В Египте взорван ведущий в Израиль газопровод
Группа вооруженных людей напала на одну из газораспределительных станций на севере Синайского полуострова. После перестрелки с охраной неизвестные взорвали газопровод, по которому осуществляются поставки в Израиль, сообщают египетские СМИ.
Официальное агентство МЕНА передает, что нападение произошло рано утром во вторник к востоку от города Эль-Ариш примерно в 30 километров от израильской границы.
Подробности о масштабах разрушений пока неизвестны.
Государственное телевидение Египта сообщает, что пламя от горящей станции видно за 20 километров.
По предварительной информации, в результате перестрелки пострадал охранник станции и несколько членов его семьи.
Последнее подобное нападение на газопровод произошло 4 июля. Как сообщает Рейтер, тогда группа вооруженных людей обратила охрану в бегство, после чего заминировала газораспределительную станцию.
Компания за Gasco, занимающаяся транспортировкой египетского газа, собиралась закончить восстановительные работы на поврежденном участке в выходные.
Ведущий в Израиль газопровод взрывали 5 февраля и 27 апреля, что приводило к приостановке поставок.
Египет поставляет природный газ в Израиль и Иорданию.