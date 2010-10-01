Юноша покончил с собой из-за видео в интернете

Image caption Тайлер Клементи учился на первом курсе университета Рутгерса

Студент университета в американском штате Нью-Джерси покончил с собой после того, как в интернете появилось видео, тайно снятое его сокурсниками, на котором он занимается сексом с другим мужчиной.

Как объявили власти штата, двум молодым людям предъявлено обвинение в том, что 21 сентября они тайно снимали 18-летнего Тайлера Клементи. Веб-камера была спрятана в его комнате в университетском общежитии и запись транслировалась в интернет в режиме реального времени.

На следующие день свидетели сообщили местной полиции, что кто-то бросился в реку с моста. На мосту обнаружили бумажник Клементи. Его тело найдено не было.

"Тайлер был прекрасный молодой человек, и выдающийся музыкант. Его семья просто убита горем", - заявил Пол Майнарди, юрист семьи Клементи в заявлении, подтверждающем факт самоубийства.

Тело молодого человека было найдено лишь спустя неделю – 29 сентября.

"Присоединяйтесь к чату"

Один из молодых людей, которым предъявлены обвинения, жил вместе с Клементи в одной комнате в общежитии университета Рутгерса – это Дарун Рави. Другой был другом Рави - это Молли Вей.

Если их вина будет доказана, они могут получить до пяти лет тюремного заключения.

Аккаунт в социальной сети Twitter, принадлежащий Рави, был недавно удален. Однако сохраненные копии некоторых его постов доступны при поиске через Google: в них он рассказывает о том, как проходила запись.

"Товарищ по комнате попросил не приходить до полуночи. Я пошел в комнату молли и включил мою веб-камеру. Я видел, как он [Тайлер Клементи] целовался с одним парнем. Ха", - написал Рави в Twitter 19 сентября.

Двумя днями позже появился пост: "Все у кого iChat [чат с возможностью видеотрансляций], подключайтесь с 9.30 до 12. Да, это случится опять".

Организации, отстаивающие права геев, заявили, что самоубийство Клементи – яркий пример существования проблемы общенационального масштаба: молодые люди решаются на самоубийство после того, как подвергаются травле из-за их ориентации.