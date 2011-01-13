Подозреваемый в торговле органами врач вышел на свободу

Image caption Сонмез отрицает, что проводил операции незаконно

Турецкий врач Юсуф Сонмез, обвиненяемый в торговле человеческими органами и арестованный в Стамбуле во вторник, отпущен после проведения допроса, сообщил представитель турецких властей.

Тем не менее, по словам чиновника, скорее всего, Сонмез все-таки предстанет перед судом по предъявленным обвинениям.

Правительства Косова и Албании, в свою очередь, выразили полную готовность к сотрудничеству с международными властями, проводящими расследование незаконной торговли органами.

В то же время заместитель председателя Ассоциации сербских городов Косова Марко Якшич заявил, что решение турецких властей освободить Сонмеза является "позорным".

"Учитывая, что огромное количество людей пропало без вести и у них были удалены органы, что является серьезным преступлением, решение об освобождении Сонмеза, которому предстоит предстать перед судом, доказывает, что путь к справедливости очень непрост", - сказал он в интервью косовской радиостанции KiM.

Экстрадиции не будет

Полиция арестовала Сонмеза во вторник в ходе обыска на роскошной вилле под Стамбулом.

Как сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на анонимный источник в турецком суде, после допроса в среду сторона обвинения просила оставить Юсуфа Сонмеза под стражей, однако суд отказал прокурорам в этой просьбе.

Эту информацию подтверждает и турецкое издание Vatan, по данным которого суд счел аргументы прокуроров недостаточными.

"Однако расследование продолжается. Скорее всего, ему придется предстать перед судом", - добавил источник.

По его словам, следователи в Стамбуле находятся в тесном сотрудничестве со своими коллегами из Косова, однако экстрадиция подозреваемому,вероятно, не грозит - с делом будет разбираться турецкий суд.

По делу проходят семь человек, в том числе бывший министр здравоохранения Косова, который выдал лицензию на трансплантацию органов одной из приштинских клиник. Это запрещено законодательством страны.

Сама клиника была закрыта в 2008 году в результате расследования, начатого после того, как в аэропорту потерял сознание молодой турок. У него, как выяснилось позже, была удалена почка для пересадки ее гражданину Израиля.

Сонмез разместил на своем личном сайте обращение, в котором отрицает предъявленные ему обвинения.