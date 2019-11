Медиа-империя Руперта Мердока во всем мире

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Степень влияния Руперта Мердока на СМИ во всем мире трудно переоценить

Медиамагнат Руперт Мердок закрыл британскую газету News of the World (NoW) из-за обвинений в том, что журналисты издания нелегально прослушивали голосовую почту знаменитостей, вдов погибших военнослужащих и родственников жертв преступлений, а также платили полицейским за информацию.

Компания Мердока News Corporation имеет глобальный охват, она работает в большинстве стран, и ее ежегодная прибыль превышает 31 млрд долларов. Вот некоторые ключевые элементы деятельности News Corporation по всему миру.

Австралия и Новая Зеландия

News Corporation владеет 44% Sky Network в Австралии - стране, где родился Руперт Мердок, а также Новой Зеландии. Кроме того, он участвует в конкурсе за право стать оператором спонсируемой правительством международной телесети, которая в настоящее время управляется национальным каналом ABC.

Компания также владеет 150 национальными и региональными изданиями в Австралии, включая Australian, Telegraph и Herald Sun.

У News Corporation 50% акций в Premier Media Group, которая управляет девятью каналами Fox TV в Австралии

Азия

Под именем Star News Corporation владеет девятью кабельными каналами по всей Азии и владеет значительным процентом акций в восьми других.

Она также владеет 20% индийского канала Tata Sky.

Компания Мердока также владеет контрольным пакетом акций газеты Post Courier, издающейся в Папуа - Новой Гвинее, а также владеет азиатской версией газеты Wall Street Journal.

Европа

News Corporation является владелицей 39% акций телевещательной сети British Sky Broadcasting (BSKyB), которую Руперт Мердок надеется приобрести полностью.

NoW была самым популярным еженедельным изданием в Британии, ее тираж составлял около трех миллионов экземпляров еженедельно. После ее закрытия News Corporation владеет тремя британскими газетами - Times, Sunday Times и Sun.

В Италии News Corporation является собственником Sky Italia, а в Германии она владеет 45% акций Sky Deutschland.

Африка и Ближний Восток

News Corporation имеет 9% акций сети Rotana, у которой множество телеканалов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Латинская Америка

News Corporation имеет значительную долю акций трех латиноамериканских вещателей - LAPTV, Telecine и Fox Telecolombia.

США и Канада

Компания Руперта Мердока владеет рядом известных американских изданий, включая Wall Street Journal и New York Post, а также целым спектром финансовых изданий, включая Barons и MarketWatch. Кроме того, она также управляет рядом информационных агентств.

Компания Мердока также является собственником телеканалов, входящих в сеть Fox и National Geographic. Она владеет 27 региональными телеканалами. Сам Руперт Мердок называл влиятельный популярный телеканал Fox News "просто неудержимым".

10 компаний, принадлежащих News Corporation, включая 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures, которые главным образом работают в США, получили в 2010 году прибыль в размере около 7,6 млрд долларов.

Компания также имеет около трети акций популярного американского видеосервиса Hulu.

По всему миру

News Corporation владеет издательством HarperCollins Publishing в США, Канаде, Европе, Новой Зеландии и Австралии, а также владеет частью акций HarperCollins Asia.

Она также является собственником нескольких маркетинговых и цифровых медиагрупп. Недавно Руперт Мердок продал свою часть акций социальной сети MySpace за 35 миллионов долларов.

Продукция телеканалов, входящих в сети Fox и National Geographic, чрезвычайно популярна во всем мире из-за своих информационных и развлекательных программ.