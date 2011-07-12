В Египте взорван ведущий в Израиль газопровод

Правообладатель иллюстрации AP Image caption С момента свержения Мубарака газопровод в Израиль взрывали уже четыре раза

Группа вооруженных людей напала на одну из газораспределительных станций на севере Синайского полуострова. После перестрелки с охраной неизвестные взорвали газопровод, по которому осуществляются поставки в Израиль, сообщают египетские СМИ.

Официальное агентство МЕНА передает, что нападение произошло рано утром во вторник к востоку от города Эль-Ариш примерно в 30 километров от израильской границы.

Подробности о масштабах разрушений пока неизвестны.

Государственное телевидение Египта сообщает, что пламя от горящей станции видно за 20 километров.

По предварительной информации, в результате перестрелки пострадал охранник станции и несколько членов его семьи.

Последнее подобное нападение на газопровод произошло 4 июля. Как сообщает Рейтер, тогда группа вооруженных людей обратила охрану в бегство, после чего заминировала газораспределительную станцию.

Компания за Gasco, занимающаяся транспортировкой египетского газа, собиралась закончить восстановительные работы на поврежденном участке в выходные.

Ведущий в Израиль газопровод взрывали 5 февраля и 27 апреля, что приводило к приостановке поставок.

Египет поставляет природный газ в Израиль и Иорданию.