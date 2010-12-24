На Гаити из-за эпидемии холеры линчуют колдунов вуду

Image caption Власти Гаити обратились к населению с призывом не обвинять колдунов в эпидемии

Десятки колдунов вуду на Гаити стали жертвами разгневанной толпы, винящей их в эпидемии холеры, которая захлестнула страну.

По данным агентства Франс пресс, по крайней мере 45 человек, заподозренных в колдовстве вуду, стали жертвами суда Линча, поскольку суеверное население острова обвиняет их в распространения заразы.

За последние два месяца около 2,5 тысяч человек на Гаити пали жертвами болезней, передающихся через воду, и еще у 121 тысяч проявляются симптомы холеры. Более 60 тысяч человек были госпитализированы.

"Жертв... забрасывают камнями и зарубают мачете, после чего тела сжигают прямо на улицах", - сообщил сотрудник гаитянского министерства связи Моиз Фритц Эвенс.

Министр связи Гаити назвала убийства колдунов "отвратительными" и призвала жителей страны немедленно прекратить самосуд. Она предложила также провести кампанию по просвещению населения в вопросах инфекционных заболеваний.

"Колдуны вуду никак не влияют на рост эпидемии. Необходимо объяснить людям, каким образом распространяются инфекции", - заявила министр.

Другими виновниками вспышки холеры многие считают миротворцев ООН из НЕпала, которые якобы привезли инфекцию на остров.

Несмотря на категорическое несогласие официальных лиц ООН с этими обвинениями, генеральный секретарь организации Пан Ги Мун уже начал расследование этого вопроса.

Вспышка холеры на острове стала прямым последствием разрушительного землетрясения, произошедшего в январе 2010 года, в результате которого погибло 250 тысяч человек.

Инфекция, которая вызывает рвоту и диарею, достаточно легко излечима, однако из-за антисанитарных условий и дефицита квалифицированных медиков на Гаити остановить ее распространение пока не удается.