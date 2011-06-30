Раскрыта сеть продавцов дурманящей "соли для ванной"

Правообладатель иллюстрации k Image caption Зелье открыто рекламировалось и продавалось под видом соли для ванны

В США арестована группа продавцов последнего из новомодных "дизайнерских" наркотиков, который открыто рекламировали как "соль для ванны". Во флаконах под звучными названиями скрывались сильнодействующие наркотические вещества, по действию сравнимые с кокаином, метамфетаминами и экстази.

Конфисковано 40 килограммов наркотика стоимостью около 2 миллионов долларов.

В Сиэттле арестован 26-летний Мигель Эшби, который будет отправлен в Нью-Йорк, где возбуждено соответствующее уголовное дело. Кроме Эшби, который якобы импортировал "соль" из Китайской Народной Республики, по делу проходят 9 человек, обвиняющихся в продаже полученного от него наркотика в Манхэттене и Бруклине.

Среди них Максим Амар, Диана Асаро, Нассар Атрач, Якоб Битон, Димитрий Фарбер, Суфиян Ганчи, Габриэлла Гриф, Игорь Канчик, известный среди своих как Игги, и Стив Жик. Эти дети разных народов якобы сбывали наркотик в тату салонах, бутиках и так называемых head shops, то есть лавках для наркоманов, в которых продаются курительные трубки, благовония, папиросная бумага, зажигалки и прочий специфический товар.

"Для душа и души"

Как говорится в судебных документах, "соль для ванны" в основном производят китайские и индийские компании, которые экспортируют их в США и в другие страны. Ими торгуют в лавках, на бензоколонках, в клубах и на рейвах. Грамм наркотика стоит от 40 до 100 долларов.

Один грамм содержит от 8 до 40 доз.

Чтобы обойти запрет властей на наркосодержащие препараты, упаковки наркотика часто несут на себе предупреждение "не для потребления человеком". Разные сорта "Соли" имеют такие названия, как "Аура", "Русская река", "Белая молния", "Утреннее блаженство", "Белое облако", "Голубая магия", "Седьмое небо", "Белый голубь", "Белая девушка" и даже "Чарли Шин" по имени голливудского актера, известного своим пристрастием к зелью.

Как говорится в обвинительном заключении по этому делу, "Соль для ванны" выдается за безвредный товар, но в действительности это опасный наркотик...". Несмотря на это, в целом ряде штатов Америки она пока разрешена.

"Соль" появилась на американском рынке примерно два года назад и приобрела такую популярность, что федеральные власти повели против нее крестовый поход. В феврале этого года в Нью-Йорке была сформирована спецгруппа по борьбе с "Солью для ванны", действующая в рамках DEA, Управления по борьбе с наркотиками.

Газета Seattle Times рассказала о том, как в апреле этого года военфельдшер Джордан Стюарт застрелил жену и потом застрелился сам. В доме супругов обнаружили труп их пятилетнего сына. Анализы показали, что перед смертью они употребляли МДПВ, являющийся активным ингредиентом "соли для ванны"

С тех пор замаскированные сотрудники спецгруппы, экипированные звукозаписывающей и иногда видеоаппаратурой, посетили ряд тату салонов, лавок и других торговых точек и в общей сложности закупили там примерно килограмм наркотика.

Эти заведения носят такие названия, как Smoking Culture, Crazy Fantasy Tattoo, Tattoo Heaven и Addiction NYC.

Метилендиоксипировалерон

Эшби обвиняется в том, что его компания Ascension Therapeutics рассылала упаковки с "солью" по всей стране, но львиная доля его товара отправлялась в Нью-Йорк. 13 мая спецгруппа изъяла в Нью-Йорке 36,1 кг полученной от него "соли", состоявшей из запрещенного метилендиоксипировалерона, или МДПВ.

8 марта Якоб Битон, торговавший "солью" в лавке под названием Fugetaboutit в Бруклине, встретился с сотрудником спецгруппы и заявил ему, что имеющаяся у него "Белая молния" - "это самое лучшее дерьмо", от которого "приход круче, чем от кокаина". Он якобы похвастался, что уже продал свою "Молнию" примерно 50 клиентам, и пока никто не жаловался.

Два дня спустя Битон продал сотруднику 32,7 грамма наркотика и заметил, что "Молния" лучше, чем экстази, что он снабжает ею работающих в Манхэттене стриптизерш, и что анализ мочи неспособен распознать присутствие "соли" в организме. Такова, по крайней мере, версия прокуратуры, которая оговаривается в пресс-релизе, что на данный момент все фигуранты дела считаются невиновными.

Теоретически обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Жертвы дурмана

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Способы употребления и распространения наркотиков становятся ввсе изощренее

Американская пресса открыла для себя "соль" сравнительно недавно и наверстывает упущенное леденящими кровь статьями, в которых описываются последствия злоупотребления наркотиком. Например, сообщая об аресте Эшли, газета Seattle Times рассказала о том, как в апреле этого года военфельдшер Джордан Стюарт застрелил жену и потом застрелился сам. В доме супругов обнаружили труп их пятилетнего сына. Анализы показали, что перед смертью они употребляли МДПВ, являющийся активным ингредиентом "соли для ванны" и химически родственный экстази.

В Огайо на данный момент "соль" унесла 4 жизни.

Наркотик чаще всего нюхают или употребляют в таблетках и капсулах, хотя есть любители его курить или разводить водой и вводить шприцем.

По данным печати, употребление МДПВ может вызвать повышенное давление, боли в груди, ускоренное сердцебиение, приступы страха, галлюцинации, паранойю, а иногда и мысли о самоубийстве.