагает политолог Фаррух Умаров.

Image caption Десятки исламских партий и движений объявлены вне закона

Чтобы упорядочить учебные программы в медресе и вести контроль за преподаванием, несколько лет назад власти решили модернизировать методику обучения в религиозных школах, включив в нее изучение светских наук, иностранных языков и информационных технологий.

Новая программа обучения, по мнению исламоведов, поможет государству вести контроль за тем, что происходит в стенах богословских школ.

Реформу религиозного образования в стране ждали давно. Натянутые отношения официального духовенства с официально не признанными богословами не могут не настораживать власти. К тому же, официальное духовенство не популярно у молодежи.

"Некоторые мусульманские священнослужители с их средневековым взглядом на религию просто отпугивают молодежь. Нам необходимы молодые, грамотные и образованные теологи", - заявил лидер Исламской партии Возрождения Таджикистана Мухидин Кабири.

Кому выгодно "сгущать краски"

Отсутствие идеологии, слабость официального духовенства и нерешенные социальные вопросы становятся причиной появления в обществе радикально настроенных мусульман.

Некоторое время назад власти запретили движение "Салафия". Религиозное движение салафитов приобрело популярность особенно в среде городской образованной молодежи.

Власти тоже заинтересованы в том, чтобы немного сгущать краски. Потому что они нуждаются в поддержке других стран для укрепления своих силовых структур Ходжа Акбар Тураджонзода, богослов

Это не осталось незамеченным. Первыми свои опасения высказали представители местного духовенства, заявив, что сторонники нетрадиционных для Таджикистана религиозных направлений вносят раскол в ряды таджикских мусульман.

В Таджикистане вне закона объявлены десятки религиозных партий и движений.

По мнению известного таджикского богослова Ходжи Акбара Тураджонзода, власти для укрепления своих позиций нередко намерено преувеличивают значимость небольших и малоизвестных исламских группировок.

"Власти тоже заинтересованы в том, чтобы немного сгущать краски. Потому что они нуждаются в поддержке других стран для укрепления своих силовых структур. С другой стороны, это делается для того, чтобы закрутить гайки и сказать, что мы еще не готовы к построению демократического общества. Это очень трудный процесс", - отметил Тураджонзода.

Эксперты полагают, что популярность радикальных религиозных движений будет расти, особенно среди молодежи - несмотря на достаточно суровое наказание и длительные тюремные заключения.

Силовое давление и репрессивные действия властей лишь обостряют ситуацию.