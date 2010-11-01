Эксперты: мир начал избавляться от кассетных боеприпасов

Image caption Кассетные боеприпасы применялись во многих военных конфликтах

Через три месяца после вступления в силу международного соглашения о запрете кассетных боеприпасов страны, подписавшие документ, активно избавляются от этих арсеналов, утверждают наблюдатели.

Кассетные боеприпасы - это бомбы, мины и снаряды, представляющие собой контейнеры, внутри которых - сотни миниатюрных поражающих элементов, разбрасываемых по большой площади. Их применение приводит к значительным человеческим жертвам - как в момент применения, так и годы спустя, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы превращаются, фактически, в мины, ждущие своего часа.

Они использовались в войне в Персидском заливе 1991 года, в Косове, Афганистане, Ираке и, вероятно, в Йемене в 2009 году. Лаос считается страной, на которую пришлось больше всех бомбардировок в мире; в этой стране до сих пор сохраняется огромное количество неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен вьетнамской войны.

На следующей неделе именно в Лаосе пройдет первая встреча представителей стран, подписавших конвенцию о запрещении кассетного оружия, на которой будет разрабатываться план действий по ее реализации.

Этот документ подписали 108 государств, которые, таким образом, обязались не только избавиться от него, но и очистить территории, на которых такие боеприпасы применялись в прошлом.

При этом несколько стран с большими армиями, нередко участвующими в военных конфликтах, продолжают производить кассетные боеприпасы и отказываются присоединяться к запрету на их применение: это, в частности, Израиль, Китай, Россия и США.

История успеха

Четыре года назад дипломаты говорили, что добиться запрета на кассетные бомбы невозможно, однако в течение четырех лет мы полностью трансформировали мнения правительств по всему миру и дополнили международное гуманитарное право самым важным элементом с момента запрета противопехотных мин Томас Нэш

В первом ежегодном докладе организации "Мониторинг кассетных боеприпасов", содержание которого обнародовано в понедельник в Бангкоке, говорится: на сегодняшний день семь государств уже уничтожили все свои кассетные вооружения, а два разминировали пораженные ранее зоны.

"Основной смысл этого доклада в том, что это работает, движение за запрет кассетных бомб работает", - заявил координатор организации Томас Нэш.

Конвенция вступила в силу в августе этого года; в понедельник она становится обязательной и для Соединенного Королевства, которое теперь обязано в течение восьми лет ликвидировать свои запасы этого вида вооружений и в течение 10 лет очистить территории, на которых оно применялось, - такие как Фолклендские острова.

При этом в докладе говорится, что Великобритания уже уничтожила почти половину своих арсеналов этого оружия.

"Четыре года назад дипломаты говорили, что добиться запрета на кассетные бомбы невозможно, однако в течение четырех лет мы полностью трансформировали мнения правительств по всему миру и дополнили международное гуманитарное право самым важным элементом с момента запрета противопехотных мин", - подчеркнул Нэш.

"Хранитель конвенции - Генеральный секретарь ООН, но переговоры по ней велись вне традиционных рамок форума по разоружению, который оказался в застое и перестал быть продуктивным, - добавил координатор "Мониторинга кассетных боеприпасов". - И я думаю, это стало важным уроком. Если традиционный механизм не работает, мы находим альтернативу".

В докладе при этом отмечается: ратифицировали конвенцию пока лишь 42 страны, а США, располагающие, по некоторым оценкам, самыми большими в мире запасами кассетных боеприпасов, говорят, что намерены сохранять их еще лет десять и пока отказываются ставить под документом свою подпись. Хотя в принципе согласны с тем, что от этих вооружений страдает мирное население, оказывающееся в зоне конфликта.

"Соединенные Штаты придерживаются в этом вопросе несостоятельной позиции, - говорит Стивен Гус, директор отдела вооружений международной правозащитной организации Human Rights Watch, тоже работавший над докладом. - США более регулярно и более активно используют эти вооружения, располагают, вероятно, крупнейшим в мире арсеналом, в котором насчитывается, возможно, миллиард минибоеприпасов".

"Их несостоятельная позиция заключается в том, что они говорят: мы согласны с тем, что эти вооружения наносят большой ущерб мирным жителям, но в то же время мы хотим их применять еще 10 лет", - поясняет Гус.