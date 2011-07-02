"В вечность": фильм о ядерном послании потомкам

Правообладатель иллюстрации madison Image caption Режиссер Майкл Майдсен: что потомки подумают о нас, обнаружив могильники с тоннами ядерных отходов?

Фильм датского режиссера-документалиста Майкла Мадсена "В вечность" рассказывает о строящемся в Финляндии хранилище ядерных отходов, рассчитанном на 100 тысяч лет.

"Я нахожусь в месте, куда вам ни в коем случае нельзя будет заходить. Называется оно Онкало, что по-фински означает укрытие, убежище. В мое время строительство Онкало еще не завершено, хотя работы начались еще в ХХ веке, когда я был ребенком. А закончатся они в ХХII веке, когда меня давно уже не будет в живых. Онкало должно просуществовать 100 тысяч лет".

Такие слова произносит в начале документального фильма "В вечность" его автор, датский кинорежиссер-документалист Майкл Мадсен.

Обращены они к нашим далеким потомкам – тем самым, кто будет жить на Земле через 100 тысяч лет. Произносит он их на глубине 500 метров под землей, на финском острове Олкилуто, где идет строительство сверхпрочного подземного хранилища ядерных отходов Онкало.

Строительство Онкало идет уже довольно давно, и информация о нем время от времени попадает в средства массовой информации. А теперь и снят фильм, показанный на прошедшем только что в Лондоне фестивале документального кино "Открытый город".

Что делать с отходами?

Вы не можете заставить ядерные отходы исчезнуть. Точно так же вы не можете их и обезвредить Тимо Айкас, ученый-ядерщик

Ядерная энергетика, несмотря на аварии типа Чернобыля или Фукусимы, развивается, а истощаемость запасов органического топлива, и отсутствие на видимом человечеству горизонте каких бы то ни было эффективных экологически чистых источников энергии заставляет предположить, что будет развиваться и дальше. На сегодняшний день на планете накоплено 250 тысяч тонн радиоактивных отходов и что с ними делать, никто толком не знает.

"Ученые исследовали несколько путей избавления от ядерных отходов, - говорит в фильме вице-президент проекта Онкало, финский ученый ТимоАйкас. - Отправить их на космической ракете к Солнцу, чтобы они там сгорели? Но как гарантировать, что ракета не взорвется, не дай Бог, на старте?"

"Или затопить их в океане? - продолжает Айкас - Но можем ли мы гарантировать, что оболочка, в которой мы поместим радиоактивные отходы на морское дно, в один прекрасный момент не рассыплется, не растворится, и океан - который мы по-прежнему считаем колыбелью всего живого на Земле - не будет бесповоротно отравлен? Оба эти пути небезопасны".

Финские специалисты приняли беспрецедентное решение построить рядом с атомной электростанцией на острове Олкилуто на западе страны вот такое подземное хранилище.

"Мы пришли к выводу, что горная порода, которой уже почти два миллиарда лет - как раз та среда, которая останется неизменной и в далеком будущем, по крайней мере на 100 тысяч лет. Условия на Земле могут меняться - могут быть войны, экономические кризисы, а там, в глубине все, будет оставаться неизменным", - говорит Айкас.

Послание потомкам

Правообладатель иллюстрации madison Image caption Так выглядит место в Онкало, где построен могильник для ядерных отходов

Так же медленно и неторопливо - как бы благоговея перед открывающей вечностью - идет и фильм Майкла Мадсена.

Технические и экологические проблемы занимают, впрочем, режиссера куда меньше, чем размышления чисто философского плана - о времени и о судьбе нашей цивилизации в этом бесконечном времени.

"Сто тысяч лет – срок, не поддающийся человеческому пониманию и воображению. Вся история человечества намного короче этой бесконечности лет. А что такой срок означает для вас? Как далеко в будущее простираются последствия ваших действий?" - это вновь обращенные в будущее слова режиссера фильма.

Вопросов и мыслей Онкало и вслед за ним фильм вызывает множество. Вот что говорит шведский ученый-историк Карл Бракенхайм.

"Что мы можем знать о человеческом обществе через 300 лет? Сказать что бы то ни было определенное совершенно невозможно. Мы можем с некоторой степенью достоверности предсказать, что будет с нами через 50 лет, через 100. А через 300? Через 500? Темнота сгущается..."

"Люди могут продвинуться далеко вперед, а могут вернуться назад и вновь стать неандертальцами. Если взглянуть на 100 тысяч лет назад, то мы обнаружим там наших далеких предков в Африке и поймем, что общего у нас ними очень мало", - говорит ученый.

"Представьте себе людей, охотящихся с копьями на мамонта, и попытайтесь объяснить им, что такое ядерные отходы, и почему они опасны, - продолжает Бракенхайм. - Люди будущего могут выглядеть иначе, у них могут быть другие органы чувств, и реальность они могут воспринимать совершенно иначе".

Как предупредить?

