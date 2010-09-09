Сжигать Коран американcкому пастору никто не запретит

Image caption Пастор Джонс уступать Вашингтону и миру не собирается

Маленькая надконфессиональная христианская церковь во Флориде не собирается отказываться от намерения сжечь несколько сотен экземпляров Корана в годовщину трагедии 11 сентября.

Планы общины привлекли внимание Америки и мира, а также вызвали протесты в Афганистане и Индонезии. Сжигание Корана назвали неуместным Белый дом и государственный департамент США.

Автор идеи сожжения святой для мусульман книги пастор Терри Джонс сказал в среду, что его акция получила широкую поддержку. По словам Джонса, сторонники сожжения Корана присылают на адрес церкви во Флориде экземпляры книги для субботней акции.

Джонс также сослался на якобы имевший место телефонный звонок от бывшего "зеленого берета", укрепивший его в намерении не отказываться от акции. Пастор утверждает, что позвонивший рассказал о событиях в бывшей Югославии, где его якобы принудили стоять и смотреть, как радикальные мусульмане сжигают больницу, полную христиан.

У меня слов не хватает, чтобы описать того, кто может сделать такое с чьей-либо религиозной книгой Анджелина Джоли, актриса

"На нас очень, очень сильно давят, чтобы мы отменили наше мероприятие. Но пока у нас нет намерения его отменять", - сказал Джонс журналистам.

Ранее пастор сообщал, что он и его сторонники получили сотни угроз от мусульман, недовольных предстоящим сожжением Корана. "Разве это в очередной раз не показывает истинную природу ислама?" - заявил Джонс в одном из интервью.

Он также рассказал, что постоянно носит с собой пистолет с того дня, как заявил о намерении сжечь священную для мусульман книгу.

Свою акцию Джонс называет не иначе как "Международный день сожжения Корана" - при том что его церковь с названием "Центр всемирной пропаганды "Голубка" в городе Гейнсвилл насчитывает лишь полусотню прихожан.

Имам не откажется от строительства мечети

Вероятнее всего, заявлениям пастора уделялось бы значительно меньше внимания, если бы не споры вокруг строительства мусульманского центра на Манхэттене.

Если бы я знал, что так случится, если бы я знал что это вызовет такую боль, я бы не стал этого делать. Я всю свою жизнь посвятил строительству мира Имам Фейсал Абдул Рауф<br>о плане строительства мечети на Манхэттене

Возможное строительство центра, а также мечети неподалеку от места трагедии 11 сентября широко обсуждается в американском обществе и привело к ряду демонстраций как сторонников, так и противников проекта под названием "Парк-51".

В среду вечером имам Фейсал Абдул Рауф дал первое интервью телеканалу Си-эн-эн после возвращения в США из своего ближневосточного турне. Имам заявил, что не намерен отказываться от строительства мусульманского культурного центра по соседству с "Граунд зеро".

"Мы не хотим конфликта, мы, мусульмане, хотим помочь развитию Нижнего Манхеттена, - сказал Рауф. - Мы хотим участвовать в процессе, наладить связи между западным миром и мусульманским сообществом".

Имам заявил, что не ожидал, что проект "Парк-51" вызовет такое количество споров, особенно потому, что впервые о плане строительства стало известно в декабре прошлого года, и тогда никто не выступал против. "Сегодня наша национальная безопасность зависит от того, как мы разрешим этот спор", - сказал он.

По мнению имама, противоречия, которые проявились в связи со строительством мусульманского культурного центра, помогут открытому разговору между мусульманами и представителями других религий.

Между тем, опросы общественного мнения показывают, что 26% американцев испытывают предубеждение по отношению к мусульманам, а 49% населения США относятся к исламу негативно.

При этом положительное мнение об исламе высказывают 37% американцев - это самый низкий показатель с 2001 года, когда в здания Всемирного торгового центра на Манхэттене врезались самолеты, управляемые радикальными мусульманами-смертниками.

Новые призывы отказаться от акции

Госсекретарь США Хиллари Клинтон уже дважды осудила намерение пастора Терри Джона и прихожан его церкви отметить годовщину 11 сентября сожжением Корана.

"Сегодня мы - страна с населением более 310 млн человек, не так ли? - сказала Клинтон в среду. - Жаль, что пастор из Гейнсвилла во Флориде и его церковь в 50 человек могут выступить с таким вопиющим и позорным планом и привлечь внимание всего мира".

По словам Клинтон, Джонс и его сторонники "никоим образом не выражают взгляды Америки, американцев, американского правительства или же американских религиозных и политических лидеров".

Хиллари Клинтон также согласилась с мнением, которое высказал командующий силами НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус, о том, что сожжение Корана поставит под угрозу американские войска в Афганистане и в других регионах мира. "Кадры со сжиганием Корана, без сомнения, будут использованы экстремистами в Афганистане, а также во всему миру, чтобы разжечь общественное мнение и спровоцировать насилие", - заявил Петреус.

Со словами генерала согласен и министра обороны США Роберт Гейтс.

Осудить можно, запретить - нельзя

Запретить пастору из Флориды сжигать Коран невозможно: его действия, согласно американской конституции, можно рассматривать как реализацию права на свободу слова и самовыражения.

Image caption Хиллари Клинтон говорит, что пастор Терри Джонс не выражает взгляды Америки

Согласно постановлению Верховного суда США, даже если некая речь воспринимается как оскорбление - пусть даже и большинством людей, - правительство все равно не имеет права ей препятствовать.

Исключение возможно в том случае, если такая речь будет напрямую оскорбительной для конкретного человека или будет является призывом к прямому насилию.

Намерение пастора Джонса сжечь Коран осудили не только религиозные лидеры Америки, представители Белого дома, госдепартамента, министерства обороны и генеральной прокуратуры США, но также канцлер Германии Ангела Меркель, Ватикан и актриса Анджелина Джоли.

"У меня слов не хватает, чтобы охарактеризовать человека, который может сделать такое с чьей-либо религиозной книгой", - сказала Джоли, находящаяся в Пакистане с миссией помощи жертвам наводнений.

Коран будут читать в церквях и синагогах

По меньшей мере два десятка христианских церквей, синагог и мусульманских организаций в городе Гейнсвилл, где расположена церковь пастора Джонса, объединились против его акции.

Некоторые религиозные учреждения во время собственных субботних и воскресных богослужений намерены зачитать отрывки из Корана. Группа студентов университета Флориды в субботу проведет протест напротив здания церкви, пастором которой является Терри Джонс.

Во вторник представители различных религиозных течений устроили в Нью-Йорке пресс-конференцию, во время которой в один голос призвали американцев не ущемлять право мусульман на свободу вероисповедания. В последнее время, по мнению религиозных лидеров, в США наблюдается рост антиисламских настроений.

В августе пьяный пассажир несколько раз ударил ножом водителя такси, узнав, что он мусульманин. В штате Теннесси неизвестные устроили пожар на месте строительства мусульманского центра в городе Мерфрисборо.