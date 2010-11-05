На Кубе разбился пассажирский самолет

Image caption О причинах катастрофы пока ничего не известно

Государственные СМИ Кубы сообщили, что в центральной части страны разбился самолет, в котором находилось 68 человек, выживших нет.

Разбившийся самолет выполнял рейс из города Сантьяго-де-Куба в столицу страны Гавану.

По имеющимся данным, двухмоторный винтовой самолет принадлежал кубинской авиакомпании Aero Caribbean.

Сообщается, что на борту было 28 иностранцев, из них 10 европейцев и один гражданин Японии. Посольство России на Кубе установило, что россиян на борту разбившегося самолета не было.

"Посольство находится в контакте с компетентными структурами кубинской стороны. Проясняем, были ли на борту российские граждане", - сказал посол.

Этот самолет был одним из последних, вылетевших из аэропорта Сантьяго-де-Куба в преддверии приближающегося урагана "Томас".

О причинах катастрофы пока ничего не известно.