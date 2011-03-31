Население Индии достигло 1,21 миллиарда человек

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Население Индии увеличилось на 181 млн человек за последние десять лет

За последние 10 лет население Индии увеличилось на 181 млн человек и, согласно результатам последней переписи, достигло 1,21 млрд.

По этому показателю Индия вплотную приблизилась к Китаю, население которого, по последним имеющимся данным, превышает индийское лишь на 120 млн человек.

Нынешнее население самой большой в мире демократии, как часто называют Индию, превышает население США, Индонезии, Бразилии, Пакистана и Бангладеш вместе взятых. В этой стране проживает 17,5% населения всего Земного шара, тогда как по площади на эту страну приходится не больше 2% территории планеты.

Перепись населения проходит в Индии каждые 10 лет; последняя была проведена в конце 2010 года. 2,5 млн чиновников посетили каждый дом в 7 тысячах городов и 600 тысячах индийских деревень.

Помимо громадных размеров населения страны, перед организаторами переписи стояли и другие проблемы. Одна из них состоит в том, что у миллионов живущих в Индии попросту нет крыши над головой; другая - в высоком уровне неграмотности.

Кроме того, во многих районах страны оперируют маоистские повстанцы.