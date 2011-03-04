Германия продолжит помощь российским жертвам нацизма

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Угнанным в Германию рабочим до сих пор полагается компенсация

Ликвидация государственного российского фонда "Взаимопонимание и примирение" осложнит, но не помешает Германии оказывать финансовую помощь россиянам-жертвам нацизма. Такое мнение выразили в немецком негосударственном объединении KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V.

По словам Дмитрий Стратеевского, который курирует проекты KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V. по странам бывшего СССР, закрытие фонда "не катастрофа", но оно "весьма усложнит" работу благотворителей.

Объединение KONTAKTE-KOHTAKTbI занимается передачей денег от частных пожертвователей в Германии бывшим советским военнопленным. С 2004 года оно сотрудничало с фондом "Взаимопонимание и примирение", и за это время более 3 млн россиян получили пожертвования в размере 300 евро – в качестве "символического знака примирения и солидарности".

"Теперь мы стали перед дилеммой, как нам работать дальше", - сказал Стратеевский.

По его словам, объединение уже подписало договор с российским негосударственным гуманитарным фондом "Сострадание" и планирует продолжать выплаты через него. "Минусы тут заключаются в том, что российский фонд "Взаимопонимание и примирение" был федеральным государственным учреждением, следовательно, к его мнению больше прислушивались представители власти", - добавил Стратеевский.

"Не сочетается со структурой власти"

Ранее премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о ликвидации фонда, созданного в 1993 году для распределения денежных средств, предоставленных Германией в качестве компенсаций жертвам нацистских преследований.

В 1992 году правительство Германии согласилось передать России, Белоруссии и Украины миллиард немецких марок для выплаты компенсаций так называемым "остарбайтерам" или "восточным рабочим", - то есть жителям СССР, угнанным на принудительные работы в Германию в годы войны, а также узникам концлагерей и гетто. По оценке общества "Мемориал", таких было больше 3 миллионов. Для передачи денег по назначению в этих трех странах бывшего Союза были созданы фонды "Взаимопонимание и примирение".

Как объяснил бывший председатель правления организации Сергей Трухачев, Фонд финансировался немецкой стороной, и после того как в 2006-2007 годах вся сумма компенсации была выплачена, встал вопрос о реорганизации учреждения.

"Такая структура плохо вписывается в существующую структуру власти, - считает Трухачев. – Он учрежден правительством, но финансировался всегда немецкой стороной. Во-вторых, он не приписан ни к какому из министерств, проекты носили межведомственный характер. Ни одно из министерств не выразило желания заниматься этими проблемами".

Финансироваться из госбюджета, таким образом, фонд не мог, и необходимо было либо реорганизовать его, либо закрыть. "С прошлого года вообще никакого финансирования у Фонда не было, - добавил Трухачев. – Мы не платили ни аренду, ни зарплату сотрудникам".

Аналогичный фонд в Белоруссии, хотя и существует, занимается уже не выплатами, а социальными программами. Как указано на сайте белорусского фонда, в его задачу входит "выявление пострадавших от нацизма, нуждающихся в социальной помощи и психологической поддержке, пополнение необходимой информацией о них банка данных социальной информации, определение потребностей в медицинских средствах".