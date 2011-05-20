Парламент Грузии признал российский геноцид черкесов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российские депутаты заявили, что грузинский парламент просто стремился "антагонизировать Россию"

Грузинские депутаты в пятницу единогласно проголосовали за принятие резолюции о признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей. Грузия стала первой страной в мире, принявшей подобное решение.

95 голосов "за" и ни одного против - результат голосования в грузинском законодательном органе, где присутствовали представители черкесских организаций, был встречен бурными аплодисментами.

Депутаты назвали принятие резолюции о признании геноцида черкесов "историческим решением".

"Это не только политическое решение и солидарность по отношению к этому народу, это ещё и послание всему цивилизованному миру остановить это преступление, которое и сегодня совершается против этого народа", - заявил грузинский депутат Лаша Тодрия.

Согласно постановлению, "массовое уничтожение" черкесов и их вынужденное изгнание в период Кавказской войны 1863-1864 годов c исторической родины признаётся "актом геноцида".

Постановление признает беженцами тех, кто был депортирован с родной земли - как во время, так и после войны - в соответствии с конвенцией ООН 1951 года "О статусе беженцев".

Один в поле...

Депутаты парламентского большинства единогласно высказывались за принятие резолюции и признание геноцида черкесов грузинским парламентом, однако среди оппозиционных депутатов мнения разделились.

Это – справедливо по отношению к поколениям черкесов, которые в течение 147 лет сохранили традиции, язык и надежду на то, что наступит день, когда они смогут вернуться Ияд Югар, председатель Международного черкесского совета

Георгий Ахвледиани, один из лидеров Христианско-демократического движения, заявил, что для принятия такого решения не было собрано достаточно фактического и исторического материала .

При этом он выразил солидарность представителям черкесского народа с моральной точки зрения. "Но кроме этого, есть еще и политическая сторона, и я не исключаю, что таким решением мы можем открыть ящик Пандоры", - сказал Ахвледиани.

Однако в ходе заседания единственным, кто озвучил критику резолюции, стал оппозиционный депутат Джонди Багатурия. По его словам, такое решение может показаться несправедливым по отношению к этническим армянам-гражданам Грузии.

"Чуть раньше, чем черкесы, обратились к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид этнические армяне, наши граждане. Точно с такой же просьбой! - сказал Багатурия. - И я хочу спросить вас, не вызовет ли это ощущение несправедливости у соседнего и дружеского народа и у наших же граждан?"

Историческая победа

Между тем, представители черкесских организаций, которые собрались в Грузии, считают решение грузинского парламента важнейшим событием для их народа.

Почти век уже не существует такого государства, как Российская империя. Против кого и с какой целью направлена эта резолюция, остается только догадываться Леонид Слуцкий, комитет Госдумы по международным делам

"Это - справедливо по отношению к поколениям черкесов, которые в течение 147 лет сохранили традиции, язык и надежду на то, что наступит день, когда они смогут вернуться, - сказал Би-би-си председатель Международного черкесского совета Ияд Югар из Нью-Джерси. - Это - конкретный шаг к достижению этого".

Представитель Черкесского конгресса Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии в Грузии Андро Габисония говорит, что решение Грузии поможет черкесским организациям добиваться признания геноцида на международной арене.

"Им сейчас будет гораздо легче бороться за свои права и за свою историю, - считает Габисония. - Грузия - член ООН, субъект международного права и, конечно, это признание - уже юридическая платформа, в которой они могут действовать".

Кроме того, по его словам, таким решением Грузия продемонстрировала то, что она является независимым игроком в регионе, способным проводить политику вне зависимости от позиции третьих стран.

"Грузия уже выходит на международную арену не только как формальное государство, а как реальный игрок на Кавказе", - считает Габисония.

Реакция России

В то время как в Тбилиси представители черкесских организаций довольны признанием геноцида, в Москве не верят в заботу Грузии о черкесском народе.

По словам председателя комитета по международным делам российской Госдумы Константина Косачева, грузинские парламентарии были озабочены "не действительно трагической судьбой черкесского народа, а преследовали собственные конъюнктурно-политические цели, стремясь максимально антагонизировать современную Россию и выставить ее в качестве источника бед как грузинского, так и всех других народов, которые в свое время населяли российскую империю, а позже - СССР".

По словам Косачева, несмотря на известную позицию соседней Армении и организаций армянской диаспоры за рубежом, Грузия остерегается признавать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи начиная с 1915 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь считает принятое грузинским парламентом решение "правовым нонсенсом и бессмыслицей", сообщает агентство Regnum.

"Почти век уже не существует такого государства, как Российская империя. Против кого и с какой целью направлена эта резолюция, остается только догадываться", - цитирует агентство парламентария.