Взрыв в Минске: нестандартный терроризм

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Белорусы вновь удивили мир образом партизана: по данным следствия, в рекордные сроки раскрывшего преступление в минском метро, теракт совершили провинциальные самородки, "по интернету" изготовившие не известную ранее миру взрывчатку и более пяти лет скрывавшиеся от системы государственных силовых органов.

Следствие не сообщает имена задержанных. Но глава белорусского КГБ Вадим Зайцев на одном из брифингов заинтриговал: "Мы ожидали суперпрофессионалов, но эти взрывы совершили, как выяснилось, не очень профессионально подготовленные люди".

По словам Зайцева, в столичном метро 11 апреля и в июле 2008 года на концерте в День Независимости преступники использовали уникальную взрывчатку, аналогов которой чекисты "не обнаружили в данных ни одного из государств".

По мнению главы КГБ, взрывчатку злоумышленники взяли "в интернете". Глава следственной группы Андрей Швед позже рассказал, впрочем, что "установлено место, где изготавливались взрывчатые вещества и бомба, которая была приведена в действие террористом на станции метро "Октябрьская", а найденные улики – фрагменты и детали – раскрывают компоненты и способ опасного производства.

Смотрите фоторепортаж с места событий на сайте bbcrussian.com.

"Уникальная взрывчатка"

Из сообщений, сделанных в последние дни высокопоставленными сотрудниками силовых структур и президентом Лукашенко, следует, что с "уникальной взрывчаткой", "один грамм" которой способен "оторвать кисти рук", весьма умело и не один раз обращались "токарь и электрик", как минимум трижды, с 2005 года, испытавшие самодельные супер-бомбы.

Версия маньяка-одиночки типа Ганнибала Лектора не вписывается в научный, технический и организационный уровень совершенного преступления Владимир Бородач, <br>бывший сотрудник спецслужб

"Если все действительно так и нигде нет ошибки или допустимых в таких ситуациях действий в ходе следствия", то не предотвращенное системой государственной идеологии, воспитания, контроля "вызревание" безыдейных провинциалов в бомбистов высокого класса "нарушает все привычные каноны антитеррористической деятельности", - написал в своем блоге политолог Юрий Шевцов.

"Я все равно с трудом могу поверить, что все три нераскрытых самых масштабных в истории Беларуси теракта совершила одна и та же небольшая провинциальная группа, сознавшаяся в них всего лишь за ночь допроса", - замечает, впрочем, Шевцов.

Резкая критика из-за границы

Александр Лукашенко представил к государственным наградам следователей, через день после теракта раскрывших преступление.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В результате взрыва погибли 12 человек

Аналитики в Минске неохотно оценивают факт оперативного изобличения бомбистов и перспективы "дела о взрыве".

Во-первых, потому, что "тайна следствия" ограничивает в необходимой для анализа информационной пище. Во-вторых, белорусская прокуратура и Администрация президента грозят за "безответственные комментарии" привлечь к ответу по всей строгости закона. К тому же Александр Лукашенко приказал силовикам поискать "заказчиков" кровавого преступления среди оппонентов и критиков власти.

"Я в первый раз проснулся с сожалением, что не в камере "американки". Иначе у меня было бы полное алиби по поводу этого взрыва", - грустно шутит Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, недавно выпущенный из СИЗО КГБ под подписку о невыезде.

Белорусская оппозиция, обвиненная в организации массовых беспорядков в день декабрьских президентских выборов, опасается новых репрессий.

Резкие оценки и выводы делают эмигрировавшие из страны оппозиционеры. Интернет-издания, доходящие до белорусского потребителя из-за границы, в четверг опубликовали статью Владимира Бородача, бывшего полковника спецслужб и нынешнего политэмигранта.

Бородач обвиняет власти в организации трагедии и инсценировке следствия.

"Версия маньяка-одиночки типа Ганнибала Лектора не вписывается в научный, технический и организационный уровень совершенного преступления. Тем более трудно представить существование успешной организованной группы сумасшедших террористов", - замечает полковник.

Бородач заявляет: "Заказчик есть, это тот человек, которому выгодно появление терроризма в стране для решения многих накопившихся проблем подобным способом. При этом делается тонкий расчет на консолидацию всех прогрессивных сил в мире в борьбе против международного терроризма".

Политэмигрант Зенон Пазьняк, символ белорусской радикальной оппозиции, согласился с полковником Бородачом в оценке ситуации.

Дела, о которых помнят

Белорусское телевидение транслирует записанные на улицах мнения, и "экранный" обыватель требует наказания и возмездия.

Не попавшая в державные телекамеры точка зрения пронизана сомнением. В недавней белорусской истории есть пример трагической фальсификации следствия, о котором сегодня вспоминают очень часто.

Правду о нынешнем следствии по взрыву в метро мы можем узнать в зале суда, если арестованные нынче "террористы" решатся ее рассказать. И если суд будет открытым – у нас ведь в последнее время громкие дела часто слушаются за закрытыми дверями Людмила Грязнова, <br> правозащитник

"Я боюсь, чтобы не повторилось дело витебского маньяка Михасевича", - говорит правозащитник Людмила Грязнова. В 80-х годах уже прошлого века за зверские убийства женщин в Витебской области к длительным тюремным срокам были приговорены 14 человек, смертный приговор в отношении одного из обвиненных был приведен в исполнение, один из заключенных ослеп в тюрьме. Невиновность осужденных выявилась почти через полтора десятка лет, когда был пойман настоящий маньяк Михасевич, имя и следственное дело которого стали нарицательными.

"Правду о нынешнем следствии по взрыву в метро мы можем узнать в зале суда, если арестованные нынче "террористы" решатся ее рассказать. И если суд будет открытым – у нас ведь в последнее время громкие дела часто слушаются за закрытыми дверями", - замечает Людмила Грязнова.

На причастность к нынешнему взрыву в минском метро проверяют братьев Мурашко из Витебска. В 2005 году, когда в этом областном центре с разницей в неделю в людных местах сработали самодельные взрывные устройства, Виталий и Юрий Мурашко около полугода провели в СИЗО в качестве подозреваемых. Президент Лукашенко заявил тогда, что дело раскрыто и преступников "вычислили".

Нынче, по заявлению следствия, в тех витебских взрывах признались задержанные после теракта в минском метро.

Братьев Мурашко, впрочем, навестили милиционеры с расспросами, где были и что делали 11 апреля.