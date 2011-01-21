Вьетнам: оболочка коммунизма с капиталистической начинкой

Image caption Съезд партии проходит со всей до боли знакомой уроженцам СССР торжественностью

Во Вьетнаме проходит очередной съезд компартии, где за закрытыми дверьми избирается новый лидер и вырабатываются экономические директивы, призванные способствовать дальнейшему экономическому росту.

Корреспондент Би-би-си Алистер Литхед побывал в Ханое и попытался разобраться, что из себя представляет современный Вьетнам, и какой путь эта страна изберет в будущем?

Высокий уровень инфляции, а также стремительное расслоение общества на очень богатых и всех остальных - это лишь некоторые из насущных проблем, стоящих перед вьетнамской экономикой.

По мнению некоторых аналитиков, эти проблемы объясняются в первую очередь тем, что Вьетнам ринулся в капитализм, не избавившись от социализма.

Гламурный социализм

Красные флаги с серпом и молотом развиваются над зданием Дворца съездов в Ханое, а рядом, будто около дизайнерского бутика, припаркованы дорогие автомобили.

Мы должны найти свой собственный путь развития. Мы не идем по китайскому пути, мы не идем по западному пути, мы должны выработать свою, вьетнамскую, модель развития Там Тхан Данг,<br> мультимиллионер

Большинство из них принадлежат партийной верхушке, прибывшей сюда на очередной съезд, где будет избрано новое руководство и выработаны директивы на новую пятилетку.

Все, вроде бы, как при добром старом социализме, но с заметным налетом гламура.

Стоит только пройтись по улицам Ханоя, как в глаза бросаются вполне капиталистические витрины. Например, клуб владельцев престижных мотоциклов "Харли Дэвидсон", на которых разъезжают вьетнамские бизнесмены, застройщики, новые вьетнамские капиталисты.

"Фантомы" коммунизма

Есть и салон роллс-ройсов, недавно продавший свою модель "Фантом" за 1 млн 200 тысяч долларов.

Image caption Пока новые богатые разъезжают на новеньких суперкарах...

Благодаря именно этим людям и компаниям экономика Вьетнама стала расти так бурно в последние годы, однако начало экономическому процветанию было положено еще 25 лет назад, когда партийное коммунистическое руководство решило перейти к свободному рынку.

"Мы развивающаяся страна, - говорит молодой богач Ту Ха Анх, - и я думаю, что в ближайшем будущем мы разбогатеем еще больше. Сам факт того, что кто-то может позволить себе "Харли Дэвидсон", говорит о том, что доходы вьетнамцев растут”.

На стройке в городе Дананге, расположенном в центральной части Вьетнама, мы встретили еще одного "нововьетнамского" мультимиллионера - Там Тхан Данга. "На месте всей этой стройки вырастет огромное здание, - рассказывает бизнесмен. - Высокое, с двумя башнями по обе стороны".

Там Тхан Данг - один из самых богатых людей Вьетнама, и это не единственный его проект, хотя, вероятно, самый грандиозный. Новое здание в 48 этажей с торговым центром и пятизвездочной гостиницей обещает стать самым высоким в регионе.

Трудно поверить, что этот вьетнамский "Дональд Трамп" возник в однопартийной коммунистической стране.

Свой путь

Тем не менее даже сам Там Тхан Данг предрекает своему государству перемены.

Необходима переориентация на рыночные механизмы Джонатан Пинкус, <br>профессор экономики

"Мы должны найти свой собственный путь развития, - говорит он. - Мы не идем по китайскому пути, мы не идем по западному пути, мы должны выработать свою, вьетнамскую, модель развития".

Однако предприниматель предупреждает, что существует опасность избрать неверный путь на развилке: "Если партия сможет выбрать правильный путь - такой, который приведет страну к благосостоянию, - то и народ потянется. А если партия от людей отвернется, выберет неконструктивный путь, то ничего не получится".

В то время как в приморских городах расцветают курорты с апартаментами ценой в 2-3 млн долларов, в отдаленные районы перемены приходят гораздо медленнее, да и разрыв между сверхбогатыми и нищими увеличивается, а инфляция в стране уже достигла 12%.

Азиатские "тигры"

С недавних пор во Вьетнаме открылось большое количество ткацких фабрик. Вызвано это, в первую очередь, тем, что, пока у китайских конкурентов стоимость рабочей силы растет, здесь она по-прежнему низка.

Image caption ...бедные вынуждены сутками трудиться на фермах и фабриках за гроши

Проблему для Вьетнама представляет то, что стоимость всего этого экспорта - будь то куртки, брюки, ботинки или рис и креветки - невелика по сравнению со стоимостью импортных товаров, которые Вьетнам вынужден закупать. В результате растет внешний долг, что представляет серьезную проблему для экономики Вьетнама.

"Вьетнам, безусловно, принадлежит к сообществу азиатских "тигров", - полагает профессор экономики Джонатан Пинкус, базирующийся в Хошимине. - Здесь имеется огромный потенциал, но чтобы обеспечить долгосрочный рост, необходимо сделать упор на стабильность взятого курса".

По мнению Пинкуса, власти обязаны пересмотреть принципы конкурентоспособности, отказаться от фаворитизма и не использовать административные ресурсы с целью сосредоточить средства в каких-то определенных компаниях и секторах экономики в ущерб другим.

"Необходима переориентация на рыночные механизмы", - заключает эксперт.

Светлое будущее?

Будущее страны сейчас выковывается за закрытыми дверьми партийного съезда.

Не стоит забывать о том, что Вьетнам по-прежнему все еще очень закрытая страна: оппозиции здесь нет, а некоторые критики режима находятся за решеткой.

Тем не менее Вьетнам движется вперед - к чему-то, что партийные боссы смогут контролировать, только если они будут идти в ногу со временем.