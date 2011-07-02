Жена Арнольда Шварценеггера подала на развод

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Мария Шрайвер активно поддерживала мужа в его политической карьере

Мария Шрайвер, супруга киноактера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера подала иск о разводе с ним в суд Лос-Анжелеса.