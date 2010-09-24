Речь Ахмадинежада вызвала скандал на Генассамблее ООН

Image caption Махмуд Ахмадинежад выступал в ООН с кораном и библией в руках

Делегации США и всех стран Евросоюза покинули заседание 65-й Генеральной Ассамблеи ООН, протестуя против заявлений президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о событиях 11 сентября.

Выступая в первый день недельного дипломатического марафона в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Ахмадинежад среди прочего заявил, что события 11 сентября могли быть спланированы американскими властями для защиты Израиля.

По мнению иранского лидера, "большинство американского народа как и большинство народов во всем мире" согласны, что события 11 сентября были организованы именно некоторыми кругами в правительстве США, чтобы "остановить падение американской экономики и усилить влияние на Ближнем Востоке ради спасения сионистского режима".

По словам международного обозревателя Би-би-си Джонатана Маркуса, выступление Ахмадинежада отчасти было обличительной речью, отчасти напоминало проповедь, в которой содержались различные взгляды президента Ирана на мироустройство.

Иранский лидер призвал объявить 2011 год – годом ядерного разоружения, отметив при этом, что не надо путать "ядерную энергетику с ядерными бомбами".

"Некоторые из постоянных членов Совета Безопасности ООН, ядерные державы, уравняли бомбу с ядерной энергией и поэтому не дают ее большинству государств, оказывая давление на МАГАТЭ", – заявил Ахмадинежад.

Западные правительства по-прежнему уверены, что истинная цель иранского лидера создать ядерное оружие.

"Предсказуемый бред" и санкции

Представители США назвали ремарки иранского лидера отвратительными.

Image caption Незадолго до выступления Ахмадинежада перед зданием ООН протестовали оппозиционно настроенные иранцы

Вместе с американской делегацией зал покинули представители 32 стран, включая все страны Евросоюза, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Ахмадинежад не смутился демаршем западных дипломатов и продолжил рассуждать о сионизме и Израиле.

"Вместо того, чтобы представлять чаяния и добрую волю иранского народа, господин Ахмадинежад снова предпочел изливать гнусные теории заговора и антисемитские оскорбления. Они настолько же отвратительны и бредовы насколько и предсказуемы", - прокомментировал выступлении иранского президента пресс-секретарь американской миссии при ООН Марк Корнблау агентству Франс пресс.

Поведение иранских властей уже стало причиной серьезных международных санкций против этой страны.

Накануне президент России Дмитрий Медведев подписал указ, который практически полностью сворачивает военное сотрудничество с Ираном.

Кроме того, указ Медведева запрещает въезд на территорию России иранцам, связанным с ядерной программой Тегерана, а иранским банкам запрещено открывать филиалы и представительства в России.