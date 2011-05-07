Секреты Арлингтонского кладбища

Правообладатель иллюстрации ilona vinogradova Image caption После гражданской войны на Арлингтонском кладбище хоронили только местных бедняков. Сейчас это самое престижное кладбище в США

Арлингтонское национальное кладбище. Его история уходит корнями во времена, предшествующие американской гражданской войне. Первый солдат был похоронен на Арлингтонском кладбище в мае 1864 года.

К концу войны вокруг Арлингтон-хауса насчитывалось уже 16 тысяч могил.

Но если после гражданской войны на Арлингтонском кладбище хоронили только местных бедняков, сейчас оно превратилось в почетное место захоронения ветеранов и членов их семей.

Кого здесь хоронят

На Арлингтонском кладбище, находящемся вблизи центра Вашингтона - через мост, - в штате Вирджиния, есть свои улицы и переулки. Здесь покоятся более 200 тысяч ветеранов разных войн, в которых участвовали США. Если считать ближайших членов семей, которым тоже разрешается быть захороненными на Арлингтонском кладбище, то население этого "города мертвых" - более 300 тысяч человек.

И каждый будний день здесь проводится еще до 30 похорон.

В земле Арлингтонского кладбища могут быть захоронены только те, кто погиб во время военных действий, имеет 20-летний военный стаж или определенные военные награды, а также их супруги и члены семей.

Ушедшие в отставку ветераны и члены их семей тоже могут претендовать на захоронение в Арлингтонском колумбарии.

Кладбищенские скандалы

Однако, несмотря на четкие правила, установленные конгрессом совместно с армейским руководством, время от времени среди родственников умерших военных возникают скандалы. Они думают, что их усопший достоин того, чтобы быть захороненным на Арлингтонском национальном кладбище, а по правилам выходит, что нет.

Правообладатель иллюстрации ilona Image caption Дженифер Линч ищет на карте могилу Джозефа Байерли. Когда появится карта-приложение к iPhone, искать могилы будет проще

Хуже, когда захоранивают по ошибке в чужой могиле. Такие инциденты на самом престижном в США военном кладбище происходят с настораживающим постоянством. За последний год со страниц американской прессы в адрес руководства кладбища не раз сыпались обвинения в неумелом управлении.

В результате этих скандалов в прошлом году произошла смена руководства. Представитель Арлингтонского кладбища Дженифер Линч заверяет меня, что с приходом новых менеджеров многое поменялось.

"Мы приводим Арлингтонское кладбище в порядок. Новые начальники - опытные управленцы, уже многое сделано, в том числе и для того, чтобы не путать могилы, - рассказывает Линч. - Сейчас мы ведем перепись всех захоронений, делаем фотографии всех надгробных камней с обеих сторон, оцифровываем эту информацию, и в ближайшем будущем появится приложение к iPhone с полной картой всех могил Арлингтонского кладбища".

Розарий генерала Ли

Когда-то на месте могил был сад и имение генерала Ли. Перед началом гражданской войны президент Линкольн предложил Роберту Ли возглавить федеральные войска: Ли был сторонником сохранения Союза и противником рабства. Но Ли не смог воевать против своего родного штата Вирджиния - и возглавил войска штата.

Правообладатель иллюстрации ilona Image caption Смена караула на Арлингтонском кладбище - церемония не менялась с 1921 года, со дня захоронения тела неизвестного солдата

"Юнионистам нужно было место для захоронения своих солдат, а в Вашингтоне свободного места не было, - рассказывает Дженифер Линч. - И как бы в отместку генералу Ли бригадный генерал юнионистов Монтгомери Мейгс убедил федеральное правительство выделить 200 акров земли поместья Ли под кладбище".

"Мейгс распорядился производить захоронения возле дома, чтобы после войны его прежние обитатели не смогли в него вернуться. Солдат хоронили прямо в розарии, разбитом перед домом", - добавляет она.

Бывший розарий генерала Ли стал последним пристанищем для многих сенаторов, в том числе и для братьев Роберта и Эвдварда Кеннеди, для астронавтов, музыкантов и писателей.

Похоронены здесь и два президента США - Кеннеди и Тафт. У могилы Джона Кеннеди горит вечный огонь. Его могила - скромная черная плита с выгравированным именем и годами рождения и смерти. Рядом лежит его жена Жаклин и двое детей Кеннеди, умерших в раннем возрасте.

Имейте в виду, русские по ночам не воюют - они пьют водку и поют песни. Джозеф Байерли,<br>участник Второй мировой войны

Площадь кладбища - почти 3 квадратных километра. Сотрудники и посетители предпочитают передвигаться по нему на специальных микроавтобусах. Но к двум главным достопримечательностям кладбища - могиле президента Джона Кеннеди и могиле Неизвестного солдата - обычно идут пешком.

