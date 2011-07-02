Жена Арнольда Шварценеггера подала на развод

  • 2 июля 2011
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер Правообладатель иллюстрации Getty
Image caption Мария Шрайвер активно поддерживала мужа в его политической карьере

Мария Шрайвер, супруга киноактера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера подала иск о разводе с ним в суд Лос-Анжелеса.

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