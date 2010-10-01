Президент Эквадора триумфатором вернулся во дворец

Верные президенту части спасли его от взбунтовавшихся полицейских в результате перестрелки и уличных столкновений, в которых погибло по меньшей мере два человека.

Президент был вызволен войсками и сотрудниками полицейского спецназа после 12-часового заточения в полицейском госпитале. После спасения Корреа появился на балконе президентского дворца, где его приветствовали толпы восторженных сторонников.

По данным Красного Креста, в ходе событий в четверг вечером погибло два человека и 37 получили ранения.

"Мы никогда не пойдем ни на какие переговоры под давлением", - заявил Корреа с балкона дворца.

Бунт

Полицейские, недовольные новым законом, которым были сокращены их премиальные, в четверг утром взбунтовались и захватили казармы в Кито, Гуаякиле и Куэнке.

Президент Корреа отправился в казармы, чтобы заявить бунтовщикам, что не отступит.

"Убейте президента, если хотите. Он перед вами, - заявил он. - Убейте его, если хотите. Убейте его, если можете. Убейте, если у вас хватит смелости вместо того, чтобы прятаться в толпе".

Возможно, я бы уже не смог ничего этого вам рассказать, потому что был бы уже отправлен в мир иной Президент Корреа после освобождения из осады

Обращение президента не успокоило бунтовщиков, возникли стычки. Рядом с местом, где находился президент, взорвался баллон со слезоточивым газом. Президенту стало плохо, его на носилках доставили в находившийся здесь же полицейский госпиталь.

В госпитале на последующие 12 часов президент оказался фактически в осаде: здание окружили мятежные полицейские. Столкновения и стычки вылились на улицы, бунтовщики штурмовали здание конгресса и на несколько часов захватили столичный аэропорт.

Президента все это время охранял оставшийся ему верным отряд полицейского спецназа. "Если ли бы не они, эта толпа дикарей, которые хотели убивать, хотели крови, проникли бы в госпиталь в поисках президента. Возможно, я бы уже не смог ничего этого вам рассказать, потому что был бы уже отправлен в мир иной", - заявил Корреа.

Пока президент находился в осаде, десятки его сторонников стали собираться у госпиталя, скандируя лозунги "Долой мятежников! Долой врагов народа!"

В результате между сторонниками президента и полицией начались столкновения, после которых около полусотни человек обратились за медицинской помощью.

Драма



Президент Корреа и его сторонники назвали бунт нескольких сотен полицейских попыткой государственного переворота.

Корреа, 47-летний юрист, учившийся в США, занял президентский пост в 2007 году, а в 2009 был избран на второй срок - несмотря на решение объявить дефолт по глобальным облигациям на сумму в 3,2 млрд долларов, что создало правительству огромные финансовые проблемы.

Как подчеркивает обозреватель Би-би-си Уилл Грант, история Эквадора отмечена множеством уличных восстаний, которые нередко заканчивались сменой главы государства.

В этой ситуации такого не произошло, но события четверга показали, насколько поляризован сейчас Эквадор и насколько противоречиво отношение населения к президенту.

Начальный повод для протестов - принятие мер строгой бюджетной экономии - в ходе беспорядков забылся.

Однако и эти меры, и дальнейшие решения - возможный роспуск парламента и проведение досрочные выборов - разумеется, будут в повестке дня Рафаэля Корреа, когда он оправится от потрясений этого самого трудного дня его президентства.