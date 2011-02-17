Таджикские женщины часто носят хиджаб по принуждению

Правообладатель иллюстрации na Image caption Хиджаб стал предметом массового потребления

Более половины таджикских женщин, надевающих хиджаб - мусульманский головной убор, - делают это по принуждению. Таковы результаты исследования, проведенного комитетом по делам женщин при правительстве Таджикистана.

Согласно опросу, большинство женщин соглашаются на отказ от привычной одежды ради сохранения семьи.

По данным комитета по делам женщин, около 55% участниц опроса говорят, что вынуждены надеть хиджаб по просьбе мужа, родителей, братьев и сыновей. В то же время 45% таджикских женщин надели мусульманский головной убор добровольно.

Причем, как выяснилось, 7% сделали это не по религиозным убеждениям, а следуя моде или подражая героиням известных вТаджикистане зарубежных телесериалов, самым известным из которых стал бразильский "Клон": его главная героиня носит красивые яркие мусульманские платки.

Территориальное разделение

Паранджа и длинный черный халат - не традиционная одежда для женщин Центральной Азии: подавляющее большинство женщин в Таджикистане, особенно в сельских регионах страны, всегда носило платки.

Многих женщин надеть хиджаб заставляют отцы или мужья, а поскольку религия учит нас повиновению, немногие решаются пойти против воли родителей, особенно мужа, который может просто оставить семью и жениться на другой женщине, более послушной. Рухшона, <br>жительница Душанбе

"Главная цель проведенного исследования - предотвратить появление радикализма среди молодежи, в частности, женщин и девушек, - говорит Саодат Муминова, руководитель информационно-аналитического отдела комитета по делам женщин при правительстве Таджикистана, - Мы хотели выяснить, сколько женщин хотят носить хиджабы, кто они и является ли это их добровольным выбором. Если нет, то кто принуждает мусульманок к отказу от привычного светского образа жизни".

Опрос проводился среди мусульманок в возрасте от 15 до 45 лет. Исследование показало, что лишь 7% опрошенных имеют диплом о высшем образовании, остальные - аттестат о полном либо неполном среднем образовании.

Окончательные итоги опроса, проводившегося анонимно, будут направлены в правительство.

Темпы исламизации Таджикистана наиболее заметны в Душанбе, в Согдийской и Хатлонской областях, расположенных на севере и на юге страны, а также в районах, находящихся в непосредственной близости от таджикской столицы. Здесь все больше женщин и девочек носят хиджабы и паранджу.

В Горном Бадахшане и Раштской долине предпочтение отдают привычным в Таджикистане национальным головным уборам - платкам, которые завязывают поверх головы. Рашт издавна был известен сильными исламскими традициями, однако из-за удаленности от центра увлеченность радикальными религиозными движениями и запрещенными партиями религиозного характера здесь наблюдается менее всего.

Интерес к религии в Таджикистане последние годы сильно возрос. Родители воспитывают детей в религиозном духе. Религиозное образование оказывается во все большем почете. Религиозные праздники отмечаются на государственном уровне.

Однако проведенный опрос показывает, что эта увлеченность религией часто бывает не вполне добровольной.

Ради семьи

"Статистика показала, что многие таджикские женщины вынуждены соглашаться с условиями родных и одеваться в соотвествии с исламскими традициями, ради сохранения семьи, - констатирует Саодат Муминова. - Они боятся развода и готовы подчиниться воле мужа. Все дело в том, многие из них просто материально зависимы от супругов и готовы многое вытерпеть ради сохранения семьи".

Правообладатель иллюстрации na Image caption Рухшону надеть хиджаб заставил муж

Из опасений активизации исламистских сил власти Таджикистана ввели запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях страны. Но это не останавливает женщин, которые все активнее следят за исламской модой. Наблюдатели считают, что не меньшую роль в исламизации женщин играют национальные традиции и особенности восточного воспитания, которые предполагают покорность женщин и строго определяют ее статус и место в общественной жизни.

Однако в исламской партии страны считают, что запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях республики - так же, впрочем, как и принуждение носить мусульманский головной убор - нарушает гражданские и религиозные права женщин.

"Нередко женщина не знает своих прав, данных ей светскими законами и религиозных, предприсанных шариатом, - поясняет Зарафамо Рахмонова, активистка Партии исламского возрождения Таджикистана. - Нельзя принуждать к чему-либо без воли самого человека. Насилие не предполагает свободного выбора. Но, с другой стороны, жесткие ограничения на ношение головного убора таджикскими властями тоже неприемлемы. Что касается увлеченности радикальными идеями, часто женщина, не получившая образования и не имеющая работы, попадает в какие-то запрещенные группы. Ее необразованностью и сложным социальным положением могут воспользоваться".

В Таджикистане в прошлом году началась общественная кампания за "светский образ женщины". Женщинам не рекомендуют паранджу черного цвета, которые ассоциируются с ваххабитским направлением ислама. Однако власти не приветствуют и ношение обычного хиджаба.

Жительница Душанбе Рухшона призналась, что носит хиджаб не по своей воле. "Многих женщин надеть хиджаб заставляют отцы или мужья, а поскольку религия учит нас повиновению, немногие решаются пойти против воли родителей, особенно мужа, который может просто оставить семью и жениться на другой женщине, более послушной. А этого боятся", - говорит она.

"Девочек наших воспитывают в покорности и послушании, - согласна с Рухшоной правозащитна Алла Куватова. - Такая позиция в принципе удобна и женщине, за которую всегда все решают - сначала родители, а потом муж. И любую неудачу в жизни потом можно оправдать не собственным бессилием, необразованностью и пассивностью, а традициями. Многие женщины в нашем обществе ориентированы не на получение образования, а на желание выйти замуж. Есть такая установка - выйти замуж, быть хорошей мамой и женой. Но нет желания получить образование, найти работу и стать для мужа женой-другом, партнером, помощницей",

Государство против

В прошлом году президент Эмомали Рахмона порекомендовал не носить чадру, полностью закрывающую лицо. С тех пор местные власти стали внимательно наблюдать за тем, что носят граждане.

Средние и высшие таджикские учебные заведения предупреждены об ответственности за неисполнение предписаний главы государства. Высший ученый религиозный совет страны во время проповедей также разъясняет прихожанам, как следует одеваться таджикским мусульманкам.

При этом многие таджикские богословы настоятельно рекомендуют мусульманкам в погоне за внешним проявлением морали не забывать о внутреннем содержании, не превращать веру в моду, а мужчинам советуют не принуждать жен к ношению исламской одежды.

Тем временем в Душанбе растет количество небольших магазинчиков, торгующих исламской одеждой - мусульманскими платками и халатами. По словам владельцев этих торговых точек, проблем с покупателями у них, как правило, не возникает, даже несмотря на ограничения на ношение хиджабов и паранджи.