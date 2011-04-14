По делу о взрыве в Минске задержаны пятеро

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В результате взрыва более ста человек получили ранения

Белорусские власти заявили, что по подозрению в причастности к организации взрыва в минском метро задержаны пять человек. Ранее сообщалось об аресте трех подозреваемых.

По заявлениям белорусских силовых органов, за организацией взрыва стоят граждане Белоруссии, возраст которых не превышает 30 лет.

На пресс-конференции в Минске также было показано видео, на котором, по данным следствия, запечатлена подготовка к нападению.

Как передает агентство РИА Новости, на записи видно, как предполагаемый исполнитель взрыва прибыл на станцию "Октябрьская" и заложил под скамейку на перроне сумку со взрывным устройством. Затем он отошел на безопасное расстояние, вставил в уши беруши и привел в действие радиоуправляемый взрыватель.

В то же время, заместитель генерального прокурора Белоруссии Андрей Швед сообщил, что не может уверенно сказать, что взрывное устройство было радиоуправляемым. Известно лишь, что оно было изготовлено не в белорусской столице.

"Установлено место, где изготавливались взрывчатые вещества и где собрана бомба, - отметил Швед. - Но я не могу с уверенностью сказать, что способ ее взрыва был радиоуправляемым. Место изготовления - не Минск, больше в интересах следствия ничего сказать не могу".

Взрывное устройство на станции "Октябрьская" сработало в вечерний час пик в понедельник, 17:55 по местному времени, когда на станции было особенно много пассажиров.

Третий взрыв

В среду, спустя два дня после взрыва, белорусский президент Александр Лукашенко объявил о раскрытии взрыва в минском метро, а также о том, что трое задержанных уже признали свою вину.

В четверг белорусская Генпрокуратура также подтвердила слова Лукашенко о том, что подозреваемые во взрыве в метро также могут быть причастны ко взрывам в Минске в 2008 году и в Витебске в 2005.

"У нас есть убедительные доказательства, что взрывные устройства, использованные в Витебске в 2005 году, взорванное в Минске 3 июля 2008 года и взрывное устройство, взорванное в минском метро 11 апреля 2011 года, изготовлены одним лицом", - цитируют агентства Шведа.

Взрыв в Витебске в сентябре 2005-го и взрыв на концерте в честь Дня независимости Белоруссии в 2008 году, в результате которого пострадали 50 человек, до сих пор не раскрыты.

Ответственность за взрыв в Витебске, в результате которого ранения получили 40 человек, взяла тогда малоизвестная "Белорусская национальная освободительная армия", но никто осужден не был.

Замгенпрокурора отказался отвечать на вопрос о психическом состоянии подозреваемых, назвав эту информацию "тайной следствия". Несколько дней назад глава КГБ назвал непосредственного исполнителя взрыва "человеком не здоровым не только по своей психике, но и по своим амбициям".

"Попытки дестабилизации"

Ранее глава КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обвинил во взрыве некие силы, желающие дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, а белорусские оппозиционеры высказывали опасения, что власти будут использовать ситуацию для дальнейшего закручивания гаек.

Активисты оппозиции находятся под пристальным вниманием властей после разгона акции протеста в декабре прошлого года против победы Лукашенко на президентских выборах.

Уголовные дела за участие в массовой демонстрации в день выборов 19 декабря возбуждены против около 60 человек, в том числе семи из девяти соперников Александра Лукашенко в борьбе за президентское кресло.

"Не хочу подчеркивать, кто стоит за попытками дестабилизиции, но то, что кому-то не нравится тот уклад, которым живет белорусское общество, – это факт. Это попытка посеять страх, панику и недовольство правоохранителями, а значит – властью", - говорил Зайцев.