Минск после взрыва: где искать виновных?

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"Установите, кому это было выгодно, кто за этим стоит, кому было выгодно подорвать стабильность и покой в стране, все проанализируйте", - указал силовикам президент Лукашенко на экстренном совещании после взрыва в минском метро.

Белорусские аналитики задаются тем же вопросом: кому и зачем понадобился типовой для "горячих точек" теракт в далекой от фундаментальной "войны миров" Белоруссии?

Взрыв в минском метро обсуждается на форуме bbcrussian.com

Межнациональные и межконфессиональные разборки минские аналитики исключают однозначно: "невзрывоопасный" состав населения, пресловутая толерантность здешних жителей, отсутствие хоть сколько-нибудь заметных поводов для критического выяснения отношений из-за происхождения или веры очевидны.

Версия роковой случайности - из-за тайной перевозки запрещенного к транспортировке в метро опасного груза, например, - кажется в Минске более правдоподобной по сравнению с поводами межконфессиональными или межнациональными. Если же взрыв несет некий политический заряд, то это политика местного масштаба, отмечают некоторые оппоненты Лукашенко.

Повод для закручивания гаек?

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"Если случившееся станет поводом для усиления политических репрессий, то очевидным станет, кто и что за этим стоит", - замечает экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский.

А политолог Александр Класковский как раз не исключает, что случившееся может стать поводом для закручивания гаек. "Под предлогом защиты жизни и безопасности граждан власти вполне могут попытаться превратить страну в полицейское государство", - замечает он.

Но эксперт уверен: взрыв в минском метро крайне невыгоден действующей власти, особенно сейчас, в пору нарастания финансово-экономических проблем.

Я не думаю, что наверху у нас такие безбашенные люди, чтобы такой ценой отвлекать публику от проблем, которые не рассосутся Александр Класковский,<br>белорусский политолог

"В интернете уже гуляют версии, что взрыв в метро понадобился, чтобы отвлечь народ от валютного кризиса, слухов о подорожании сахара и т.п., - поясняет Класковский. - Однако я не думаю, что наверху у нас такие безбашенные люди, чтобы такой ценой отвлекать публику от проблем, которые не рассосутся. А удар по имиджу власти, мифу о пресловутой белорусской стабильности получен капитальный, это уже не латается".

Исключает он и версию борьбы местных кланов: "Белорусские кланы - миф, вся номенклатура запугана, ее группировки слабы и просвечиваются стерегущими единовластие".

Третья сила?

Кто из нас, простых граждан, может быть уверен, что Минску не мстят противники какого-либо из принимаемых Лукашенко политиков-изгоев? Людмила Грязнова,<br>белорусская правозащитница

Белорусские оппозиционеры, даже так называемая радикальная оппозиция, по мнению минского аналитика, также вряд ли причастны к трагедии в столичном метро.

"Белорусский радикализм - это миф. А во-вторых, всегда чуть что - получает по голове именно оппозиция, - говорит он. - Это удобный фон для "чрезвычайки", для репрессий против оппонентов. Поэтому демократическим силам, оппозиции это абсолютно не выгодно".

"Не исключаю, что этот "подарок" нам могли завезти извне", - заметил на экстренном совещании в понедельник вечером президент Лукашенко.

Послание от "внешних сил" подозревают и власти, и оппозиция. Тем более, что страшное событие в Минске произошло не на окраине, а в охраняемом административном центре столицы, буквально в ста метрах от "самого главного дома страны" - резиденции Лукашенко.

"Рисковые и тайные игры белорусских властей с сильными или коварными властителями мира сего тоже не стоит сбрасывать со счетов, - замечает правозащитница Людмила Грязнова. - Кто из нас, простых граждан, может быть уверен, что Минску не мстят противники какого-либо из принимаемых Лукашенко политиков-изгоев?"

Политолог Александр Класковский полагает, однако, что "внешние силы" белорусские власти будут искать отнюдь не в далеких краях. "После предыдущих взрывов власть делала намеки, что неким силам в соседних странах выгодно дестабилизировать у нас обстановку, - напоминает он. - Подобная версия наверняка снова будет в ходу".

Архив нераскрытых дел

"Нам брошен серьезный вызов и нужен адекватный ответ.Он должен быть найден, - обратился Лукашенко к участникам экстренного совещания в понедельник вечером. - Спокойной жизни нам не дадут, хочу узнать, кто".

При этом от силовиков он потребовал ежедневно отчитываться о ходе расследования. Однако белорусские аналитики единодушны в том, что скорого результата ждать не приходится. У гремевших в суверенной Белоруссии взрывов есть только одна общая черта - преступники еще ни разу не были изобличены, несмотря на грозные указания главы государства.

В октябре 1997-го в подъезде собственного дома взрывом фугасного снаряда был убит руководитель службы госконтроля по Могилевской области Евгений Миколуцкий. Четыре жителя областного центра, обвиненные в преступлении и подозревавшиеся в связи с этим взрывом в покушении на жизнь Лукашенко, были осуждены. Один из них, бывший сотрудник КГБ Валерий Ткачев, был потом обнаружен мертвым в следственном изоляторе.

Но, по мнению исследователей этой истории, до сих пор не известно, кто действительно и зачем убил президентского контролера и личного друга Лукашенко.

Два взрыва в Витебске в сентябре 2005-го также остались в числе дел, расследованием не завершенных.

Памятный многим взрыв на вечернем уличном гала-концерте в честь Дня независимости Белоруссии в 2008 году все еще в следственной обработке, хотя на причастность к преступлению проверили практически все мужское население страны.