Немцы не позволят Google фотографировать свои улицы

Image caption Германии пока нет на карте Google street view

В понедельник правительство Германии собралось на специальное совещание, посвященное "за" и "против" нового проекта Street View компании Google.

Его суть состоит в том, чтобы создать подробные интернет-карты, на которых в деталях можно рассмотреть отдельные улицы практически любого города.

Для реализации проекта по городам многих стран, в том числе и Германии, разъезжают оснащенные мобильными камерами автомобили Google и делают снимки улиц.

К ноябрю 2010 года интернет-гигант рассчитывает разместить в своем разделе Google maps фотографии различных уголков 20 городов Германии.

Однако, как сообщает газета Spiegel, сотни тысяч немцев выразили возражения против этой услуги, опасаясь вмешательства в свою частную жизнь.

Скандал мирового масштаба

Не так давно стало известно, что, делая снимки улиц, прикрепленные на автомобили Google датчики собирали частную информацию, которая передавалась по незащищенным беспроводным сетям (wi-fi).

Ранее такие обвинения в адрес Google прозвучали в Австралии, где местная генеральная прокуратура обратилась к полиции с просьбой провести расследование законности действий компании. А недавно власти Германии также попросили провести независимый аудит данных, собранных интернет-поисковиком.

Подобные разбирательства идут во Франции, Испании и в США. Всего о несанкционированном сборе частной информации заявили 30 стран.

В Google признали, что в течение последних трех лет их машины действительно собирали подобную информацию, однако подчеркнули, что это было сделано по ошибке, и принесли свои извинения.

В настоящий момент немецкое отделение компании по просьбам местных жителей удаляет из базы данных фотографии их домов, в связи с чем запуск проекта Street View для Германии откладывается на неопределенный срок.

Из всех стран Евросоюза в Германии частная жизнь охраняется законом наиболее жестко.