Израиль хочет клятву верности еврейскому государству

Image caption Министр Авигдор Либерман поддерживает законопроект о присяге

Израильский кабинет министров одобрил вызывавший большие споры законопроект, который требует от всех неевреев, принимающих израильское гражданство, принесения присяги верности Израилю в качестве "еврейского и демократического государства".

Этот законопроект, который возмутил многих израильтян арабского происхождения, должен пройти утверждение в Кнессете.

Схожие предложения были отвергнуты правительством в мае 2009 года.

По мнению обозревателей, этот закон в случае его принятия затронет прежде всего палестинцев, которые состоят в браке с израильтянами, а также рабочих-мигрантов.

Арабы составляют 20% населения Израиля.

Этот законопроект, который пользуется поддержкой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, был горячо встречен правыми членами кабинета, в том числе ультра-националистом министром иностранных дел Авигдором Либерманом.

Возглавляемая Либерманом партия израильтян российского происхождения сделала вопрос о клятве центральным моментом избирательной кампании 2009 года, в результате которой она стала вторым по влиянию партнером правящей коалиции во главе с партией Ликуд.

Признание Израиля в качестве еврейского государства является одним из центральных требований Израиля в рамках переговоров о мирном урегулировании с палестинцами.

Нетаньяху отказывается признать право на возвращение палестинских беженцев, называя его уловкой с целью подорвать демографию государства Израиля.

Палестинская автономия соглашается признать Израиль в качестве государства, однако отказывается признать его еврейский характер.

Вопрос о том, правомерно ли требовать от израильских арабов принесения присяги верности еврейскому государству, привел к глубокому расколу в израильском обществе.

Выступив с этим предложением, правые партии указывали на нелояльность многих израильтян арабского происхождения, что привело к поляризации мнений израильской общественности.