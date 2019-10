Япония удвоила оценку утечки радиации с "Фукусимы"

В первую неделю после землетрясения и цунами 11 марта с японской АЭС "Фукусима-1" в атмосферу было выброшено вдвое больше радиации, чем предполагалось до сих пор.

Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии объявило, что после того, как цунами вывело из строя систему охлаждения реакторов АЭС, в атмосферу было выброшено 770 тыс. терабеккерелей радиации.

Это примерно 15% от уровня утечки, произошедшей в результате катастрофы в Чернобыле в 1986 году.

Ранее японские власти оценивали выброс радиации в 370 тыс. терабеккерелей.

Кроме того, по мнению японского агентства, топливные стержни в трех реакторах начали неконтролируемо плавиться гораздо быстрее, чем считалось до сих пор.

Эти выводы были оглашены накануне первого заседания экспертной комиссии из 10 человек по безопасности атомной энергетики в Японии.

Утечки радиации с "Фукусимы" продолжаются до сих пор. Компания-оператор станции TEPCO рассчитывает окончательно остановить АЭС к январю будущего года, хотя многие опасаются, что эти сроки нереалистичны.

Несмотря на то, что по масштабу последствий "Фукусиме" все еще далеко до Чернобыля, пересмотр оценки выброса радиоации наводит на размышления о том, что радиоактивное заражение местности вокруг японской АЭС может оказаться серьезнее, чем считалось до сих пор, отмечает корреспондент Би-би-си в Токио Роланд Берк.

То, что столь существенные факты всплывают лишь спустя три месяца после аварии, неминуемо станет дополнительным аргументом для тех, кто считает, что TEPCO и правительство Японии скрывали масштаб бедствия, добавляет корреспондент Би-би-си.

В настоящее время полностью закрыта зона в радиусе 20 км от АЭС, эвакуированы жители некоторых населенных пунктов, расположенных и на большем расстоянии.

Пресс-секретарь японского правительства Юкио Эдано не исключил, что в будущем придется проводить новые эвакуации.

Мониторинг радиационной обстановки показывает, что особенности рельефа и роза ветров вызывают накопление радиации в некоторых местах, даже относительно удаленных от "Фукусимы".

