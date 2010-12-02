Геи и лесбиянки американской армии - о своем опыте

Image caption И Гейтс, и Муллен считают, что американская армия готова к тому, чтобы геи служили открыто

В четверг министр обороны США Роберт Гейтс и глава объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Муллен на слушаниях в сенате вновь призовут конгресс проголосовать за отмену правила "не спрашивай, не говори".

Это правило было введено при президенте США Билле Клинтоне в 1993 году, оно запрещает гомосексуалистам и лесбиянкам, служащим в американской армии, открыто заявлять о своей ориентации.

Однако 70% из более чем 115 тысяч военных, опрошенных по заказу Пентагона, заявили, что геи и лесбиянки, служащие в американской армии, могут открыто сообщать о своей ориентации. И это не помешает армии эффективно выполнять свою работу.

Когда я пришла в армию, я и понятия не имела, что я - лесбиянка. Я и слова такого не знала Джоан Дарра, капитан в отставке

Как подчеркнул американский министр обороны, в интересах армии, чтобы этот закон был отменен конгрессом, а не через суд. В последнем случае военному руководству придется моментально менять свои правила.

Гейтс и многие другие высокопоставленные военные США считают, что армия готова к этим изменениям, но при условии, что у руководства будет достаточно времени на внедрение перемен.

Законопроект об отмене правила "не спрашивай, не говори" уже получил одобрение палаты представителей конгресса. Но в сенате он был встречен в штыки некоторыми республиканцами. После обнародования доклада Пентагона, основанного на опросе военнослужащих и их семей, у гомосексуалистов в армии появились все основания надеяться, что в скором времени они смогут служить, не скрывая обстоятельства своей личной жизни.

Героям этой истории пришлось на протяжении многих лет службы в американской армии вести двойную жизнь.

Джоан Дарра: "Когда я пришла в армию, я даже слова "лесбиянка" не знала"

Image caption Джоан пришлось дважды доказывать, что она не хуже других в армии

Она начала служить в армии в 1972 году. Через год стала офицером военно-морских сил - элиты армии. Дарра была одной из первых женщин, которой удалось пробиться в это элитное подразделение, состоящее исключительно из мужчин. "Для меня это был вызов: зарекомендовать себя, показать им, что я такой же профессионал, как и они", - рассказывает мне Джоан.

На тот момент это было самым большим испытанием: быть женщиной на флоте, и не просто женщиной, а командиром. "Когда я пришла в армию, я и понятия не имела, что я - лесбиянка. Я и слова такого не знала, - вспоминает Дарра. - У меня тогда был возлюбленный из военно-морской академии, мы собирались пожениться". Джоан вспоминает, что в те годы она была полностью сосредоточена на том, как побороть предубеждения своих сослуживцев-мужчин против службы в армии женщин.

Каждый раз, когда адмирал вызывал меня к себе в кабинет, у меня екало сердце: а вдруг он знает? Может, он вызывает, чтобы объявить мне об увольнении? Я жила в постоянном стрессе быть разоблаченной Джоан Дарра, капитан в отставке

Прошло около 12 лет, прежде чем Джоан Дарра, к тому времени уже в звании капитана, поняла, что она лесбиянка.

"Как только у меня завязались серьезные отношения, я стала скрывать от сослуживцев все, что касается моей личной жизни: не говорила, с кем я провожу отпуск, что делаю в выходные, - рассказывает Джоан. - Каждый раз, когда адмирал вызывал меня к себе в кабинет, у меня екало сердце: а вдруг он знает? Может, он вызывает, чтобы объявить мне об увольнении? Я жила в постоянном страхе быть разоблаченной", - признается Джоан.

Когда я говорю о доводах боевых командиров, считающих, что воплотить новую политику в условиях войны будет очень сложно, Джоан Дарра возражает: "Когда-то тоже самое говорили про афроамериканцев, что они не смогут служить в одном отряде с белыми американцами. Потом тоже самое говорили про женщин, - вспоминает Дарра. - Но есть приказ, есть устав, есть дисциплина: на этом держится любая армия".

