Медведев: Wikileaks демонстрирует цинизм США

Image caption Берлускони утверждает, что "личного интереса" в выстраивании отношений с Москвой у него нет

Президент России Дмитрий Медведев назвал циничными высказывания американских дипломатов, обнародованные сайтом Wikileaks, но дал понять, что не склонен драматизировать ситуацию.

"Они [американские дипломаты] имеют право на эти суждения, но другое дело, что когда эти суждения становятся публичными, они действительно способны нанести ущерб внешнеполитическим связям в целом и отразиться на духе отношений", - сказал он в пятницу на совместной пресс-конференции по завершении переговоров с итальянским премьером Сильвио Берлускони.

В одной аналитической записке, обнародованной Wikileaks, Владимира Путина и Дмитрия Медведева сравнили с героями комиксов Бэтменом и Робином.

Заявления подобного рода [о Бэтмене и Робине], конечно, нацелены на то, чтобы оскорбить одного из нас Владимир Путин

Первый персонаж - сильная доминантная личность, второй - слабый и зависимый от главного героя.

Эти сравнения уже комментировал российский премьер - в интервью Ларри Кингу на телеканале CNN 1 декабря.

"Заявления подобного рода, конечно, нацелены на то, чтобы оскорбить одного из нас, задеть чувство собственного достоинства, побудить к каким-то шагам, которые бы разрушили продуктивное взаимодействие по управлению страной. Должен вам сказать, что мы к этому уже привыкли. И прошу всех, кто предпринимает такие попытки, успокоиться", - сказал Путин.

Все материалы, размещенные на Wikileaks, предназначались исключительно для служебного использования. До сих пор неизвестно, каким образом произошла утечка этих документов.

"Мы не параноики"

"Эти утечки показательны, они показывают всю меру цинизма тех оценок и зачастую тех суждений, которые превалируют во внешней политике различных государств. В данном случае, я имею в виду Соединенные Штаты Америки", - заявил в пятницу Медведев.

Вместе с тем президент дал понять, что утечки вряд ли скажутся на двусторонних отношениях.

Если бы в СМИ просочились оценки, которые дает министерство иностранных дел РФ, российские спецслужбы, в том числе нашим американским партнерам, они бы тоже получили массу удовольствия Дмитрий Медведев

"Мы не параноики, и мы не связываем российско-американские отношения с какими-то утечками, - заметил Медведев. - Я не вижу в этом ничего критичного, тем более, что, в общем, суждения бывают разные и оценки бывают разные".

"Я думаю, что если бы, не дай бог, в СМИ просочились оценки, которые дает министерство иностранных дел РФ, российские спецслужбы, в том числе нашим американским партнерам, они бы тоже получили массу удовольствия, - добавил он. - Но нужно ли это? Дипломатия - тихая вещь, как и банковский бизнес, и должна осуществляться на соответствующих принципах".

Эксперты, ранее опрошенные Русской службой Би-би-си, единодушно считают, что в России, с ее политической культурой, подобный инцидент был бы невозможен.

Как заметил, в частности, заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов, "если бы такое случилось у нас, журналисты уже ходили бы на допросы".

Берлускони и Путин

Сильвио Берлускони на пресс-конференции заявил, что у него нет "ни малейшего личного интереса" в развитии отношений с Россией.

"Мы всегда работали исключительно в интересах наших стран", - сказал он.

Одна из американских дипломатических депеш, опубликованных на Wikileaks, содержала утверждение, что итальянский премьер "стремится любой ценой быть в милости у Путина и нередко выражает мнения, прямо подсказанные ему Путиным".

Авторы документа критиковали Берлускони, который, по их мнению, слишком легко уступает России в вопросах политики и безопасности в обмен на газовые сделки.

Говорилось также, что Берлускони нравится "мачистский, волевой и авторитарный стиль Путина", и что встречи двух лидеров сопровождаются обменом ценными подарками.

Как утверждали итальянские СМИ, дочери Путина в 2002 году отдыхали во время летних каникул на сардинской вилле Берлускони.

На футбол без виз

Дмитрий Медведев подтвердил обещание, данное в четверг Владимиром Путиным на пресс-конференции в Цюрихе, что "для тех, кто поедет на наш [футбольный] чемпионат [в 2018 году], билеты и визы будут совпадающими понятиями".

"По-хорошему, нам бы желательно вообще отменить к этому периоду визы между Россией и Евросоюзом", - добавил он.

Во время переговоров в сочинской резиденции "Красная поляна" Дмитрий Медведев изложил собеседнику свои идеи относительно заключения Договора о европейской безопасности и реформы ОБСЕ.

Стороны обменялись мнениями касательно планов создания совместной системы противоракетной обороны Европы.

На пресс-конференции Медведев выразил удовлетворение тем, что российско-итальянский товарооборот в 2010 году, как ожидается, выйдет на докризисный уровень в 40 млрд долларов.