Кот-д’Ивуар: что сломало страну?

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Силы Алассана Уаттара приближаются к Абиджану, коммерческой столице Кот д'Ивуара

Еще не так давно Кот-д'Ивуар считался жемчужиной Африки и примером для остальных развивающихся стран. После получения независимости от Франции в 1960 году страна экономически процветала.

Демократия в Кот-д'Ивуаре (который в советские времена по-русски назывался Берегом Слоновой Кости) была не западного образца, а скорее суверенной. Первый президент Феликс Уфуэ-Буаньи возглавлял единственную разрешенную партию, свобода прессы была ограничена. Но в том, что касается экономики, страна походила на бурно развивающиеся страны Юго-Восточной Азии.

Темпы роста экономики достигали 11% в год.

В результате в Кот-д'Ивуар хлынули мигранты из соседних, в разы более бедных стран, в основном из Буркина-Фасо и Мали. Миллионы иностранцев работали на плантациях какао и кофе, на фабриках и заводах тогдашней столицы страны Абиджана.

Экономика развивалась настолько бурно, что в Кот-д'Ивуар стали переезжать и европейцы – к 1990-м в Абиджане жило больше французов, чем в колониальные времена.

Никто не обращал внимания на то, что экономика процветала лишь на юге страны. У жителей северной половины был простой выбор – или прозябать в нищете, или же переезжать на юг.

Корни теперешнего конфликта уходят в это неравенство регионов.

Наши и все остальные

Первый президент Феликс Уфуэ-Буаньи скончался на своем посту в 1993 году, назначив своим преемником Анри Конана Бедье.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В 1990-е в Абиджане было больше французов, чем в колониальные времена

Вертикаль власти, однако, не смогла приспособиться к новому президенту.

Бедье приступил к искоренению любой возможной оппозиции.

Его главным политическим соперником был Алассан Уаттара – выходец с севера страны и потомок иммигрантов из Буркина-Фасо.

Для того, чтобы избавиться от своего соперника, президент Бедье стал проводить политику "ивуаризации", запретив "иностранцам", в чье число он включил детей и внуков иммигрантов, участвовать в политической жизни страны.

Следующей мишенью президента стала армия, где он сместил многих офицеров. Но этот шаг положил конец карьере самого Бедье.

В 1999 году в Кот-д'Ивуаре произошел военный переворот. Армия обещала как можно скорее провести президентские выборы и свое слово сдержала.

Выборы состоялись в 2000 году. За пост президента боролись глава военного правительства Роббер Геи и известный ивуарийский политик Лоран Гбагбо. Алассан Уаттара выдвинуть свою кандидатуру не мог из-за своего "иностранного" происхождения.

Победил Лоран Гбагбо, продолживший политику "ивуаризации".

Миллион беженцев

Дискриминация против иммигрантов и их потомков распространилась и на сферу экономики. Поскольку жители севера принадлежат тем же этническим группам, что и жители соседних Буркина-Фасо и Мали, они также часто становились жертвами дискриминации.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption В результате конфликта в Кот д'Ивуаре миллион человек покинули свои дома

Терпение северян лопнуло в 2002 году. В то время как президент Гбагбо находился с официальным визитом в Италии, в стране началось восстание. Войскам удалось подавить волнения в Абиджане. Главный "северянин" Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара скрывался от армии в посольстве Франции.

Париж вмешался в развитие событий. Франция убедила обе стороны заключить соглашение о прекращении огня и направила свои войска на линию фронта.

Кот-д'Ивуар оказался разделенным – правительство Гбагбо контролировало юг, а север оказался в руках повстанцев.

Президентские выборы, которые должны были состояться в 2005 году, были перенесены на 2010-й.

На этих выборах основным кандидатом от оппозиции был Алассан Уаттара, которому удалось убедить избирательную комиссию, что он все-таки не иностранец, а ивуариец.

Выборы состоялись в ноябре прошлого года. Наблюдатели, ООН и страны Африки и ЕС убеждены, что на выборах победил Уаттара, причем ему это удалось именно благодаря голосам севера страны. Лоран Гбагбо результаты выборов признать отказался.

В Абиджане и по всему югу начались этнические чистки. Группы молодых людей, иногда при помощи вооруженных сил, нападают на мирных жителей северного происхождения.

Погибли сотни людей. Миллион человек были вынуждены покинуть свои дома.

Силовики Кот-д'Ивуара пока что поддерживают Лорана Гбагбо. Но сторонники Уатарра начинают одерживать победы.

Неравномерное экономическое развитие страны, при котором один регион резко опережал другие, а также готовность политиков использовать этнические разногласия и насилие для того, чтобы остаться у власти – вот корни теперешнего конфликта в Кот-д'Ивуаре.