На Кубе разбился пассажирский самолет
Государственные СМИ Кубы сообщили, что в центральной части страны разбился самолет, в котором находилось 68 человек, выживших нет.
Разбившийся самолет выполнял рейс из города Сантьяго-де-Куба в столицу страны Гавану.
По имеющимся данным, двухмоторный винтовой самолет принадлежал кубинской авиакомпании Aero Caribbean.
Сообщается, что на борту было 28 иностранцев, из них 10 европейцев и один гражданин Японии. Посольство России на Кубе установило, что россиян на борту разбившегося самолета не было.
"Посольство находится в контакте с компетентными структурами кубинской стороны. Проясняем, были ли на борту российские граждане", - сказал посол.
Этот самолет был одним из последних, вылетевших из аэропорта Сантьяго-де-Куба в преддверии приближающегося урагана "Томас".
О причинах катастрофы пока ничего не известно.