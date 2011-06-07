Япония удвоила оценку утечки радиации с "Фукусимы"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption TEPCO обещает окончательно остановить "Фукусиму" к январю, но многие не верят

В первую неделю после землетрясения и цунами 11 марта с японской АЭС "Фукусима-1" в атмосферу было выброшено вдвое больше радиации, чем предполагалось до сих пор.

Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии объявило, что после того, как цунами вывело из строя систему охлаждения реакторов АЭС, в атмосферу было выброшено 770 тыс. терабеккерелей радиации.

Это примерно 15% от уровня утечки, произошедшей в результате катастрофы в Чернобыле в 1986 году.

Ранее японские власти оценивали выброс радиации в 370 тыс. терабеккерелей.

Кроме того, по мнению японского агентства, топливные стержни в трех реакторах начали неконтролируемо плавиться гораздо быстрее, чем считалось до сих пор.

Эти выводы были оглашены накануне первого заседания экспертной комиссии из 10 человек по безопасности атомной энергетики в Японии.

Недостаток прозрачности

Утечки радиации с "Фукусимы" продолжаются до сих пор. Компания-оператор станции TEPCO рассчитывает окончательно остановить АЭС к январю будущего года, хотя многие опасаются, что эти сроки нереалистичны.

Несмотря на то, что по масштабу последствий "Фукусиме" все еще далеко до Чернобыля, пересмотр оценки выброса радиоации наводит на размышления о том, что радиоактивное заражение местности вокруг японской АЭС может оказаться серьезнее, чем считалось до сих пор, отмечает корреспондент Би-би-си в Токио Роланд Берк.

То, что столь существенные факты всплывают лишь спустя три месяца после аварии, неминуемо станет дополнительным аргументом для тех, кто считает, что TEPCO и правительство Японии скрывали масштаб бедствия, добавляет корреспондент Би-би-си.

В настоящее время полностью закрыта зона в радиусе 20 км от АЭС, эвакуированы жители некоторых населенных пунктов, расположенных и на большем расстоянии.

Пресс-секретарь японского правительства Юкио Эдано не исключил, что в будущем придется проводить новые эвакуации.

Мониторинг радиационной обстановки показывает, что особенности рельефа и роза ветров вызывают накопление радиации в некоторых местах, даже относительно удаленных от "Фукусимы".

Топливо плавилось быстрее

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Агентство по ядерной и промышленной безопасности также раскрыло информацию о том, когда в трех реакторах АЭС произошло расплавление активной зоны.

В первом реакторе расплавившееся топливо опустилось на дно герметичной внутренней защитной оболочки (контейнмента) через пять часов после мощного землетрясения 11 марта. Ранее TEPCO говорила, что это случилось на 10 часов позже.

Во втором и третьем реакторах активная зона расплавилась спустя 80 и 79 часов после того, как цунами вывело из строя систему охлаждения.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже указывало, что АЭС "Фукусима" была недостаточно защищена от цунами. Защитная стена была ниже 6 метров, а 11 марта волна была высотой в 14 метров и разрушила резервные генераторы, питавшие систему охлаждения.

По официальным данным, от землетрясения и последующего цунами в Японии погибло 15280 человек, но еще почти 8500 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

МАГАТЭ также указывало на необходимость создания независимых органов, регулирующих атомную энергетику. Японское Агентство по ядерной и промышленной безопасности таковым не является: оно подчиняется министерству промышленности, развивающему атомную энергетику.

Ранее японская вещательная корпорация Эн-эйч-кей сообщала, что регулятора планируется выделить из состава министерства.