Каждые полчаса летом и каждый час зимой у могилы Неизвестного солдата идет смена караула. Эта церемония не менялась с 1921 года, со дня захоронения тела неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны.

Каменная гробница с телом неопознанного солдата - это видимая часть мемориала, в то время как под плитами, прилегающими к гробнице, находятся захоронения неизвестных американских солдат, погибших во время Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн. Каждый год в День поминовения и День ветеранов к Могиле неизвестного солдата возлагается венок от президента США.

Американец в Красной армии

Здесь же я нашла могилу ветерана Второй мировой войны Джозефа Байерли, отца нынешнего посла США в России Джона Байерли. Байерли-старшего называют единственным американским военным, которому в ходе Второй мировой удалось повоевать как в рядах американской армии, так в армии Красной.

Правообладатель иллюстрации ilona Image caption Ежегодно кладбище посещают около четырех млн человек. Главная достопримечательность - могила Джона Кеннеди

В год 50-летия со дня окончания Второй мировой войны Джозеф Байерли получил две награды - американскую и российскую - лично от Билла Клинтона и Бориса Ельцина. Тем самым тогдашние президенты двух стран признали его заслуги как перед американской армией, так и перед советской.

Работающий в Вашингтоне журналист Петр Черемушкин лично знал Джозефа Байерли: они встретились в 2004 году в Москве. "Он рассказывал о себе как о десантнике-парашютисте, которого с территории Англии выбрасывали во Францию, чтобы он передавал деньги французскому подполью", - вспоминает Черемушкин.

Во время одного из таких полетов Байерли неудачно высадился, упав на крышу церкви в маленьком французском городке, и попал в немецкий плен, а затем - в концлагерь.

"Он совершил три или четыре побега, последний из них увенчался успехом, и ему удалось добраться до линии фронта и перейти ее, - рассказывает Черемушкин. - Так он попал в Красную армию. Вспоминая те дни, он часто говорил: "Имейте в виду, русские по ночам не воюют - они пьют водку и поют песни".

В Мичигане его встретили с удивлением, мол, мы уже заплатили по десять долларов за твою упокойную службу, а ты явился не запылился. Потом Байерли работал экспедитором и выступал с лекциями об истории своей жизни. Петр Черемушкин, <br>журналист

Байерли попал в танковый батальон, который в основном состоял из женщин. В результате разных проверок красноармейцы поверили сержанту Байерли и стали брать его на военные задания. В основном, по его же рассказам, он занимался подрывной деятельностью. После одной из таких вылазок американец попал с контузией в советский госпиталь, и там, по его словам, встретил маршала Жукова.

"В правдоподобие этой истории трудно поверить, но то, что произошло дальше, доказывает, что вообщем-то это могло быть правдой, - смеется Петр Черемушкин. - Жуков, как рассказывал мне Байерли, спросил, чем он может ему помочь. И Байерли попросил выдать ему такую бумагу, с которой он мог бы вернуться домой. Вскоре он получил такую бумагу".

С помощью этого документа Байерли попал в Москву, где сотрудники американского посольства долго держали его практически под домашним арестом, но в конце концов отправили в родной Мичиган. "Там его встретили с удивлением: мол, мы уже заплатили по 10 долларов за твою упокойную службу, а ты явился не запылился, - рассказывает Петр Черемушкин. - Потом он работал экспедитором и выступал с лекциями об истории своей жизни".

Правообладатель иллюстрации ilona vinogradova Image caption Могила Джозефа Байерли - американского сержанта, воевашего в Красной Армии

После окончания войны Джозеф Байерли не раз приезжал в Советский Союз, а потом и в Россию, пытаясь найти кого-нибудь из своих сослуживцев из Красной армии. "Искал он их и через журналы, и через комитет ветеранов, но так ему и не удалось никого найти", - говорит журналист Черемушкин.

История американского сержанта Джозефа Байерли - одна из тысяч легендарных историй жизни тех, кто похоронен на самом почитаемом в США военном кладбище.

В марте на Арлингтонском кладбище хоронили еще одного человека-легенду - Фрэнка Баклса, последнего американского ветерана Первой мировой и Второй мировой войн, который скончался 27 февраля в возрасте 110 лет.

По крайней мере до 2060 года Арлингтонское кладбище, как говорят его сотрудники, продолжит оставаться "живым" - до 30 похорон в день. После этого, если расширяться будет уже некуда, легендарное кладбище превратится в памятник самому себе.