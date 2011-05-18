Елизавета II произнесла тост за процветание Ирландии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Торжественный ужин проходил в зале, где однажды обедала королева Виктория

В ходе своего визита в Ирландию британская королева Елизавета II выступила с единственной речью - это произошло на торжественном ужине в Дублинском замке.

В ней она упомянула о непростом прошлом в отношениях между Ирландией и Великобританией, признав, что обе страны прошли через "сердечную боль, нестабильность и потери".

Однако извиняться перед ирландцами, как ожидали некоторые, королева не стала.

По ее словам, в настоящее время оба народа связаны узами, крепость которых трудно переоценить.

Елизавета II произнесла также тост за процветание Ирландии.

Королева прибыла в Дублинский замок в сопровождении супруга, герцога Эдинбургского.

Белое платье Елизаветы II было украшено вышивкой ручной работы в виде 2091 трилистников - национального символа Ирландии.

Торжественный ужин проходил в зале, где однажды обедала королева Виктория.

На него были также приглашены премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и ирландский премьер Энда Кенни, которые перед этим провели между собой переговоры.

Незадолго до этого Кенни заявил, что планирует обсудить с Кэмероном вопрос о рассекречивании британских архивов, касающихся взрывов в Дублине в 1974 году.

Родственники погибших в этих взрывах считают, что Лондон мог иметь к ним какое-то отношение.

Памятные церемонии

По словам корреспондента Би-би-си Кена Маррея, неподалеку от Дублинского замка агрессивно настроенные ирландские националисты, протестовавшие против визита королевы, вступили в столкновение с полицией.

Ранее королева Елизавета II посетила дублинский стадион "Крок Парк", где 91 год тому назад британские войска застрелили 14 человек во время матча гэльского футбола.

В ноябре 1920 года, во время ирландской войны за независимость, британские войска открыли огонь на стадионе "Крок Парк". Погибли 13 болельщиков и один спортсмен.

По словам корреспондента Би-би-си, символичен сам факт того, что королева посетила столь важное для ирландских националистов место.

На стадион Елизавета II приехала по приглашению президента Ирландии Мэри Макэлис.

Гэльский футбол - ирландский национальный вид спорта, разновидность футбола и регби.

Ее Величество также присутствовала на службе поминовения почти 50 тысяч ирландцев, погибших на фронтах Первой мировой войны.

При этом в Ирландии не очень любят вспоминать о том, что ирландские солдаты воевали в Первой мировой в рядах британской армии. Акцент здесь всегда делался на почтение памяти тех, кто погиб в борьбе за независимость.

Новый этап в отношениях?

Против визита королевы в Ирландскую республику выступают сторонники "Истинной ирландской республиканской армии" (Real IRA), которые добиваются воссоединения Ирландии и Северной Ирландии.

Группировка обвинила королеву в "военных преступлениях" и заявила, что главу британского государства не хотят видеть на ирландской земле.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В Дублине предприняты беспрецедентные меры безопасности на время визита королевы

Во время возложения королевой венков в Саду Поминовения у памятника погибшим во время борьбы за независимость, из толпы были слышны выкрики протестующих демонстрантов. Они также выпустили в воздух черные воздушные шарики.

Во вторник полиция задержала 20 человек по обвинению в нарушении общественного порядка.

В понедельник вечером в ирландском графстве Килдэр на борту автобуса, направлявшегося в Дублин, была обнаружена бомба. Саперы ирландской армии обезвредили ее, а пассажиры добрались до Дублина на другом автобусе.

В самом Дублине полиция проверила все люки и фонарные столбы в центре города.

В связи с визитом королевы на 30 улицах Дублина запрещена парковка автомобилей.

На это время задействованы более 6000 ирландских полицейских и военнослужащих. К ним присоединились более сотни английских полицейских.

Как полагают аналитики, этот визит может стать началом нового этапа в исторически далеко не простых отношениях между Лондоном и Дублином.

Королева вернется в Англию 20 мая.