Грузия: за взрывами в Тбилиси стоял российский офицер

Image caption Грузинские власти надеются на сотрудничество с Россией в расследовании взрывов

МВД Грузии объявило во вторник о раскрытии серии взрывов, прогремевших с сентября по ноябрь 2010 года на территории страны.

По словам заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе, грузинское МВД располагает доказательствами причастности офицера российской армии Евгения Борисова к этим преступлениям.

Российские официальные лица пока не комментировали заявления грузинских чиновников.

Речь идет о взрывах, прогремевших 22 сентября около посольства Соединенных Штатов Америки, 21 октября на станции тбилисского железнодорожного вокзала, а также двух взрывов 28 ноября в Тбилиси - около супермаркета и возле главного офиса оппозиционной Лейбористской партии Грузии.

В результате взрыва у офиса лейбористов погибла одна женщина.

Гексоген и гвозди

Згуладзе сказала на брифинге, что МВД Грузии задержало 4 декабря бывшего военного офицера Гогиту Аркания, который подозревается в непосредственном осуществлении терактов, а также пятерых причастных к преступлению.

Телефонные номера, которые использовал Борисов для связи с подозреваемыми, зарегистрированы на имя министерства обороны России Эки Згуладзе<br>замминистра МВД Грузии

Ещё двое подозреваемых, по сообщению грузинского МВД, скрываются в данный момент в Гальском районе.

Один из них, Мераб Колбаия, и задержанный полицией Гогитой Аркания подозреваются в непосредственном осуществлении взрывов.

Однако в МВД Грузии считают, что главным фигурантом этого дела, человеком, якобы дававшим указания, а также передавшим взрывчатые вещества для осуществления терактов, был российский офицер – майор Евгений Борисов.

По сообщению МВД Грузии, во время задержания было изъято 13 единиц взрывчатых устройств, подготовленных к использованию. Всего было изъято 10 кг гексогена.

В четырех из девяти банок, заполненных гексогеном, находились также гвозди.

В надежде на сотрудничество с Россией?

МВД Грузии распространило видеосъемку, на которой задержанные дают показания, а Аркания рассказывает о совершении терактов.

"Согласно показанию задержанного Гогиты Аркания… угрожая членам его семьи, выполнить это задание ему заказал, а также передал взрывчатые устройства и оплату, дислоцированный на оккупированной территории Абхазии офицер российских вооруженных сил Евгений (Женя) Борисов",- сказала Згуладзе.

Все данные, которые на данном этапе есть у правоохранительных органов, указывают на то, что эти лица действовали с оккупированных территорий Михаил Саакашвили<br>президент Грузии

По ее словам, связь российского офицера с серией взрывов якобы также подтверждается тем, что до и после каждого взрыва Борисова информировали либо при личной встрече, либо по телефону о подготовке, а также осуществлении задания, заявила Згуладзе.

"Телефонные номера, которые использовал Борисов для связи с подозреваемыми, зарегистрированы на имя министерства обороны России", - сказала Згуладзе.

Она также отметила, что с марта 2008 года до октября 2008 майор Борисов служил заместителем начальника южной зоны штаба миротворческих сил России, который находился в селе Урта Зугдидского района.

"Исходя из интересов следствия, мы готовы сотрудничать с любой стороной и надеемся, в случае конструктивного подхода соответствующих служб России, у нас будет возможность допросить других свидетелей и участников этого дела", – сказала Згуладзе.

"Оперативное реагирование"

По предположениям правоохранительных органов и экспертов, обнаруженные взрывчатые вещества указывают на то, что готовились ещё более серьезные взрывы.

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили сказал журналистам, что Грузии удалось предотвратить серьезную угрозу.

Правоохранительные органы также поблагодарил президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Все данные, которые на данном этапе есть у правоохранительных органов, указывают на то, что эти лица действовали с оккупированных территорий", - подчеркнул Саакашвили.

Военный эксперт и главный редактор грузинского журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили, сказал в интервью Русской службе Би-би-си, что все предыдущие взрывы, в том числе, и 28 ноября, похоже, не были рассчитаны на человеческие жертвы.

Обвиняя власть

"28 ноября, к сожалению, погибла женщина, но, судя по всему, этот взрыв также не предполагал человеческие жертвы", - говорит Аладашвили.

Практически каждый гражданин контролируется в Грузии, так что такие группы свободно не могли бы передвигаться в столице Грузии Георгий Гугава<br>Лейбористская партия Грузии

Однако, по словам эксперта, если верить МВД Грузии, "среди обнаруженных взрывных устройств были и те, что заполнялись гексогеном и гвоздями, а также пулями, что дополнительно усиливает эффект взрыва. Так что, по-моему, последующие взрывы уже были рассчитаны на человеческие жертвы".

Представители партии лейбористов, которые ранее назвали взрыв у их офиса политическим террором, не отказались от своих обвинений в адрес властей.

По словам политического секретаря партии Георгия Гугава, ни одна диверсионная или террористическая группа не смогла бы свободно передвигаться в центре Тбилиси без определенного содействия со стороны властей.

"Практически каждый гражданин контролируется в Грузии, так что такие группы свободно не могли бы передвигаться в столице Грузии. Поэтому те, кто совершил этот террористический акт, как минимум, действовали под покровительством властей", - считает Гугава.

В магазине не купишь

Версия грузинских властей о том, что дирижером этих взрывов мог быть российский офицер, не вызвала удивления среди грузинских экспертов.

По словам Аладашвили во всех взрывах были использованы взрыватели замедленного действия, а также гексоген.

Определенные сомнения возникают из-за того, что для этого террористического акта были использованы неопытные люди Ираклий Сесиашвили<br>грузинский политолог

"Эти взрыватели в магазине купить невозможно, его обычно используют спецслужбы и военные диверсанты... и гексоген тоже очень трудно достать, его тоже обычно используют для диверсионных задач", - говорит Аладашвили.

Использование таких веществ, по мнению экспертов, как раз и указывает на то, что, скорее всего, за взрывами стоят либо бывшие военные, либо сотрудники спецслужб иностранного государства.

Но эксперт по вопросам политики безопасности Ираклий Сесиашвили считает, что версия властей не является бесспорной.

"Определенные сомнения возникают из-за того, что для этого террористического акта были использованы неопытные люди",- сказал Сесиашвили в интервью Русской службе Би-би-си.

Взрывая перезагрузку?

На съемке, распространенной МВД Грузии, Гогита Аркания рассказывает о том, как Борисов дает ему задание осуществить взрыв у посольства США.

По его словам, Борисов пригрозил расправиться с его родными в случае, если он не выполнит это задание.

Однако, грузинские эксперты недоумевают, какую цель преследовали российские спецслужбы, если они и вправду могли стоять за взрывами около посольства Соединенных Штатов.

"В процессе перезагрузки отношений с Соединенными Штатами допущение такой ошибки со стороны России, я думаю, было бы катастрофично для России, - говорит политолог Сесиашвили.- Россия пошла на большой риск. Если будет доказано, что Москва причастна к этому теракту... это может повлечь за собой большой скандал между Россией и Западом".