Холбрук: стратегия США в Афганистане работать не будет

Image caption Чиновники спорят относительно сроков вывода войск из Афганистана, говорится в книге

Специальный посланник президента США в Афганистане и Пакистане считает, что нынешняя стратегия Белого дома в этом регионе не имеет будущего, утверждается в новой книге.

Газета New York Times опубликовала выдержки из книги ветерана американской журналистики Боба Вудворда - автора расследований, которые в 1970-е годы привели к Уотергейтскому скандалу и отставке президента США Ричарда Никсона.

Ранее Вудворд уже написал несколько популярных книг о Джордже Буше и войне в Ираке, поэтому в Вашингтоне с нетерпением ждали появления его новой работы под названием "Obama's War" ("Война Обамы").

По данным New York Times, журналист описывает острые конфликты в американской администрации вокруг стратегии в Афганистане.

Некоторые высокопоставленные чиновники сомневаются в целесообразности планов Обамы направить в эту страну дополнительно 30 тыс. военных, а летом следующего года начать вывод войск.

Среди прочего в книге содержатся высказывания посланника Обамы в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука, который говорит о стратегии США в регионе: "это работать не будет".

Согласно книге, главный советник президента по Афганистану утверждает, что тщательный пересмотр американской политики в регионе, продолжавшийся в течение нескольких месяцев, "ничего не добавил" к стратегии, которая в результате была одобрена.

Кроме того, Вудворд пишет, что в Афганистане действует секретная армия из 3 тыс. сотрудников ЦРУ, а согласно сообщениям американской разведки, у афганского президента Хамида Карзая диагностирован маниакально-депрессивный психоз.

Разногласия

В журналистском расследовании также описываются ожесточенные споры в Белом доме вокруг возможного вывода войск из Афганистана.

При этом автор цитирует президента Обаму, который требует утвердить план окончания афганской операции со словами "я не могу потерять поддержку всей Демократической партии" и раздражается, когда против этого возражают военные.

"Война Обамы" предсказывает, что в администрации американского президента неизбежны разногласия относительно даты возможного вывода войск.

Согласно книге, командующий военным контингентом США генерал Дэвид Петреус как-то выразил надежду, что Обама может продлить срок пребывания американских войск в Афганистане. В ответ один из его ближайших советников сказал: "это совершенно не соответствует намерениям нынешнего президента".