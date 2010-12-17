"Самый опасный человек Америки 1970-х" об Ассандже

Image caption Дэниел Эллсберг считает, что и "Пентагонские бумаги", и Wikileaks работают на демократию

В четверг New York Times и Washington Post опубликовали на правах рекламы письмо, адресованное лично президенту Бараку Обаме и генеральному прокурору США Эрику Холдеру. "Wikileaks - не террористическая организация" - гласит заголовок письма, за публикацию которого в двух крупнейших американских изданиях независимое австралийское политическое движения GetUp ("Поднимайся") в считанные дни собрало около 350 тысяч долларов.

Подпись под письмом к президенту поставили более 90 тысяч австралийцев. Они обратились к президенту США с просьбой прекратить демонизацию Ассанджа и осудить призывы к его устранению.

В этот же день около 200 человек пришли к Белому дому, чтобы выразить свой протест против войны в Афганистане и высказаться в защиту основателя Wikileaks Джулиана Ассанджа.

Один из них - 79-летний Дэниел Эллсберг, бывший военный аналитик, который в 1971 году предал огласке так называемые "Пентагонские бумаги", раскрывшие правду о вьетнамской войне.

Будучи на тот момент одним из высокопоставленных чиновников Пентагона Эллсберг пришел к выводу, что война во Вьетнаме построена на десятилетиях лжи. Изъяв из архива 7000 страниц совершенно секретных документов, Эллсберг передал их в New York Times.

С тех пор одни превозносят его как героя, другие называют предателем. В 2009 году на экраны вышел художественный фильм "Самый опасный человек в Америке: Дэниел Эллсберг и "Пентагонские бумаги".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илона Виноградова встретилась с Дэниелом Эллсбергом в Вашингтоне за несколько часов до того, как он принял учатие в протестах у Белого дома.

Би-би-си: Почему вы решили выступить в защиту Джулиана Ассанджа?

Дэниел Эллсберг: Я восхищаюсь им, я считаю, что он герой. Мы, конечно, с ним разные люди, и я не во всем с ним согласен. Но я думаю, что мотивы, которые заставили меня предать огласке "Пентагонские бумаги", и его мотивы схожи.

Катастрофическая ситуация, в которой сейчас находится Америка из-за войны в Ираке и в Афганистане, - это не результат утечек, а как раз наоборот, результат повышенной секретности. А это, в свою очередь, вина сотен и тысяч чиновников, у которых есть доступ к этим документам, но они думают, прежде всего, о своей карьере, а не о будущем страны. Дэниэл Эллсберг

Я считаю, что он, также, как и я, принципиальный и сознательный человек. Разговоры о том, что он анархист и делает все это ради того, чтобы создать хаос или ради пиара, представляются мне безосновательными.

Он предает огласке неудобную правду. Он разоблачает не только постыдные секреты американского правительства, но и ложь других государств и корпораций. За это его можно только уважать.

Би-би-си: Многие сравнивают то, что вы сделали в 1971 году с тем, что делает сейчас Ассандж. При этом многие американские политики говорят, что у вас было больше моральных оснований на огласку "Пентагонских бумаг". Что вы сами думаете об этом?

Д.Э.: Я не думаю, что у меня было больше моральных оснований. Разница лишь в том, что я предал огласке документы под грифом "совершенно секретно", при этом сделал это во время войны во Вьетнаме.

Документы, [которые публикует Wikileaks], - это, к сожалению, не суперсекретные материалы. Я бы хотел, чтобы те люди, у которых есть доступ к действительно секретным документам, которые подтверждают, что то или иное правительство лжет своему народу, предали их огласке.

Нам нужно больше разоблачителей. Кто-то слил очень важную информацию Бобу Вудворду [Боб Вудворд - редактор газеты Washington Post, получивший известность благодаря расследованию "Уотергейтского скандала" в начале 1970-х - прим. ред.]. Он использовал эту информацию для написания своей книги "Война Обамы", но документы так и не опубликовал. Я считаю, что он должен это сделать.

Би-би-си: Публикуя огромный поток важной военной и дипломатической информации, не ставит ли Ассандж под угрозу жизни конкретных людей, упомянутых в этих документах?

Image caption В 1971 году Эллсберга чуть не посадили в тюрьму на 150 лет за разоблачение "Пентагонских бумаг"

Д.Э.: Любой человек в Афганистане рискует быть убитым не только талибами, но и силами альянса. И Джулиан Ассандж тут не при чем. Он не отправлял туда войска. Эта ответственность лежит на обоих президентах США - на Буше и на Обаме. Действительно, в утечках, которые Wikileaks опубликовал ранее были названы конкретные имена, но спустя полгода никто из тех людей, насколько мне известно, не пострадал. Правительство США пытается отвлечь наше внимание от реальной опасности, которой власти подвергают американских военных в Афганистане. Риск от внешней политики США гораздо выше, чем все утечки Wikileaks.

Би-би-си: Вы согласны с теми, кто говорит, что в результате всех этих утечек на Wikileaks американские власти и правительства других стран лишь ужесточат контроль над информацией?

Д.Э.: Американское правительство всегда очень хорошо охраняло свои секреты. И они продолжат их охранять. Попытка демонизировать и дискредитировать Ассанджа - это ошибка. И думать, что "Пентагонские бумаги" важнее тех документов, которые распространяет Ассандж - это тоже ошибка. Потому что в долгосрочной перспективе и "Пентагонские бумаги", и Wikileaks работают на демократию, на более открытое общество.

В свое время меня чуть не посадили в тюрьму на 150 лет из-за допущенной мной утечки. А теперь практически все признают, что "Пентагонские бумаги" - это вклад в американскую демократию.

Суть в том, что катастрофическая ситуация, в которой сейчас находится Америка из-за войны в Ираке и в Афганистане - это не результат утечек, а как раз, наоборот, результат повышенной секретности. А это, в свою очередь, вина сотен и тысяч чиновников, у которых есть доступ к этим документам, но они думают, прежде всего, о своей карьере, а не о будущем страны. Нам нужно больше разоблачителей - честных и принципиальных людей, которые служение отечеству ставят выше своих личных интересов.