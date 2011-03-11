В США арестован сенатор, связанный с эмигрантами из СССР

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Письмо сенатора Крюгера в защиту Николая Дозорцева

В четверг член сената американского штата Нью-Йорк Карл Крюгер, известный своими связями с эмигрантами из Советского Союза, был арестован по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Ранее нью-йоркский юрист и хозяин знаменитого русского ресторана "Распутин" Михаил Левитис признал себя виновным во лжи сотрудниками ФБР, что в США считается уголовным преступлением.

В 2009 году ФБР подослало к Левитису своего тайного осведомителя Джорджа Абдулу, владельца ночного клуба Heaven Nights, находящегося неподалеку от "Распутина". Абдула пожаловался Левитису на то, что к его ресторану начало предъявлять претензии управление штата Нью-Йорк по спиртным напиткам, и спросил, не поможет ли тот ему заручиться протекцией влиятельного местного сенатора-демократа Карла Крюгера.

Левитис сказал, что Крюгер поможет Абдуле, если тот пополнит избирательную казну сенатора. Осведомитель принес Левитису 3000 долларов. Тот сказал, что возьмет 1000 себе за услуги, а 2000 передаст помощнику Крюгера.

К Крюгеру, который с 1994 года бессменно представляет в нью-йоркском сенате бруклинский округ, включающий Брайтон-Бич, уже давно присматривались федеральные следователи, подозревавшие его в мздоимстве. В рамках этого расследования к Левитису и был подослан осведомитель.

В январе прошлого года к Левитису явились двое сотрудников ФБР и, в частности, спросили, не обсуждал ли он с Абдулой сбор денег для сенатора Крюгера. Левитис это отрицал, а также скрыл получение от Абдулы 3000 долларов.

Известно, что после ареста к хозяину "Распутина" приезжали прокуроры, надеявшиеся, что Левитис даст показания против сенатора. Эмигрант отказался, но со временем решил, что ему имеет смысл признать себя виновным в обмен на смягчение наказания. Теперь ему грозит до шести месяцев лишения свободы, а также потеря адвокатской лицензии, приобретение которой стоило ему великих трудов.

Спящие в Олбани

В четверг утром сенатор Крюгер и еще семь человек явились в штаб-квартиру нью-йоркского отделения ФБР в южной части Манхэттена и были официально взяты под стражу. На состоявшейся в 11 утра пресс-конференции федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара объявил о том, что против них возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Всякий раз, когда мы арестовываем сенатора или члена ассамблеи штата, это, по идее, должно звучать как пронзительный сигнал тревоги. Вместо этого создается впечатление, что, сколько бы раз ни звучала тревога, в Олбани просто поворачиваются на другой бок и засыпают еще крепче Прит Бхарара, <br>прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк

Адвокат сенатора Бенджамин Брафман всегда говорил, что претензии властей к Крюгеру не имеют под собой оснований. С другой стороны, неназванный деятель Демократической партии заявил New York Post: "Все знают, что Карл годами использовал свое положение для наживы, так что ничего удивительного в этом нет. Удивительно лишь то, что это не произошло десятью годами раньше".

Подчеркивается, что Крюгер- уже третий сенатор штата, привлеченный за злоупотребление служебным положением в течение последних четырех лет.

"Всякий раз, когда мы арестовываем сенатора или члена ассамблеи штата, - заметил Бхарара на пресс-конференции, - это, по идее, должно звучать как пронзительный сигнал тревоги. Вместо этого создается впечатление, что, сколько бы раз ни звучала тревога, в Олбани просто поворачиваются на другой бок и засыпают еще крепче. Может быть, на этой раз там, наконец, проснутся".

Захолустный город Олбани - столица штата Нью-Йорк, расположенная в нескольких часах езды к северу от одноименного города.

В 53-страничном обвинительном заключении против Крюгера эпизод с Левитисом не фигурирует, зато там много других. По утверждению прокуроров, с 2006 по март 2011 года сенатор Крюгер"принимал нескончаемый поток взяток, составивших в общей сложности как минимум 1 млн долларов, в обмен на оказание взяткодателям услуг, связанных с его официальным положением".

В числе взяткодателей прокуратура называет подельников Крюгера: лоббиста Ричарда Липского, девелопера Аарона Малинского и Соломона Кейлиша, владельца маркетинговой и консультативной фирмы, работающей в сфере здравоохранения.

Крюгер якобы оказывал услуги клиентам Липского, а тот взамен перевел примерно 225 тысяч долларов на счет подставной компании Olympian Strategic Development, которую создал для этой цели приятель сенатора Майкл Турино, тоже проходящий по данному делу.

Русская мафия

Официальное положение Крюгера делало его одним из самых влиятельных законодателей штата Нью-Йорк. Он, в частности, много лет руководил финансовым комитетом местного сената.

Предсказывают, что из-за ареста Крюгер лишится своего места в нью-йоркском сенате. Среди тех, кто может претендовать на его место, называют судью по административным делам Игоря Обермана, в 1981 году эмигрировавшего в США с родителями из Советского Союза, и члена ассамблеи штата, бывшего москвича Алека Брука-Красного, единственного на данный момент нью-йоркского законодателя из числа советских эмигрантов.

Поскольку избирательный округ Крюгера густо населен выходцами из СССР, он неоднократно бывал на эмигрантских мероприятиях.

В декабре прошлого года Крюгер направил бруклинскому федеральному судье Фредерику Блоку письмо на официальном бланке сената, в котором просил его проявить снисхождение к бывшему одесситу 44-летнему Николаю Дозорцеву, проходившему по одному делу со знаменитым гангстером РикардоФанчини и ожидавшим в тот момент приговора.

Фанчини, арестованный в Лондоне и выданный США, Николай Дозорцев, его свободный брат Артур и известный историкам русской мафии в Америке Борис Найфельд были привлечены по целому букету обвинений, от контрабанды наркотиков до отмывания денег. В конце концов все четверо признали себя виновными в менее серьезных правонарушениях в расчете на снисхождение судьи.

Расчет оказался верным: Фанчини, которому грозило пожизненное заключение, отделался 10 годами, а Артур Дозорцев - вообще условным приговором.

По некоторым пунктам обвинения сенатору Крюгеру грозит до 20 лет тюрьмы.