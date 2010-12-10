Мужа убитой в ЮАР новобрачной отпустили под залог

Image caption Брак четы Девани продлился всего две недели

Высокий суд в Лондоне отпустил под залог жителя Бристоля Шриена Девани, подозреваемого в том, что он подстроил убийство своей новобрачной. Эта пара индийского происхождения проводила медовый месяц Южной Африке.

28-летняя Анни Девани, гражданка Швеции, 13 ноября была похищена в такси в Кейптауне и найдена на следующий день с простреленной головой. Ее деньги, украшения и мобильный телефон исчезли.

Таксист Зола Тонго рассказал на суде в ЮАР, что вез новобрачных из аэропорта в гостиницу. 30-летний Шриена Девани якобы спросил его, когда Анни не слышала, не может ли он найти кого-то, кто бы ее убил.

По словам таксиста, муж предложил за убийство жены 15 тыс рандов (1,4 тыс долларов), но в итоге заплатил только тысячу. Кейптаунский суд приговорил Тонго к 18-летнему тюремному заключению.

Южноафриканские власти направили запрос об экстрадиции Шриена Девани, который к тому времени вернулся в Великобританию. Этот владелец дома для престарелых в Бристоле отрицает какую-либо причастность к гибели своей жены.

Image caption Власти ЮАР сообщили о "новых важных уликах" против Шриена Девани

Ему придется внести в качестве залога 250 тыс фунтов и постоянно извещать полицию о своем местонахождении до очередного появления в суде.

Представляющий интересы властей ЮАР адвокат Бен Уотсон признал, что теперь будет труднее добиться экстрадиции Девани для слушания его дела в Южной Африке. Он сказал суду, что в последнее время против подозреваемого всплыли "новые сильные улики".

Британских индийцев возят убивать за границу?

Как показало проведенное в прошлом году расследование Би-би-си, британцы азиатского происхождения иногда ездят в Индию, чтобы нанять там киллеров. Жертвами чаще всего являются члены семьи и партнеры по бизнесу, которых обманом выманивают за границу.

Убить человека в Индии - гораздо дешевле и связано с меньшим риском, к тому же организаторы преступлений редко предстают перед судом.

Представители общественных организаций как в Индии, так и в Великобритании утверждают, что в течение нескольких лет в Индии были убиты сотни людей. Преступления, как правило, задумываются в Великобритании, а исполняются в сельской местности - как правило, на территории индийского штата Пунджаб.

Многие родственники жертв, убитых за границей, обращаются за помощью к властям Великобритании.

"У нас хорошо налажен обмен информацией, и мы успешно работаем над раскрытием убийств британских граждан за рубежом, - сказал Би-би-си высокопоставленный сотрудник лондонской полиции Стив Аллен. - Мы будем отслеживать, собирать доказательства и привлекать к ответственности всех, кто совершает подобные преступления в любой точке мира".