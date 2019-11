Беженцы Азербайджана говорят о Карабахе

Сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть родные места в Армении, Нагорном Карабахе и окружающих его районах. Корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели поговорила с некоторыми из них в Баку о жизни до конфликта и расспросила, каким они видят будущее.

Керим Керимли

Керим Керимли, беженец из г. Шуша, председатель организации вынужденных переселенцев Азербайджана:

Я учился в средней школе интернате с математическим уклоном, у нас в школе были азербайджанский и армянский сектора. То есть наша школа была интернациональная, мы не чувствовали разницы между народами и нациями.

Шуша – это город моей молодости, я открыл глаза в мир в этом городе. Все улицы я помню. Мы там создавали, строили, любили, влюблялись.

Конечно, Баку – столица нашего государства и принадлежит нам всем. Но Баку есть Баку, а Шуша есть Шуша - это абсолютно разные города. Поэтому без Шуши жить очень трудно, естественно.

У нас с армянами традиции и обычаи были настолько переплетены друг с другом и эти представители двух народов настолько взаимно обогатили друг друга, что трудно было отличить, кто армянин, кто азербайджанец.

Армяне, в основном, прекрасно владели азербайджанским языком, и у нас тоже, кто интересовался, - изучал армянский язык. Хотя 20 лет прошло, я всё ещё разговариваю на карабахском диалекте армянского языка

Что касается того, сможем ли мы жить вместе. Во-первых, в истории, по крайней мере, в XX веке – это [насилие] три раза повторилось и после каждой войны мы жили вместе.

Когда встает вопрос, а возможно ли это вообще, возникает встречный вопрос - а есть ли другой путь? У нас нет другого выхода.

У нас в шутку обычно говорят: из любого положения есть всегда один выход и один запасной [выход]. У нас оба выхода – жить вместе. Другого выхода просто нет, потому что целый народ не может менять место своего проживания – это невозможно.

Даже если взять не Нагорный Карабах, а Армению и Азербайджан вообще – нельзя же вечно жить во вражде со своим соседом?

Шовкет Зульфугарова

Они жили по соседству в г. Физули: азербайджанка Шовкет и армянка Анна. Сегодня Шовкет Зулфугарова живет рядом с общежитием, выделенным для беженцев, и ухаживает за мужем, который потерял слух и не может ходить, с тех пор как снаряд упал недалеко от их дома, в её родном городе. Анна живет в Армении. Окажись она по соседству, они бы опять были подругами, уверена 69-летняя Шовкет:

- Мы с соседкой были подруги. Когда я из дому уходила, я ключ ей оставляла от дома, и она тоже так делала. Дружно мы жили, как сестры и братья. Если бы у меня была такая же соседка-армянка сейчас, я бы с ней тоже дружила.

Как всё началось? Азербайджанцы стали приезжать из Еревана, говорили, что их оттуда выгоняют. И многие меняли квартиры, азербайджанцы приезжали, а армяне, которые до этого жили у нас в городе, уехали в Ереван. Тогда ещё ни войны, ни Сумгаита, ничего такого не было.

После этого сказали, что митинг прошел в Степанакерте и армяне хотят, чтобы все азербайджанцы ушли. У нас в городе было спокойно...

... [Когда началась война,] они всегда после пяти часов вечера стреляли. Мы уже не могли там жить, а после Ходжалы, когда мы узнали, что там много людей убили, мы боялись, что нас тоже убьют.

Мы уехали оттуда в Гянджу, там жили три года, очень плохо жили. Но приехал мой сын и снял нам здесь [в Баку] квартиру. Потом купили квартиру, правда, без документов.

Тот, кто нам квартиру продал - тоже беженец, приехал и построил без документов. Пока мы беженцы нам ничего не скажут, а если нашу землю вернут нам, эта квартира останется, продать мы её не можем.

Конечно, мы надеемся вернуться, у меня и мать и братья похоронены там.

…Каждое утро я молюсь, и прошу Бога, чтоб он нам помог вернуться на свою родину, чтобы мы умерли на своей земле.

Асаф Гулиев

Асаф Гулиев, журналист, 41 год, из Агдама.

- В Агдаме армян было мало: у нас в школе работал учитель физкультуры Дорик, в другой школе работал учителем Эрнест, по-моему, его звали.

Армяне, которые жили в Нагорном Карабахе у них не было никаких проблем. Даже азербайджанцы, которые жили рядом с Нагорным Карабахом и хотели купить что-то – они ехали в Степанакерт. Там было всё, что надо, а в азербайджанских районах, был дефицит.

Я очень долго думал о том, как найти компромисс, но по-моему мировое сообщество не хочет ничего добиться в Нагорном Карабахе. Если бы они хотели, они бы вели переговоры на основе человеческих прав. Ведь если будет мир, и армяне и азербайджанцы должны жить там, ведь их право надо защищать…

Иногда бывает так, что я встречаюсь с армянами, и когда сидишь за [одним] столом с ними, кое-какие мнения сходятся.

Простить всё невозможно, но что тогда делать – воевать, убивать друг друга дальше? Ведь это не логично.

Конечно, больно, что не можешь поехать домой, туда, где провел детство, но мы должны сегодня думать о том, что дальше будет, и захотеть найти на этот вопрос ответ. Если мы будем думать об этом - мы найдем ответ. Но, по-моему, очень мало людей и в Армении, и в Азербайджане думают над этим вопросом.

Ведь мы, и армяне, и азербайджанцы, должны жить как полноценные граждане планеты Земля. На этом мы должны сфокусироваться – мы должны жить! Ведь говорят о государственных интересах, интересах какой-то нации. Но все интересы должны отойти в сторону, по-моему мы должны думать об интересах людей, которые жили и хотят жить в Карабахе.