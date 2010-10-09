Спасателей от горняков отделяют всего два метра породы

Image caption В Атакаме все готово к спасательной операции

Спасатели заявляют, что уже в ближайшие часы может быть завершено бурение скважины для спасения 33 чилийских шахтеров, вот уже более двух месяцев находящихся в заваленной шахте Сан-Хосе.

Инженеры сообщили, что от находящихся на глубине около 700 метров под землей шахтеров их отделяют всего два метра породы.

Однако министр горнорудной промышленности Чили Лауренсе Голборне предупредил, что эти последние метры нужно бурить с особой осторожностью, и не исключено, что вывод горняков из-под земли сможет начаться только через три-восемь дней.

"Мы очень близко, - сказал Голборне. Будет очень сложно, если после всей работы, которую мы проделали, скважина обвалится. Нам нужно быть очень осторожными".

Анимационная схема спасения горняков доступна на сайте bbcrussian.com.

По словам одного из инженеров, занимающихся бурением, важно также предпринять все возможное для того, чтобы, когда бур проделает отверстие в помещение к горнякам, никто не пострадал.

"Поэтому нам нужно спустить в шахту камеру", - сказал он.

Кроме того, полученные при помощи камеры данные помогут принять важное решение - поднимать ли шахтеров на поверхность так, или дополнительно укрепить проделанную скважину.

Когда скважина будет пробурена, спасатели включат сирены, чтобы оповестить родственников шахтеров.

Горняки находятся под землей с 5 августа, когда на шахте в пустыне Атакама произошла авария. Ожидается, что перед подъемом на поверхность им придется надеть солнцезащитные очки, так как за два с лишним месяца под землей их глаза могли отвыкнуть от яркого света.

Родственники горняков, которые все это время жили в палатках вблизи места спасательных работ, уже готовят праздник в честь спасения шахтеров.