26 стран мира разрешают геям и лесбиянкам служить в армии, не скрывая своей сексуальной ориентации. "Армия США была в авангарде по интеграции афроамериканцев и по продвижению женщин-военных, но в вопросе о признании за геями права служить открыто наша страна отстает от многих других", - считает Дарра.

11 сентября я находилась в Пентагоне, я вышла из здания за 5-7 минут до того, как в него врезался самолет. Если бы я погибла там, то моя партнерша узнала бы об этом последней, или не узнала бы совсем. Потому что я не вносила ее имени ни в какие официальные бумаги, ее как бы не существовало Джоан Дарра, капитан в отставке

К концу своей военной карьеры Джоан Дарра стала заместителем командира военно-морской разведки. "Когда я только пришла в армию в 1970-е годы, женщинам запрещалось работать в разведке, а сейчас это нонсенс", - говорит Джоан.

Точно так же за время ее службы менялось отношение к гомосексуалистам - в обществе в целом и в армии в частности. Джоан Дарра признает, что к моменту ее ухода с военной службы в армии служило много геев. Никто, конечно, открыто об этом не говорил, но люди знали и догадывались. И, как правило, уже к концу 1990-х - началу 2000-х геи, по словам Джоан, не испытывали дискриминации со стороны сослуживцев и начальства.

Почему она решила добровольно уйти из армии в 2001 году? "11 сентября я находилась в Пентагоне, я вышла из здания за 5-7 минут до того, как в него врезался самолет, - вспоминает Джоан. - Если бы я погибла там, то моя партнерша, с которой на тот момент мы уже прожили 12 лет, узнала бы об этом последней, или не узнала бы совсем. Потому что я не вносила ее имени в какие-либо официальные бумаги, ее как бы не существовало. И тогда я решила: так жить я больше не хочу".

Майкл Алми: "Я вернусь в армию на следующий день после отмены "не спрашивай, не говори"

Image caption Начальство узнало, что майор Алми - гей после проверки его личной переписки

Для майора Майкла Алми, воевавшего в Ираке, отставка в 2006 году наоборот была неожиданностью.

Ему еще не было сорока, и Майкл не помышлял о прекращении военной карьеры. "Во время плановой проверки компьютеров кто-то натолкнулся на мою личную переписку с человеком, с которым я в то время встречался", - рассказывает мне Майкл Алми.

Что-то заподозрив, начальство приказало проверить и другую частную переписку майора Алми. После проверки около 500 электронных писем в его личной электронной почте начальство напрямую задало майору вопрос: гей он или нет?

В день, когда мне объявили об этом, меня в сопровождении полицейского эскорта посадили на самолет и отправили домой в Штаты. Я лишился всех льгот, положенных для воевавших в Ираке, медицинской страховки, пенсии Майкл Алми, майор в отставке

Алми воспользовался своим правом ничего не отвечать. И тем не менее, майора Алми, который тогда находился на американской военной базе в Германии, известили о его немедленном увольнении. Правда процесс увольнения затянулся на полтора года.

"В день, когда мне объявили об уольнении, меня в сопровождении полицейского эскорта посадили на самолет и отправили домой в Штаты, - вспоминает Майкл. - Я лишился всех льгот, положенных для воевавших в Ираке, медицинской страховки, пенсии и так далее".

По словам Алми, если правило "не спрашивай, не говори" будет отменено, он на следующий же день вернется в армию. Вспоминая о том, как ему приходилось скрывать свою личную жизнь, Майкл говорит, что это осложнило его отношения с некоторыми из своих партнеров.

Image caption Леди Гага пригласила майора Алми на вручение наград MTV

"Особенно трудно было в Ираке, когда под моим командованием находилось 200 человек, я был у всех на виду. Ведь мы буквально 24 часа в сутки проводили в одном пространстве", - говорит бывший майор.

