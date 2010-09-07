Иран требует не вмешиваться в дело о казни женщины
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что зарубежные государства должны прекратить свои попытки оказать давление на разбирательство по делу иранки, приговоренной к смерти через побивание камнями.
Суд приговорил Сакине Мохаммади Аштиани к смертной казни за супружескую неверность и участие в заговоре с целью убийства мужа.
По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства Рамина Мехманпараста, дело Аштиани "не должно рассматриваться в контексте нарушения прав человека".
"Если вопрос об освобождении всех приговоренных к убийству является вопросом защиты прав человека, в таком случае европейские страны должны освободить всех убийц из собственных тюрем", - заявил Мехманпараст в ходе пресс-конференции в Тегеране.
"Неописуемое варварство"
Вынесенный иранке смертный приговор вызвал волну протестов и критики во всем мире – в частности, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу назвал его "неописуемым варварством".
"Мы осуждаем подобные действия, не имеющие никакого оправдания ни с точки зрения морали, ни с точки зрения религии", - заявил Баррозу.
Не так давно дело матери двоих детей Аштиани было отправлено иранскими властями на пересмотр в Верховный суд.
Несмотря на это, вынесенный иранке смертный приговор все еще может быть приведен в исполнение, но не через побивание камнями, а через повешение, либо заменен на пожизненное заключение.
Как заявил один из сыновей осужденной, Аштиани приговорили также к 99 ударам плетью после того, как в британской газете Times появились ее фотографии с непокрытой головой.
Позже редакция Times опубликовала опровержение, заявив что на снимках была изображена не Аштиани, а другая иранская женщина.