Таджикистан выбирает себе национальных героев

Image caption Кто в Таджикистане герой, а кто - антигерой?

В Таджикистане специально созданная правительственная комиссия определит национальных героев страны.

Бюсты 44 выдающихся деятелей культуры, литературы и истории украсят Национальную библиотеку и Национальный музей Таджикистана, строительство которых будет завершено в следующем году.

В числе героев - поэты, писатели, исторические деятели, цари, полководцы и борцы за независимость. Относятся они к древней, средней и дореволюционной истории Таджикистана, который в разные исторические периоды был и частью Иранской империи, и входил в Бухарский эмират.

"Герои нам нужны. Узбекистан и Туркменистан имеют целые аллеи своих национальных героев, а у нас почему этого нет?" - вопрошает политолог Сайфулло Сафаров.

Литераторы и полководцы

Бюсты 22 поэтов и писателей украсят здание новой Национальной библиотеки страны. Это самые яркие деятели культуры и литературы иранско-таджикской истории: поэты Фирдавси и Рудаки, средневековый врачеватель Абу Али Сино, больше известный в мире как Авиценна.

Герои нам нужны. Узбекистан и Туркменистан имеют целые аллеи своих национальных героев, а у нас почему этого нет? Сайфулло Сафаров,<br>политолог

Еще 22 бюста - царей, военачальников, борцов за независимость и предводителей восстаний - будут выставлены на улице перед зданием строящегося Национального музея. Аллея героев будет расположена рядом с президентским дворцом, в самом центре таджикской столицы.

"Комиссия определит героев не только давно прошедших времен, но и современности. Их фотографии с биографиями будут вывешены в самом музее", - говорит Музаффар Азизов, начальник отдела охраны и использования историко-культурного наследия минкультуры Таджикистана.

Наблюдатели полагают, что процесс определения героев современного Таджикистана может стать резонансным и вызвать оживленный спор в обществе, пережившем гражданскую войну с 1992 по 1997 годы.

"Плохая география"

"Проблема новых героев в том, насколько они сегодня политически конъюктурные, - объясняет политолог Равшан Меликов. - Есть выдающиеся личности, но они могут и не попасть в число официально признанных героев. Или, наоборот, лица, о которых часто сейчас вспоминают, хотя этих людей в народе героями не считают, но они политически конъюктурные люди - в смысле этнического происхождения или конкретных заслуг перед нынешней властью".

"Таджикское правительство сегодня замалчивает проблемы местничества и кумовства, но они реально существуют и довольно распространены, - добавляет политолог. - В современном Таджикистане многое зависит, из какого региона ты родом".

"Есть ставшее почти народным определение - плохая география, то есть когда ты этнически не принадлежишь к региону, откуда родом президент страны, - говорит Меликов. - Это касается всех сфер жизни - политики, экономики, появления в эфире государственных радио- и телеканалов, поступления на госслужбу, а также определения заслуг человека".

Герои или антигерои?

Упоминания о героях современности могут привести к напряженности в обществе; возможно, поэтому их имена еще не названы.

Герои нужны, безусловно. Вопрос в том, по каким критериям определяют героев, кто их выбирает Абдунаби Сатторзода, <Br>независимый эксперт

"Герои нужны, безусловно, - согласен независимый эксперт Абдунаби Сатторзода. - Вопрос в том, по каким критериям определяют героев, кто их выбирает. Если эти критерии не определены, а все зависит от мнения конкретных людей, от их симпатий или антипатий, - это, конечно не в пользу дела".

Для одних фигуранты и активные участники гражданской войны в Таджикистане - герои, другие считают их виновными в смерти многих безвинно погибших людей.

Отношение жителей страны к лидерам и полевым командирам противостоявших сторон межтаджикского конфликта должны приниматься во внимание правительственной комиссией, считает эксперт Худоберды Холикназаров. Он вообще предлагает слово "герой" заменить на "выдающуюся личность".

"В комиссию должны входить профессиональные люди - историки, ученые, археологи, филологи, - добавляет Холикназаров. - Только профессионалы высочайшего класса, хорошо разбирающиеся в истории и культуре, могут объективно давать оценку заслугам того или иного исторического лица. Определение национальных героев - это один из атрибутов государственности. На них строится идеология".

Между тем большинство жителей страны ничего не знает о новой инициативе таджикских властей. А многие из тех, кто знает, предлагают выбирать героев посредством народного голосования.

Большая половина людей, с которыми я говорила, слышала имена исторических деятелей, включенных в список официальных героев, но не смогла рассказать, чем знамениты эти люди или в какое историческое время они жили.