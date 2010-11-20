Папа Римский: "презервативы иногда приемлемы"

Image caption До сих пор католическая церковь учила, что контрацепция никогда не допустима

Папа Римский Бенедикт XVI высказался в том смысле, что использование презервативов "в определенных случаях" допустимо.

Об этом говорится в новом сборнике интервью главы Римской католической церкви, который будет издан во вторник; выдержки из него опубликовала официальная газета Ватикана Osservatore Romano.

Использование презервативов может снизить риск заражения ВИЧ – Папа привел в этой связи пример проститутки.

До сих пор католическая церковь высказывалась категорически против любых форм контрацепции.

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"Моральное возрождение проституток"

В беседе с немецким журналистом Петером Зеевальдом понтифик подчеркнул, что церковь "принципиально против применения презервативов; конечно же, она не рассматривает их как реальное или моральное решение".

Но он оговорился: "В определенных случаях, когда презервативы используются с намерением снизить риск заражения, это может быть первым шагом на пути к другой, более человечной сексуальности".

Презервативы могут быть "первым шагом к моральному возрождению" проституток, хотя "в действительности не являются способом борьбы против этого зла, заражения ВИЧ", добавил он.

"Зацикленность на презервативах делает сексуальность банальной", превращает ее из выражения любви "своего рода наркотик", - добавил Папа.

Гуманитарные организации считают презервативы одним из немногих надежных методов борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа, проблемой, которая приняла особенно широкий размах в Африке.

Позиция католической церкви по этому вопросу не раз вызывала критику общественности, а в прошлом году, когда Папа во время визита в Камерун сказал, что презервативы не ограничивают, а стимулируют распространение вируса, его осудили даже несколько государств Евросоюза.