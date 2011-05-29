В Москве скончался лидер Абхазии Сергей Багапш

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Президент Абхазии Сергей Багапш умер в воскресенье утром в московской больнице в возрасте 62 лет.

Багапш был болен раком легких, сообщил агентству РИА Новости официальный представитель правительства отколовшейся от Грузии республики Кристиан Бжания.

Последние трое суток президент был подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил агентству Интерфакс начальник его охраны Андрей Бобуа.

21 мая российские и французские врачи сделали Багапшу операцию на правом легком. Через несколько дней легкие отказали, начались осложнения в работе других органов.

Багапш будет похоронен в своем родовом селе Джгерда. Совет безопасности Абхазии назначил дату похорон на четверг 2 июня.

Обязанности президента Абхазии в ближайшие три месяца будет исполнять вице-президент Александр Анкваб, сообщили в Сухуми. Согласно конституции республики, в течение трех месяцев должны быть проведены досрочные президентские выборы.

Сергей Багапш, избранный в 2005 году, был вторым президентом автономии, которая отделилась от Грузии в начале 90-х годов в ходе кровопролитной междоусобной войны. Именно во время его президентства Абхазия одновременно с Южной Осетией получила признание своей независимости со стороны Российской Федерации, Никарагуа, Венесуэлы и тихоокеанского государства Науру.

Власти Грузии, составной частью которой продолжают считать Абхазию большинство стран мира, пока никак не комментировали известие о смерти Багапша.

Первый абхазский лидер, Владислав Ардзинба, умер также в Москве, в 2005 году, за несколько месяцев до этого отказавшись идти на второй срок из-за тяжелой болезни.

Лидер мандариновой революции

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Москва вначале была недовольна избранием Багапша

Сергей Багапш родился и всю жизнь прожил в Сухуми. В советское время работал агрономом, инкассатором, после армии сделал карьеру комсомольского функционера.

После распада СССР и провозглашения Абхазией своей независимости Багапш возглавил Очамчирский районный совет. В 1997 году стал премьер-министром непризнанной республики.

На выборах президента Абхазии в 2004 году Багапш был ведущим оппозиционным кандидатом, вышел во второй тур и набрал больше всего голосов. Его соперником был Рауль Хаджимба, пользовавшийся поддержкой Москвы.

Власти не признали победы Сергея Багапша и попытались отменить результаты выборов. Это вызвало волнения, демонстрации и столкновения между сторонниками двоих кандидатов. В Сухуми и Гаграх произошли беспорядки.

В этот период Россия закрыла контрольно-пропускной пункт на границе с непризнанной Абхазией, запретила ввоз на свою территорию абхазских мандаринов, ссылаясь на их несоответствие санитарно-гигиеническим нормам. Было прекращено железнодорожное сообщение с Сухуми. Многими в Абхазии это было расценено как давление с целью отнять голоса у Багапша.

После длительного политического противостояния Хаджимба снял свою кандидатуру, Багапш согласился взять его в пару с собой в качестве кандидата в вице-президенты. Москва отменила жесткие меры и открыла границу для людей и сельскохозяйственной продукции.

В январе 2005 года в Абхазии состоялись повторные выборы, на которых Багапш одержал убедительную победу.

Невоюющая сторона

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В Сухуми приезжали с визитами и президент, и премьер-министр Российской Федерации

Обладая, как и большинство жителей Абхазии, российским паспортом, президент Багапш подчеркивал, что основа его политической программы - самостоятельность и суверенитет Абхазии. Он не раз заявлял в эфире Русской службы Би-би-си, что Абхазия не собирается присоединяться к России.

Абхазский лидер говорил, что готов налаживать добрососедские отношения с Тбилиси, но лишь при условии признания независимости республики. Сухуми отверг предложения об урегулировании отношений между народами путем вхождения Абхазии в состав Грузии на правах автономии с широкими правами.

В июне 2008 года в Абхазию были введены дополнительные подразделения российских войск, превышавшие предусмотренный мандатом ООН порог численности российского миротворческого контингента. В ответ на протесты Тбилиси в Сухуми заявили, что это железнодорожные войска, которые будут ремонтировать дорогу.

Через два месяца из-за попытки штурма южноосетинской столицы грузинскими войсками разгорелся военный конфликт между Грузией и Россией. Абхазия напрямую не участвовала в военных действиях, однако президент Багапш заявлял, что республика также пострадала от действий грузин.

Одним из следствий августовской войны стало признание независимости Абхазии вместе с Южной Осетией со стороны России. Президент России Дмитрий Медведев объявил о признании государственности Абхазии 26 августа 2008 года. С тех пор Сухуми установил дипломатические отношения также с Никарагуа, Венесуэлой и Науру.

В 2009 году Сергей Багапш вновь победил на президентских выборах и начал второй президентский срок. Наблюдатели от ЕС пришли к заключению, что эти выборы не соответствуют европейским стандартам.

Во время частых встреч и переговоров с членами российского правящего тандема абхазский лидер подписал договоренности о создании в Абхазии новой российской военной базы. В 2010 году премьер-министр России Владимир Путин пообещал выделить Сухуми кредит размером в 10 млрд рублей.

И Путин, и Медведев особо отметили приверженность Сергея Багапша добрым отношениям с Россией.

"Багапш был убежденным сторонником дружбы и союзничества с Россией, неутомимо работал над углублением тесных двусторонних связей между нашими странами", - цитирует РИА Новости послание российского президента.

"В нашей памяти Багапш навсегда останется как принципиальный сторонник укрепления традиционной российско-абхазской дружбы, активизации всего комплекса двустороннего сотрудничества. Мы искренне скорбим вместе с братским народом Абхазии. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Васильевича", - говорится в телеграмме Путина, адресованной премьер-министру Абхазии Сергею Шамбе.