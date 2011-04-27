Подводный флот колумбийских наркобаронов

Image caption Субмарины зачастую мастерят из вторсырья - фиброволокно, деревянные балки, пластмасса

Колумбия – центр мировой торговли кокаином, и наркоторговцы здесь все время ищут новые способы транспортировки своего криминального товара, не поддающиеся обнаружению. Как вариант, можно попробовать подводный путь.

Результаты "инновационных экспериментов" наркокартелей можно увидеть на военно-морской базе Баия Малага на тихоокеанском побережье страны, куда привозят конфискованные у контрабандистов суда.

Главная пристань забита рыболовными траулерами и моторными лодками, некогда популярными среди наркоперевозчиков. Но есть здесь и самодельные судна с торчащими под необычными углами дыхательными трубками.

Смотрите не обманитесь: эти так называемые полупогружные лодки специально созданы для перевозки многих тонн кокаина.

Такие лодки передвигаются неглубоко под водой, снаружи торчат только воздухозаборная и выхлопная трубы. От них на поверхности остается едва заметная рябь, и отследить такую лодку очень трудно. К тому же стоимость посудины невелика.

Мировая торговля кокаином В 2008 году оборот кокаина в мире составил $88 млрд – это 0,15% мирового ВВП

В 2009 году плантации коки в Колумбии протянулись на 680 кв км. Это на 60% меньше, чем 10 лет назад

В 2009 году в Колумбии было конфисковано 200 тонн кокаина

Большая часть кокаина ввозится из Мексики и Центральной Америки по морю, а потом следует по суше в США и Канаду

Большая часть кокаина в Европе привезена из Колумбии Источник: ООН

После того как партию кокаина доставляют на мексиканское побережье, лодку просто топят - это дешевле и безопаснее чем тащить ее обратно в Колумбию.

На лодке, пришвартованной в гавани Баия Малага, есть несколько двухярусных кроватей и даже система спутниковой навигации.

Не так давно власти США и Колумбии научились лучше определять местонахождение полупогружных лодок, но это только подстегнуло контрабандистов на еще более хитроумные изобретения.

В прошлом году впервые за все время удалось обнаружить полностью погружающуюся субмарину. Эта подводная лодка теперь тоже отбуксирована на военно-морскую базу Баия Малага.

Лейтенант Фернандо Монрой показывает мне двигатель внутри: дизель мощностью 345 лошадиных сил, топливный бак объемом 6435 литров.

Субмарина оборудована балластными емкостями и баллонами со сжатым воздухом, койками, спутниковой навигационной системой и прибором ночного видения. И, наконец, в носовой части судна есть отсек для хранения восьми тонн кокаина.

А в феврале колумбийские правоохранительные органы обнаружили еще одну, недостроенную, подлодку.

"Адские условия"

"Мы уверены, что контрабандисты будут совершенствовать разработки для подводных перевозок", - сказал лейтенант Монрой.

По оценке колумбийских властей, на постройку полностью погружаемой субмарины ушло несколько месяцев, а стоит она порядка 4 млн долларов, хотя внешне совсем на эту сумму не выглядит.

Корпус лодки длиной 21 метр сделан из лома, который можно найти в скобяной лавке: стекловолокно, дерево и пластиковые трубы.

Многие контрабандисты действуют в районе тихоокеанского порта Буэновентура, где высок уровень нищеты и безработицы.

Капитан рыболовецкой лодки, колумбиец, попросивший не называть его имени, рассказал, что три раза ходил в Мексику на борту полупогружных лодок с грузами наркотиков. За каждую ходку ему заплатили 300 тыс. долларов.

По словам капитана, условия жизни во время двухнедельного перехода были "адские" – туалеты на лодках не предусмотрены, и испарения от экскрементов, кокаина и дизельного топлива не давали ни есть, ни спать, ни дышать нормально. При этом судно почти не останавливалось, так как неподвижную лодку легче обнаружить.

Проблема иного уровня

Image caption Экипаж самодельной подлодки затопил ее после того, как лодку обнаружила береговая охрана

Джей Бергман, глава отделения по Южной Америке управления по борьбе с наркотиками США считает, что подводные лодки – это проблема совершенно иного уровня в вопросах борьбы с контрабандой наркотиков.

"Без сомнения, мы опять взялись штудировать учебники и, что называется, вернулись к чертежной доске, пытаясь понять, как нам дальше действовать", - сказал Бергман.

Экипаж этой лодки потопил ее как только судно обнаружила американская береговая охрана.

Бергман подчеркнул, что ни одной субмарины так и не удалось отследить под водой, а полупогружные лодки в последние пару лет встречаются все реже. Это вероятно означает, что контрабандисты уже перешли на подлодки, и им удается пройти незамеченными.

"Когда специалисты анализируют возникающие угрозы, - говорит Бергман, – они видят, что количество полупогружных лодок стремительно сократилось, тут появляются две субмарины и сразу возникает вопрос – где и что мы упустили?"

Как американские, так и колумбийские власти утверждают, что намерены бороться с кустарными субмаринами, но в то же время, недостатка людей, готовых рискнуть жизнью на борту кокаиновой подлодки, не наблюдается.

Как мне сказал капитан, ему недавно предложили 500 тыс долларов за еще один поход в Мексику, но он отказался: "Я сказал им: спасибо большое. Удачи вам. Но я - пас".