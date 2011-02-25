В Таиланде вьетнамок заставляли рожать детей на продажу?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На работодателей жалуются далеко не все роженицы

В Таиланде полиция провела рейды в фирме, которая, по данным властей, заставляла вьетнамских женщин рожать детей для последующей продажи. Арестованы несколько граждан Тайваня, Китая и Бирмы.

Компания Baby 101 работает в Таиланде в сфере суррогатного материнства. Однако власти утверждают, что по меньшей мере некоторые из занятых в нем беременных женщин рожали не по своей воле.

"Это незаконно и бесчеловечно, - заявил министр общественного здоровья Таиланда Джурин Лаксанависит. - В отдельных случаях, похоже, женщин насиловали".

Канцелярия Baby 101 получала заказы на суррогатных детей по электронной почте или через специальных агентов-представителей.

На интернет-сайте компании расхваливаются превосходная внешность и несокрушимое здоровье доноров спермы и яйцеклеток. Рядом - фотографии симпатичных домиков - больничных палат - на мирной лужайке с бассейном и охраной.

5 тысяч за ребенка

Какое-то время назад посольство Вьетнама в Бангкоке стало получать электронные письма от женщин, рожавших детей для Baby 101. После чего дипломаты обратились в тайскую полицию.

Девять женщин утверждают, что работали по своей воле, поскольку им обещали по 5 тысяч долларов за каждого ребенка. А четыре говорят, что их заманили обманом Генерал-майор Ману Мекмок,<br>миграционная служба Таиланда

"Мы обнаружили 13 человек в двух зданиях, которые обыскали, - говорит подполковник таиландской иммиграционной полиции Прасат Хемапрасит. - И еще одну обнаружили сегодня в клинике".

Сейчас все 14 вьетнамок находятся в безопасном месте. Женщины, как сказал в интервью Би-би-си представитель таиландского министерства социального развития и безопасности человека, изрядно напуганы и говорят, что паспорта у них отобрали люди, управлявшие предприятием.

Тем не менее большинство рожениц на работодателей не жалуется, говорит генерал-майор Ману Мекмок, начальник следственного отдела миграционной службы. Но добавляет: есть и другие.

"Девять женщин утверждают, что работали по своей воле, поскольку им обещали по 5 тысяч долларов за каждого ребенка, - поясняет он. - А четыре говорят, что их заманили обманом".

Теперь судьбу расследования решают представители полиции и ведомств, занимающихся здравоохранением и социальным обеспечениям.