Алми считает, что теми, кто выступает против отмены правила, движут страх и элементарное невежество. "В армии большинство очень лояльно относится к геям, потому что люди видят прежде всего человека, который так же, как и они, способен достойно защищать свою страну, - говорит Майкл. - Как только за ярлыком "гей" или "черный" люди видят конкретного человека, страх исчезает".

Элизабет Ширей: "Отказываться от своих прав - это не по-американски"

Image caption Элизабет мечтает стать военным юристом, если отменят правило "не спрашивай, не говори"

22-летняя Элизабет - выпускница престижного высшего учебного заведения Wellesley College. В этом женском вузе учились бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт и нынешний госсекретарь Хиллари Клинтон. Элизабет никогда не служила в армии, никто в ее семье не был военным. Но как раз во время учебы в Wellesley она поняла, что армия, а точнее военно-воздушные силы, - это ее призвание.

Юрист по образованию, Элизабет проходила практику в одном из подразделений военно-воздушных сил. Ее мечта - стать военным юристом. Если ты точно знаешь, чего ты хочешь в жизни, почему бы не пойти на компромисс и не служить в армии, подчиняясь правилу "не спрашивай, не говори"? "Я сразу для себя решила, что пока это правило не отменят, я служить не пойду", - говорит мне Элизабет Ширей.

Армия для меня - это честь, честность, принципы. А это правило идет вразрез с этими ключевыми для меня ценностями Элизабет Ширей, выпускница Wellesley College

"Может, это высокопарно звучит, но армия для меня - это честь, честность, принципы, - продолжает Элизабет. - А это правило идет вразрез с этими ключевыми для меня ценностями".

При этом Элизабет говорит, что восхищается теми гомосексуалистами, которые службу в армии поставили выше своего личного счастья и, пожертвовав личной жизнью, пошли служить несмотря на "не спрашивай, не говори". "И все-таки никто не должен идти на подобные жертвы, отказываться от своих прав - это не по-американски ", - добавляет Ширей.

Брэтт Стаут: "Я плохой воин, потому что я - гей?"

Младший сержант Стаут понял, что он - гомосексуалист уже после прихода в армию в 1997 году. Он также, как и Майкл Алми, служил в Ираке - в морской пехоте. Стаут был на особом счету, потому что он хорошо знал русский язык. И все-таки его командир, как говорит мне Стаут, недолюбливал своего подчиненного.

Я сразу же дал командиру визитку своего адвоката и сказал, что все вопросы он может задать ему. После этого никто больше меня не спрашивал о моей сексуальной ориентации Брэтт Стаут, младший сержант в отставке

"Он догадывался, что я гей, и в отличие от многих других моих сослуживцев, которые хорошо ко мне относились, считал, что раз я гей - я не могу быть хорошим морским пехотинцем", - рассказывает Стаут.

Однажды начальник вызвал младшего сержанта к себе в кабинет и напрямую спросил, в каких отношениях он находится с одним из своих сослуживцев.

"Я сразу же дал ему визитку своего адвоката и сказал, что все вопросы он может задать ему. После этого никто больше меня не спрашивал о моей сексуальной ориентации", - смеется Брэтт.

Стаут отслужил по контракту пять лет и добровольно ушел из армии. "Для меня политика "не спрашивай, не говори" означает одно: я - плохой человек, плохой воин, не патриот, только потому что я гей. Но это ведь не так!".

Он с детства хотел служить в морской пехоте и служил бы и по сей день, если бы не эта "лицемерная", как он ее называет, политика в армии.

Однако Стаут рад, что он ушел из армии и сейчас у него нет желания туда возвращаться, даже если этот закон будет отменен.

"Я занимаюсь своим любимым делом: пишу книги. Только что вышел мой первый роман, теперь работаю над вторым", - рассказывает Брэтт. "И нет необходимости каждый день идти на компромисс", - добавляет он на хорошем русском языке.