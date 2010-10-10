Израиль хочет клятву верности еврейскому государству
Израильский кабинет министров одобрил вызывавший большие споры законопроект, который требует от всех неевреев, принимающих израильское гражданство, принесения присяги верности Израилю в качестве "еврейского и демократического государства".
Этот законопроект, который возмутил многих израильтян арабского происхождения, должен пройти утверждение в Кнессете.
Схожие предложения были отвергнуты правительством в мае 2009 года.
По мнению обозревателей, этот закон в случае его принятия затронет прежде всего палестинцев, которые состоят в браке с израильтянами, а также рабочих-мигрантов.
Арабы составляют 20% населения Израиля.
Этот законопроект, который пользуется поддержкой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, был горячо встречен правыми членами кабинета, в том числе ультра-националистом министром иностранных дел Авигдором Либерманом.
Возглавляемая Либерманом партия израильтян российского происхождения сделала вопрос о клятве центральным моментом избирательной кампании 2009 года, в результате которой она стала вторым по влиянию партнером правящей коалиции во главе с партией Ликуд.
Признание Израиля в качестве еврейского государства является одним из центральных требований Израиля в рамках переговоров о мирном урегулировании с палестинцами.
Нетаньяху отказывается признать право на возвращение палестинских беженцев, называя его уловкой с целью подорвать демографию государства Израиля.
Палестинская автономия соглашается признать Израиль в качестве государства, однако отказывается признать его еврейский характер.
Вопрос о том, правомерно ли требовать от израильских арабов принесения присяги верности еврейскому государству, привел к глубокому расколу в израильском обществе.
Выступив с этим предложением, правые партии указывали на нелояльность многих израильтян арабского происхождения, что привело к поляризации мнений израильской общественности.