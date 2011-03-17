Может ли мир отказаться от ядерной энергии?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Зал управления АЭС швейцарской компании BKW

События на японской АЭС "Фукусима-1" дали толчок разговорам о будущем атомной энергетики.

Комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Эттингер призвал больше внимания уделять экологически чистой энергии. Но можно ли совсем отказаться от "мирного атома"?

Эттингер назвал назвал аварию в Японии "апокалипсисом": катастрофических последствий, по его мнению, стоит ожидать в ближайшие дни.

Впрочем, подавляющее большинство экспертов призывают не впадать в истерику раньше времени. Ведь если события в Японии и станут апокалипсисом, то скорее для атомной энергетики.

"Понятно, что сейчас ряд проектов будет заморожен, - говорит генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Может быть, от некоторых проектов вообще откажутся. Сейчас основной упор будет сделан в сторону традиционной энергетики. И в первую очередь, понятно, газа как наиболее экологичного вида топлива. Этот тренд и без того был, но теперь он будет сильнее развиваться".

Сейчас в мире действуют 194 атомных электростанции. Больше всего их в США - 66, а больше других зависит от ядерной энергии Франция: АЭС вырабатывают 78% энергии, потребляемой внутри страны.

Однако экологи утверждают, что это источник постоянной опасности. Директор программ "Гринпис России" Иван Блоков говорит, что бесполезно гадать, когда случится следующая авария - через пять тысяч лет или завтра. Она, по его убеждению, все равно случится, потому что невозможно предусмотреть всё.

Альтернативы нет?

С этой точкой зрения не согласен бывший замминистра топлива и энергетики России Виталий Бушуев. Он считает, что опасна не ядерная техника, а люди, которые ее эксплуатируют: "Русские специалисты - они есть, но когда все это отдается на откуп широкой массе солдат, ничего хорошего от этого ждать не надо".

Виталий Бушев считает, что альтернатив ядерной энергии пока нет.

Не надо говорить, что есть альтернатива: будет и атомная энергетика, и возобновляемая энергетика, и газовая энергетика Виталий Бушуев, бывший замминистра топлива и энергетики РФ

Согласно данным, приведенным в недавнем докладе британской нефтегазовой компании BP, мировое энергопотребление в течение ближайших 20 лет увеличится на 40%. В развитых странах динамика потребления будет уменьшаться, а развивающиеся страны к 2030 году увеличат объем энергопотребления на 70%.

Именно поэтому Бушуев не сомневается в большом будущем атомной энергетики.

"Новации или новую технику не остановишь ничем, - говорит он. - Как бы ни были опасны автомобили, мы не пересядем на конскую тягу, хотя под колесами автомобилей людей гибнет намного больше, чем от аварий на атомных электростанциях. Не надо говорить, что есть альтернатива: будет и атомная энергетика, и возобновляемая энергетика, и газовая энергетика".

Два выхода из тупика

Это мнение разделяет руководитель центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов: "Все альтернативные источники энергии в совокупности - это примерно 5-10% сейчас. В лучшем случае ЕС предлагает довести до 20%. Ясно, что ни ветер, ни волны погоды не сделают".

По словам Юрия Солозобова, есть два выхода из сложившеся ситуации: во-первых, научные разработки, которые, возможно, откроют новые источники энергии. А во-вторых, "деурбанизация мировой экономики и глобальное перераспределение баланса энергопотребления":

"Не надо запасаться дополнительными батарейками, - утверждает эксперт. - Надо просто посмотреть, насколько рационально на планете перераспределяется эта электроэнергия. К примеру, США имеют всего 5% от общего населения земного шара, а потребляют 26%. А Россия, наоборот, имеет 2% населения, а выдает на гора где-то 12% совокупной мировой энергии".

Впрочем, главное, признают практически все эксперты, это не абстрактные разговоры об энергоэффективности, а реальная готовность стран - в особенности развитых - экономить энергию. Потому что при нынешнем уровне энергопотребления и динамике его роста отказаться от опасных источников энергии вряд ли удастся.