Эмигрант из России признан виновным в махинациях в США

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Суд присяжных совещался по делу Яковлева в течение семи часов

Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке счел бывшего ленинградца Дмитрия Яковлева виновным в краже персональных данных трех таинственно исчезнувших ньюйоркцев, в банковских махинациях, а также в использовании принадлежавших пропавшим людям кредитных карт "в связи с убийством".

Формулировка "в связи с убийством" позволит прокурорам просить для Яковлева гораздо больший срок, чем за мошенничество и хищение личных данных.

Дело против Яковлева было заведено после исчезновения живших в Нью-Йорке украинки Ирины Малежик, уроженца Набережных Челнов бизнесмена Виктора Алексеева и американца Майкла Клайна. Алексеев был найден убитым, судьба Малежик и Клайна неизвестна.

Суд присяжных совещался в общей сложности семь часов на протяжении двух дней, однако в итоге не выдвинул против Яковлева обвинений в убийствах, несмотря на то, что прокуратура считает его причастным по крайней мере к убийству Алексеева, а также бесследно пропавшей Малежик, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Выступая в суде, гособвинитель Аманда Хектор заявила, что Яковлев солгал, сказав, что Малежик, вероятно, покинула США: "Он знал, что с ней произошло: он ее убил".

Однако защита попыталась убедить суд в отсутствии у обвинения доказательств того, что Яковлев может быть "хладнокровным и ужасным убийцей". Как пишет Ассошиэйтед пресс со ссылкой на защиту, в тот период времени, когда стало известно о пропаже Малежик, бывший ленинградец злоупотреблял алкоголем и переживал другие личные проблемы.

В начале февраля этого года супруга Яковлева Юлия признала себя виновной в хищении личных данных Ирины Малежик и использовании ее кредитки. Взамен, как сообщал ранее корреспондент Би-би-си Владимир Козловский, прокуратура обещала не просить для нее у судьи более 40 месяцев лишения свободы. Приговор жене Яковлева должны вынести 6 мая.

Останки в парке

Один из ньюйоркцев, признанный потерпевшим по делу Яковлева, американец Клайн, бесследно пропал в 2003 году, сразу после того как продал дом Юлии Яковлевой.

Живший неподалеку от Яковлева бизнесмен-эмигрант Алексеев должен был вылететь в декабре 2005 года в Москву. Как рассказала его знакомая, которая выступает на суде свидетельницей, он "хотел попробовать пожить в России", откуда он перебрался в США в начале 1990-х. До аэропорта Алексеев не доехал. В январе 2006 года в парке в Нью-Джерси обнаружили части тела, лежавшие в четырех мешках для мусора. Анализ ДНК показал, что это останки Алексеева.

47-летняя переводчица-эмигрантка из Украины Малежик вышла из дома в середине сентября 2007 года и бесследно пропала. Анна Вал, одно время защищавшая Юлию Яковлеву, говорила со ссылкой на свои источники, что Малежик вернулась в Киев. Но ее родные на Украине это отрицают, а американские пограничники говорят, что она с тех пор страну не покидала.

Как утверждается в судебных документах, сразу же после исчезновения Малежик и Алексеева супруги Яковлевы начинали пользоваться их кредитными картами.