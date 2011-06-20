Image caption Женщины в штате Уттар-Прадеш часто подвергаются насилию, говорят правозащитники

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина подверглась групповому изнасилованию, после чего преступники облили ее керосином и подожгли.

По словам корреспондента Би-би-си, штат Уттар-Прадеш является одним из самых проблемных с точки зрения преступлений в отношении женщин. За последнюю неделю здесь было совершено три преступления с изнасилованием, сообщает местная полиция.

Последний инцидент произошел с 30-летней женщиной в районе Этах. По словам ее родственников, она сидела неподалеку от своего дома, когда пятеро мужчин заволокли ее внутрь помещения и стали насиловать.

Потом насильники облили женщину керосином и подожгли ее. Родственники предполагают, что женщина увидела лица своих насильников, и, опасаясь, что она сможет их опознать, бандиты решили избавиться от своей жертвы.

Пострадавшая успела дать показания полиции. Вскоре после этого она скончалась от полученных ожогов.

Преступники пока не найдены.

Нападения на женщин

В начале этого года глава Национальной комиссии по правам женщин Гириджа Вияс заявила, что штат Уттар-Прадеш стал печальным рекордсменом по преступлениям в отношении женщин.

Изнасилование и убийство 30-летней женщины стало последним в череде жестоких нападений в этом штате. Полиция считает, что на территории штата действуют разные банды, совершающие подобные преступления.

Среди других жертв неизвестной банды насильников в штате Уттар-Прадеш оказалась и 14-летняя девочка из района Гадва Бузург. В пятницу, как сообщает местная полиция, двое насильников выкололи ей глаз, когда она попыталась оказать им сопротивление.

Полиция заявила, что один из преступников уже найден, второй находится в розыске.

Двое полицейских, которые изначально отказались принять жалобу родителей ребенка о ее изнасиловании, отстранены от занимаемых должностей.

На прошлой неделе в том же штате в районе Лахимпур было найдено тело другой девочки. Преступники подвесили тело на дерево, находящееся на территории полицейского участка.

Родители девочки сказали, что она была изнасилована и убита. Полицейские, по словам родителей, предложили им деньги за то, чтобы они хранили молчание.

За последние годы власти штата Уттар-Прадеш не раз подвергались критике за игнорирование участившихся нападений на женщин.