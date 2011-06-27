Экс-губернатор Иллинойса признан виновным в коррупции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Теперь на основании приговора суда присяжных судья назначит Благоевичу наказание

Бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич признан виновным в попытке продажи места сенатора, которое прежде занимал президент Барак Обама.

На втором процессе в федеральном суде в Чикаго Благоевич был признан виновным по 17 из 20 пунктов обвинения.

Кроме истории непосредственно с попыткой продажи места сенатора, в деле фигурировали другие обвинения в коррупции.

Благоевич был арестован в декабре 2008 года и отстранен от должности спустя месяц. К этому времени он был признан виновным в даче ложных показаний следствию.

По закону именно губернатор Благоевич был обязан назначить сенатора от штата на место Барака Обамы, избранного к тому моменту президентом США.

Род Благоевич, которому 54 года, был избран губернатором Иллинойса по списку Демократической партии в 2002 году и занимал этот пост до января 2009 года, когда законодатели штата лишили его должности после его ареста и обвинения в коррупции.

Золотой шанс

Кроме того, Благоевича обвиняли в попытке склонить нескольких бизнесменов к выплате взносов в свой избирательный фонд, а также в получении взяток от владельцев тотализатора.

Приговор Благоевичу был вынесен коллегией присяжных в составе 11 женщин и одного мужчины, которые совещались в течение недели.

Экс-губернатор также обвинялся в вымогательстве взятки от компании, взимающей плату за пользование дорогами, но по этому пункту присяжные признали его невиновным.

Среди представленных стороной обвинения вещественных доказательств были многочасовые записи его телефонных разговоров, сделанные ФБР, в том числе и запись разговора, в котором Благоевич называет назначение в сенат "золотым шансом".

Адвокаты Благоевича утверждали в суде, что дело ограничилось одними разговорами и что реальных денег Благоевич так и не получил.