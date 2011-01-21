Вьетнам: оболочка коммунизма с капиталистической начинкой
Во Вьетнаме проходит очередной съезд компартии, где за закрытыми дверьми избирается новый лидер и вырабатываются экономические директивы, призванные способствовать дальнейшему экономическому росту.
Корреспондент Би-би-си Алистер Литхед побывал в Ханое и попытался разобраться, что из себя представляет современный Вьетнам, и какой путь эта страна изберет в будущем?
Высокий уровень инфляции, а также стремительное расслоение общества на очень богатых и всех остальных - это лишь некоторые из насущных проблем, стоящих перед вьетнамской экономикой.
По мнению некоторых аналитиков, эти проблемы объясняются в первую очередь тем, что Вьетнам ринулся в капитализм, не избавившись от социализма.
Гламурный социализм
Красные флаги с серпом и молотом развиваются над зданием Дворца съездов в Ханое, а рядом, будто около дизайнерского бутика, припаркованы дорогие автомобили.
Большинство из них принадлежат партийной верхушке, прибывшей сюда на очередной съезд, где будет избрано новое руководство и выработаны директивы на новую пятилетку.
Все, вроде бы, как при добром старом социализме, но с заметным налетом гламура.
Стоит только пройтись по улицам Ханоя, как в глаза бросаются вполне капиталистические витрины. Например, клуб владельцев престижных мотоциклов "Харли Дэвидсон", на которых разъезжают вьетнамские бизнесмены, застройщики, новые вьетнамские капиталисты.
"Фантомы" коммунизма
Есть и салон роллс-ройсов, недавно продавший свою модель "Фантом" за 1 млн 200 тысяч долларов.
Благодаря именно этим людям и компаниям экономика Вьетнама стала расти так бурно в последние годы, однако начало экономическому процветанию было положено еще 25 лет назад, когда партийное коммунистическое руководство решило перейти к свободному рынку.
"Мы развивающаяся страна, - говорит молодой богач Ту Ха Анх, - и я думаю, что в ближайшем будущем мы разбогатеем еще больше. Сам факт того, что кто-то может позволить себе "Харли Дэвидсон", говорит о том, что доходы вьетнамцев растут”.
На стройке в городе Дананге, расположенном в центральной части Вьетнама, мы встретили еще одного "нововьетнамского" мультимиллионера - Там Тхан Данга. "На месте всей этой стройки вырастет огромное здание, - рассказывает бизнесмен. - Высокое, с двумя башнями по обе стороны".
Там Тхан Данг - один из самых богатых людей Вьетнама, и это не единственный его проект, хотя, вероятно, самый грандиозный. Новое здание в 48 этажей с торговым центром и пятизвездочной гостиницей обещает стать самым высоким в регионе.
Трудно поверить, что этот вьетнамский "Дональд Трамп" возник в однопартийной коммунистической стране.
Свой путь
Тем не менее даже сам Там Тхан Данг предрекает своему государству перемены.
"Мы должны найти свой собственный путь развития, - говорит он. - Мы не идем по китайскому пути, мы не идем по западному пути, мы должны выработать свою, вьетнамскую, модель развития".
Однако предприниматель предупреждает, что существует опасность избрать неверный путь на развилке: "Если партия сможет выбрать правильный путь - такой, который приведет страну к благосостоянию, - то и народ потянется. А если партия от людей отвернется, выберет неконструктивный путь, то ничего не получится".
В то время как в приморских городах расцветают курорты с апартаментами ценой в 2-3 млн долларов, в отдаленные районы перемены приходят гораздо медленнее, да и разрыв между сверхбогатыми и нищими увеличивается, а инфляция в стране уже достигла 12%.
Азиатские "тигры"
С недавних пор во Вьетнаме открылось большое количество ткацких фабрик. Вызвано это, в первую очередь, тем, что, пока у китайских конкурентов стоимость рабочей силы растет, здесь она по-прежнему низка.
Проблему для Вьетнама представляет то, что стоимость всего этого экспорта - будь то куртки, брюки, ботинки или рис и креветки - невелика по сравнению со стоимостью импортных товаров, которые Вьетнам вынужден закупать. В результате растет внешний долг, что представляет серьезную проблему для экономики Вьетнама.
"Вьетнам, безусловно, принадлежит к сообществу азиатских "тигров", - полагает профессор экономики Джонатан Пинкус, базирующийся в Хошимине. - Здесь имеется огромный потенциал, но чтобы обеспечить долгосрочный рост, необходимо сделать упор на стабильность взятого курса".
По мнению Пинкуса, власти обязаны пересмотреть принципы конкурентоспособности, отказаться от фаворитизма и не использовать административные ресурсы с целью сосредоточить средства в каких-то определенных компаниях и секторах экономики в ущерб другим.
"Необходима переориентация на рыночные механизмы", - заключает эксперт.
Светлое будущее?
Будущее страны сейчас выковывается за закрытыми дверьми партийного съезда.
Не стоит забывать о том, что Вьетнам по-прежнему все еще очень закрытая страна: оппозиции здесь нет, а некоторые критики режима находятся за решеткой.
Тем не менее Вьетнам движется вперед - к чему-то, что партийные боссы смогут контролировать, только если они будут идти в ногу со временем.