Настоящий вызов всему проекту - вовсе не технологического свойства. Проблема - в человеческой природе. Идея спрятать его без следа родилась из страха проектировщиков перед человеческим любопытством Майкл Майдсен, режиссер фильма

На глубине 500 метров под финскими скалами будет храниться смерть и гибель для любого существа, которое из любопытства, по неосторожности или случайно попадет туда. Как предостеречь потомков? Как передать им предупреждающую информацию? Можно, конечно, поставить предупреждающие знаки на всех основных языках земли. Но поймут ли их люди будущего? Смогут ли они прочесть наши письмена?

Или нужно изобразить опасность какими-то символами типа черепа и скрещенных костей? Но достаточно ли будет такого вот предупреждения, чтобы остановить потомков от соблазна все же узнать, что же кроется там в глубине. :

"У историков есть такой пример - однажды в Норвегии был обнаружен камень с древними руническими письменами. Основный текст был не виден, камень был повернут лицом к земле. Но на оборотной стороне была предупредительная надпись о том, что трогать этот камень нельзя. Конечно же, любопытные и жадные до открытий археологи этим предупреждением пренебрегли. Такая же судьба может постигнуть и все наши предупреждения", - считает Карл Бракенхайм.

И в этой связи встает вопрос: не лучше ли и вовсе забыть об этом хранилище? В таком случае вероятность того, что на него наткнутся случайно, мала. Есть два философски противоположных подхода к проблеме. Одни считают, что лучше оставить предупредительный знак, другие говорят, что нужно завалить камнями, засадить все лесом и уйти.

Вот так, решение чисто технологической задачи ставит проблемы вечности и человеческой природы. Вот что говорил по этому поводу в интервью "Пятому этажу" режиссер фильма Майкл Мадсен:

"Настоящая угроза, настоящий вызов всему проекту - вовсе не технологического свойства. Проблема - в человеческой природе. Идея спрятать его без следа родилась из страха проектировщиков перед человеческим любопытством", - говорит режиссер.

"И хранилище ядерных отходов из технологического чуда превращается в борьбу с тем, что находится внутри нас самих. Проблема, таким образом, выходит далеко за пределы толщины бетонированной обшивки и прочности медных баков", - сказал Майкл Мадсен.

Я - человек сугубо гуманитарный и невероятным образом увлекся вот таким философским аспектом, возникающим в связи с решением практической задачи. Однако Майкл Мадсен в интервью слегка опустил меня на землю.

Бизнес на вечности

Правообладатель иллюстрации Madison Image caption Могильник в Онкало находится на глубине 500 метров под землей

"Для финской компании, строящей хранилище, это - всего лишь бизнес, и заботит ее главным образом прибыль. Они стремятся убедить мир в том, что Онкало надежно на сто тысяч процентов", - рассказывает датский режиссер.

"Поэтому они и говорят, что есть лишь два сценария развития событий: во-первых, это возвращение в каменный век, когда добраться в это подземное хранилище никто просто не сможет, и, во-вторых, продолжающееся технологическое развитие, то есть телефон Nokia навсегда. Оба эти сценария, так сказать, беспроблемны", - говорит режиссер.

"Проблема в ситуациях, которые могут возникнуть между этими двумя крайностями. То есть люди начнут бурить, не представляя себе, что, собственно, их ждет там в глубине. Задача компании - убедить политиков в том, что это безопасно. А политики сами не эксперты, они могут полагаться лишь на то, что им говорят, и вступать в дебаты по этому поводу им очень трудно", - заключает Майдсен.

Кстати, о дебатах. Бизнес-природа строящегося объекта заключается в том, что он будет хранилищем отходов не только расположенной неподалеку финской атомной электростанции Олкилуто. Туда - за немалую плату - будут свозить свои отходы атомные электростанции чуть ли не со всего мира. Помнится, когда подобный метод заработать деньги обсуждался в России, вызвал он бурю общественного негодования. Как же относится к подобной перспективе общественное мнение Финляндии?

"Когда я спрашивал у специалистов по ядерным отходам со всего мира, почему именно Финляндия оказалась в авангарде решения этой проблемы, то мне говорили о характерном для финнов примирительном, я бы даже сказал сверхдоверительном отношении ко всему тому, что делается от лица государства. Никаких протестов или даже особых дебатов эта инициатива не вызвала", - говорит Майкл Мадсен.

И в заключение еще одна цитата из фильма - вновь голосом его автора, Майкла Мадсена:

"Когда-то, очень давно, человек научился управлять огнем. Научился тому, чему до него не могло овладеть никакое другое живое существо. Человек захватил весь мир. Затем в один прекрасный момент он нашел новый огонь. Огонь настолько мощный и сильный, что погасить его было невозможно. Человек возгордился - теперь, казалось ему, он получит власть над Вселенной".

"Затем в ужасе он понял, что этот новый огонь может не только созидать, но и разрушать. Он может гореть не только на земле, но и внутри всех живых существ, внутри его детей, внутри животных, внутри растений. Человек стал испуганно оглядываться вокруг в поисках помощи. Но помощь не приходила. И он построил гробницу. Глубоко в недрах Земли. Укрытие, в котором этот огонь мог гореть. Гореть вечность".