Андре Гейм: "Мы не знаем, к чему приведет это открытие"

Image caption Лауреат Нобелевской премии по физике Андре Гейм принимает поздравления

Лауреат Нобелевской премии в области физики Андре Гейм в прямом эфире программы Русской службы "Вечер на Би-би-си" рассказал, что он думает о своем эксперименте с двумерным материалом графеном - сверхтонкой углеродной формой, за который он и его коллега Константин Новоселов получили Нобелевскую премию.

Ведущая программы Яна Литвинова начала разговор с поздравлений.

Андре Гейм: Спасибо, хотя я принимаю в основном сочувствия.

Би-би-си: Почему?

А.Г: Нобелевская премия ломает людям жизнь. У них голова идет кругом, они часто не знают, что теперь делать со своей жизнью. Надеюсь, что со мной такого не случится. Но сегодняшний день был катастрофическим: вместо того, чтобы нормально работать, я отвечаю на телефонные звонки и даю интервью.

Би-би-си: И все-таки это большая награда, признание ваших заслуг.

А.Г.: За свою жизнь я получил пять или шесть наград, некоторые из них по материальному вознаграждению можно сравнить с этой наградой. Но, конечно, Нобелевская премия - это нечто уникальное.

Би-би-си: Вы создали сверхтонкую углеродную форму, которую уже назвали чудом XXI века. Вы сами ощущаете себя причастным к созданию чуда?

А.Г.: Надо еще посмотреть, что из этого получится. Действительно, существует новая форма материалов, о которой до XXI века мы ничего не знали. Таких материалов - толщиной в одну молекулу - их много. За последние 4-5 лет мы поняли, что эти материалы уникальны. В настоящий момент мы находимся на самых первых стадиях понимания, к чему приведет это открытие. Я могу предсказывать только прошлое - не будущее.

Би-би-си: Вы в свое время закончили физтех (МФТИ), сейчас работаете в Англии. Вы считаете себя российским или британским ученым? Или ученый - это понятие вненациональное?

А.Г.: Когда я был маленьким мальчиком, я болел за свою дворовую футбольную команду. Потом я болел за команду своей улицы, далее - за команду своего города, а потом уже за сборную своей страны. Мы ввели это искусственное деление на дворы, города и страны. На самом деле мы все - просто люди. Наука у нас у всех общая. Я считаю себя европейским ученым. Но, конечно, я по-прежнему горжусь своим образованием, полученным в физтехе.