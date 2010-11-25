США намерены разоружить Господню армию сопротивления

Image caption В 2005 году Международный суд выдал ордер на арест лидеров ГАС, включая Джозефа Кони (на фото)

Президент США Барак Обама изложил план по разоружению одной из наиболее жестоких повстанческих группировок в Африке - Господню армию сопротивления (ГАС), созданную в конце 80-х годов в Уганде.

План, переданный на рассмотрение конгресса, предусматривает отстранение от руководства ГАС ее лидера Джозефа Кони и других полевых командиров. Также предлагается использовать меры стимулирования, которые помогли бы заставить бойцов ГАС сложить оружие.

Кроме этого, Барак Обама намерен увеличить объемы гуманитарной помощи жителям тех районов, где действуют боевики.

Обама считает, что таким образом можно остановить кровопролитие в государствах центральной Африки.

В представленном конгрессу плане слишком мало деталей, которые бы позволяли понять, как именно США будут реализовывать свои планы.

Так, одной из главных задач называется защита гражданского населения, однако способы, которые будет использовать Вашингтон, не уточняются.

Солдаты и секс-рабыни

Чаще всего ГАС насильственно рекрутирует в свои ряды детей из деревень, население которых очень уязвимо.

Мальчиков они заставляют служить солдатами, а девочек превращают в сексуальных рабынь.

Идеология армии, созданной в 1980-е годы, утверждает, что новое общество можно построить только из детей, не тронутых грехами современного мира.

Изначально предводители ГАС заявляли, что борются за создание в Уганде теократического государства на основе десяти библейских заповедей.

Однако впоследствии их деятельность распространились за пределы страны - в Судан, Центральноафриканскую Республику и Демократическую Республику Конго.

В 2005 году Международный уголовный суд выдал ордеры на арест пятерых лидеров группировки. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности: убийствах, изнасилованиях, а также насильственном рекрутировании детей.